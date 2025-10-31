NABR：カニクイザルの個体数に関する新たなレビューが、カニクイザルの世界的な個体数を正確に再評価するための2つのステップを推奨

ワシントン、2025年10月30日 /PRNewswire/ -- 『American Journal of Primatology』に掲載された最近の論文は、International Union for Conservation of Nature（IUCN）が最新のカニクイザル（Macaca fascicularis）に関する判定で依拠した研究を批判しています。





「広域分布霊長類の個体数推定（Estimating the Abundance of Widely Distributed Primates）」と題された本論文は、IUCNが採用した科学的研究が「欠陥があり、当該種の全世界個体数を著しく過小評価する結果をもたらしている」と結論づけています。さらに論文は、こうした個体数推定が「生息地の適性と密度との間に存在する、全く非現実的な関係性」に基づいていると指摘しています。論文は、https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ajp.70082で閲覧できます。

『American Journal of Primatology』は、American Society of Primatologistsの公式ジャーナルです。同協会の目的は、「霊長類に関する情報の発見と交換を促進し奨励すること」です。

カニクイザルは、人間に類似する点が非常に多い種であることから、世界中の生物医学研究に広く利用されています。最も多く使用されている処方薬20品目のうち5品目は、カニクイザルの協力によって開発されました。カニクイザルの研究は、再生医療、免疫学、がん、ワクチン開発、薬理学の進歩、そしてCOVID-19ワクチンの開発においてきわめて重要な分野でした。National Institutes of Health（NIH）は最近、生物医学研究におけるカニクイザルの重要性を確認するレビューを発表しました。

2022年以前、カニクイザルはIUCNによって「危急種」に指定されていました。その後、IUCNはその種指定を「絶滅危惧種」に改めました。2023年、NABRはデータ不適切使用を理由に、カニクイザルのこの指定に異議を唱える請願書を提出しました。2年以上の審議を経て、IUCNはNABRが提示したデータをほぼ無視し、現状判定を支持しました。

「『American Journal of Primatology』に掲載された最新論文は、この種が危機に瀕していないことを裏付けています」とNABRのMatthew R. Bailey会長は述べています。「本論文はまた、IUCNのプロセスを支える科学が偏っており、信頼性に欠けることを改めて裏付けています」と同氏は付け加えました。

「世界中の継続的な生物医学研究におけるカニクイザルの重要性を考慮すれば、米国やその他の国々がさらなる措置を講じる前に、この種の状況をより客観的に評価することが不可欠です。」

