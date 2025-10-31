SuperXと華勝天成、グローバルサービス合弁会社「SuperX Global Service」の設立を発表





新会社はSuperXが株式の過半数を保有し、シンガポールに本社を設置。グローバルな顧客にエンドツーエンドのAIインフラサービスを提供し、SuperXの「製品＋サービス」のフルライフサイクル・バリューチェーンを確立することを目指す。

シンガポール、2025年10月30日 /PRNewswire/ -- SuperX AI Technology Limited（ナスダック：SUPX）（以下「当社」または「SuperX」）と、クラウドコンピューティングソリューションおよびデジタルサービスのリーディングプロバイダーである北京華勝天成科技股份有限公司（上海証券取引所：600410）（以下「華勝天成」）は本日、シンガポールに合弁会社「SuperX Global Service Pte. Ltd.」を設立する最終契約を締結したことを共同で発表しました。

この合弁会社はSuperXが株式の過半数を保有し、その中核的使命は、SuperXのグローバルAIファクトリープロジェクトのサービスプロバイダーとして、SuperX製品およびAIDC（人工知能データセンター）ソリューションの顧客に対し、世界をカバーするエンドツーエンドの専門サービスを提供することです。同時にお客様のサードパーティ製AI製品に対しても専門的な技術サポートを提供します。主なサービス内容は以下の通りです：

・グローバルコンタクトセンター （Global Contact Center）：グローバルな顧客に対し、マルチチャネルでのサービスアクセスと統一されたサービス管理を提供し、顧客ニーズに迅速に対応し、サービス品質の達成を保証します。

・導入・設置サービス（Deployment Service）：SuperXモジュラー型AIファクトリー、AIサーバーおよび関連ソリューションの現地での展開、統合、調整を担当します。

・アフターセールス・保守サービス（Maintenance Service）：世界をカバーするサービスネットワークに基づき、専門的な製品保証、スペアパーツ交換、およびトラブルシューティングサービスを提供します。

・運用管理サービス（Managed Service）：SuperXモジュラー型AIファクトリーに基づき、専門的な運用管理サービスを提供し、AIファクトリーの高い可用性（ハイアベイラビリティ）と最適なパフォーマンスを保証します。

華勝天成の持つ豊富なグローバルサービスの基盤を融合

AIインフラアーキテクチャが日々複雑化し、製品と技術のイテレーション（反復）が加速する中、顧客が必要としているのは単なるハードウェアやソフトウェア製品ではなく、信頼性の高い、一貫したサービス保証の体制です。今回の提携は、まさに華勝天成がITサービス分野で20年以上にわたり培ってきた深い蓄積に基づいています。

世界18カ国で事業を展開し、7000人以上の従業員と37のデリバリーセンターを持つサービス大手として、華勝天成は16,000社以上の大企業顧客に長期的なデジタルサービスを提供しており、成熟したサービス管理体制の構築、大規模で複雑なプロジェクトの管理、およびグローバルデリバリーネットワークの運営において、比類のない経験を有しています。

SuperXに国際的にリードするサービス優位性を構築

SuperX Global Serviceの設立は、華勝天成のサービス能力とSuperXの最先端の製品技術を深く統合し、SuperXに複数の重要な優位性をもたらします：

・グローバルなデリバリー能力の保有： SuperXは華勝天成の世界中に広がるサービスネットワークを迅速に統合し、顧客にローカライズされた迅速な対応の展開・運用サポートを提供します。

・「製品＋サービス」のビジネスループ構築： 新会社はSuperXのバリューチェーンにおける重要な一環を補完し、SuperXを革新的な製品会社から、フルライフサイクルでの価値を提供できる「製品＋サービス」型企業へとアップグレードさせ、顧客エンゲージメントと市場競争力を大幅に強化します。

・市場浸透と顧客信頼の加速： 経験豊富なサービスパートナーによって提供される、メーカー認定の専門サービスを通じて、SuperXは大手企業顧客の信頼をより迅速に獲得し、モジュラー型AIファクトリーなどの複雑なソリューションのグローバルな展開を加速させることができます。

将来の展望：AIインフラサービスの新たなベンチマークを樹立

SuperX Global Serviceの設立は、SuperXがアジア太平洋地域で有数のAIインフラサービスプロバイダーの一つとなることを可能にします。将来的に、合弁会社はグローバルなAIインフラサービス分野における「ゴールドスタンダード」となることを目指します。

当社は一連の標準化されたサービスプロダクトを市場に投入し、SuperXのハードウェアおよびソリューションとシームレスに連携させ、顧客に真に安心で、手間がかからず、効率的な「ターンキー」体験を提供します。これにより、顧客は上位レイヤーのAIアプリケーション革新に完全に集中でき、基盤となるインフラの運用保守はSuperX Global Serviceが担当します。

SuperX Global Serviceの設立は、そのグローバル戦略の深化に向けた強固なサービスの基盤を築き、より完全で強力なAIインフラエコシステムの形成を予告するものです。

北京華勝天成科技股份有限公司（上海証券取引所：600410）について

北京華勝天成科技股份有限公司（以下、華勝天成）は、グローバルな顧客に対し、先進的なクラウドコンピューティングソリューションと業界ベースのデジタルサービスを提供し、顧客がデジタルオペレーターになることを支援することに尽力しています。1998年に北京で設立され、20社以上の子会社を持ち、その中には華勝天成（上海証券取引所：600410）、香港ASL（香港証券取引所：0771）、米国Grid Dynamics（Nasdaq：GDYN）、上海Telink（688591.SH）の4つの上場企業が含まれます。華勝天成はグローバル市場でサービスを提供し、事業拠点は18カ国40都市に及び、世界に37のデリバリーセンターを設置し、従業員数は7000名を超えます。20年以上の蓄積を経て、10以上の主要産業で16,000社以上の顧客にサービスを提供し、ビッグデータやクラウドコンピューティングなどの技術成果を成熟した経験と測定可能な価値に転換しています。

2025年、華勝天成は「エンタープライズレベルの人工知能アプリケーションに特化したAIサービスプロバイダー」としての地位を確立し、「生成AIによる企業経営シーンの再構築」を通じて、ビジネス革新と管理変革を実現し、顧客が環境の変化と課題に積極的に対応できるよう支援し、グローバル顧客のデジタルトランスフォーメーションのために強固なイノベーション基盤を構築することに尽力しています。

SuperX AI Technology Limitedについて（NASDAQ: SUPX）

SuperX AI Technology Limitedは、AIインフラソリューションプロバイダーであり、AIデータセンター向けに独自のハードウェア、先進的なソフトウェア、エンドツーエンドのサービスを含む包括的なポートフォリオを提供しています。当社のサービスは、高度なソリューション設計と計画、コスト効率の高いインフラ製品の統合、そしてエンドツーエンドの運用と保守をカバーしています。主要製品には、高性能AIサーバー、800ボルト直流（800VDC）ソリューション、高密度液体冷却ソリューション、AIクラウド、AIエージェントなどがあります。シンガポールに本社を置き、大企業、研究機関、クラウドおよびエッジコンピューティングの展開を含む、世界中の機関投資家向けにサービスを提供しています。 詳細については、www.superx.sgをご覧ください。

セーフハーバー条項

本プレスリリースには、将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの記述は、当社の現在の期待や将来の出来事に関する予測に基づいており、「かもしれない」「すべきである」「期待する」「予測する」「意図する」「信じる」「計画する」「見積もる」などの言葉やその否定形、類似の表現によって識別できます。これらの将来の見通しに関する記述を評価する際には、当社の事業の方向性を変更する能力、新技術や市場の変化に対応する能力、事業の競争環境など、様々な要因を考慮する必要があります。これらの要因により、当社の実際の結果が将来の見通しに関する記述と大きく異なる可能性があります。将来の見通しに関する記述は、現在の期待と仮定に基づいており、これらは合理的であると考えられていますが、本質的に不確実性を伴います。新たなリスクや不確実性が随時発生する可能性があり、すべてのリスクや不確実性を予測することはできません。将来の見通しに関する記述は予測に過ぎず、読者はこれらの記述に過度に依存しないようご注意ください。本プレスリリースおよび当社またはその代表者が随時行うその他の記述で議論される将来の出来事は発生しない可能性があり、実際の結果は当社のリスク、不確実性、仮定の影響を受け、大きく異なる可能性があります。法律で義務付けられている場合を除き、当社は、不確実性、仮定、または将来の出来事が発生しなかった結果として、将来の見通しに関する記述を公に更新または修正する義務を負いません。

ソーシャルメディアでフォロー：

X.com: https://x.com/SUPERX_AI_

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/superx-ai

Facebook: https://www.facebook.com/people/Super-X-AI-Technology-Limited/61578918040072/#

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com