ソルスティス・アドバンスト・マテリアルズ、ハネウェルからのスピンオフを完了し、 NASDAQ市場での取引が開始





・スピンオフにより、ソルスティスは成長を加速させ、業界をリードするスペシャリティマテリアルの専門企業として株主価値を発揮。

・冷媒、ビルソリューション、先進コンピューティング、エネルギー、安全、ヘルスケアにおける、堅調で持続的な長期的トレンドによる利益が見込める万全の体制。

・本日よりNASDAQにてティッカーシンボル「SOLS」で取引開始

ニュージャージー州モーリス・プレインズ, 2025年10月30日 /PRNewswire/ -- スペシャリティマテリアルの専門企業であるソルスティス・アドバンスト・マテリアルズ（NASDAQ: SOLS）は本日、ハネウェルからのスピンオフ完了後、独立系上場企業としての初日を迎えました。ソルスティスの株式は、NASDAQ市場の開始とともにティッカーシンボル「SOLS」として取引開始となります。

ソルスティスは、先端材料領域で130年以上にわたって築き上げてきた歴史を有し、技術革新とオペレーショナルエクセレンスでの実績を活かしてさらなる発展を実現するための体制が整っています。ソルスティスの技術は、空調設備、半導体製造、データセンターの熱管理、原子力、防衛、ライフサイエンスなど、世界の重要な分野で高性能なソリューションを実現しています。約4,000人の従業員、24の製造拠点、4つの研究開発センターを擁し、120の国と地域で3,000以上の顧客にサービスを提供する体制でスタートを切ります。

ソルスティス・アドバンスト・マテリアルズ社長兼最高経営責任者（CEO）のデイビッド・スウェルは、次のように述べています。「本日は、ソルスティスの新章の始まりを記念する日となります。独立することで、冷媒やビルソリューションにおける規制改革による移行から、AIや先進コンピューティングの急速な普及に至るまで、業界を形成する強力な長期的トレンドへの資本投下が可能となります。当社は、独自技術、顧客との比類のないパートナーシップ、世界各国の優秀な従業員、経験豊富なリーダーシップチームを有しており、成長性を引き出して、ステークホルダーのために長期的な価値を創造する準備が整っています」

スピンオフは、ソルスティスの普通株式全株の分配により完了しました。2025年10月17日の営業終了時点におけるハネウェルの登録株主が、保有するハネウェルの普通株式4株につきソルスティスの普通株式1株を受領しました。

ソルスティス・アドバンスト・マテリアルズについて

ソルスティス・アドバンスト・マテリアルズは、よりスマートな成果を目指して科学を前へ進める世界有数のスペシャリティマテリアル企業です。冷媒、半導体製造、データセンター冷却、原子力、保護繊維、ヘルスケア包装など、重要な産業や技術を支える高性能なソリューションを提供しています。業界有数の知名度を持つ、Solstice®、Genetron®、Aclar®、Spectra®、Fluka™、Hydranal™などのブランドを通じて、次世代素材の開発で広く知られています。120を超える国と地域で3,000を超える顧客と提携し、5,700を超える強固な特許ポートフォリオに支えられたソルスティスでは、全世界で約4,000人にも上る従業員が材料科学のイノベーションを推進しています。詳細については、弊社ウェブサイト（www.Solstice.com）をご覧ください。

追加情報

ソルスティスは、投資家の皆様が関心を持たれる、あるいは重要と思われる情報を開示する手段として、またフェア・ディスクロージャー・ルールに基づく開示義務を遵守するために、IRサイト（investor.solstice.com）を使用しています。従って、投資家の皆様は、当社のプレスリリース、SEC提出書類、公開電話会議、ウェブキャスト、ソーシャルメディアに加え、当社のIRサイトを通じて状況を把握してください。

将来の見通しに関する記述

本リリースでは、当社の事業と将来の業績を左右する多くのトレンドやその他の要因について説明しています。このような文章には、1934年証券取引所法第21E条（修正条項）に規定される意味を有する将来の見通しに関する記述が含まれています。将来の見通しに関する記述とは、経営陣が意図し、期待し、計画し、確信し、または将来発生する、もしくは発生する可能性があると予測する活動、出来事、または開発に関するものです。こうした事項は、過去の経験や傾向、現在の経済および業界の状況、予想される将来の展開、その他の関連要因に照らした経営陣の仮定および評価に基づくものであり、要因の多くは予測が困難であり、当社の制御が及ばないものです。これらの記述は将来の業績を保証するものではなく、実際の業績、展開、経営判断は、将来の見通しに関する記述によって想定されるものとは大きく異なる可能性があります。当社は、適用される証券法で義務付けられている場合を除き、将来の見通しに関する記述を更新または修正する義務を負いません。また、当社の将来見通しに関する記述は、当社の業績に短期的または長期的に影響を与える可能性がある、関税やその他の貿易障壁・制限の影響を含む貿易・税法・政策の変更や適用、米国や世界におけるGDP成長率の低下や景気後退、サプライチェーンの混乱、資本市場における変動、インフレ、特定の地域での紛争といった継続的なマクロ経済的・地政学的リスクなど、重大なリスクや不確定要素の影響を受ける可能性があります。また、本リリースに記載されている計画、イニシアチブ、予測、目標、コミットメント、期待、見込みが達成できる、または達成されるという保証はありません。ソルスティスの実際の業績がかかる将来予想に関する記述で予測されたものと大きく異なる結果となる可能性があり、その重要な要因としては、次のようなものが含まれますが、これらに限定されるものではありません。ソルスティスがハネウェルからの分離により期待される利益を実現する能力。分離に関連して実施された資金調達取引で発生した債務および追加債務によるリスク。単独での事業運営にかかる費用の増加（シナジー効果の損失を含む）。事業再編にかかる費用および分離に関連して発生するその他の費用がソルスティスの見積もりを上回るリスク。ソルスティスの事業への影響、およびソルスティスのリソース、システム、手続き、統制への影響、経営陣の注意力の分散、規制当局、顧客、サプライヤー、従業員、その他の事業取引先との関係への影響およびその中断の可能性など、分離が予想以上に困難で時間がかかり、またはコストがかかるリスク。これらの将来の見通しに関する記述は、本リリース、2025年10月17日付の最終情報説明書、およびSECへのその他の提出書類に含まれる情報に照らして考慮されるべきものです。ここに記載された将来の計画は最終的なものではなく、いつでも変更または中止される可能性があります。

連絡先：

メディア

Amy Schneiderman

(201) 218-2302

Amy.Schneiderman@teneo.com

投資家情報

Mike Leithead

(973) 370-8188

Michael.Leithead@solstice.com

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2808886/Solstice_Advanced_Materials_Logo.jpg?p=medium600

