35万人目前の福井県立恐竜博物館「獣脚類2025」、11月3日閉幕！ 14mスピノサウルスのフォトチャレ実施中！

福井県立恐竜博物館の特別展「獣脚類2025」は11月3日の閉幕まで、最後の３連休を残すのみとなりました。10月24日に同博物館特別展の最多入場者数（33万4423人）を更新し、35万人に迫っています。特別展の主役を張るのは、水中を泳ぐ姿をイメージできるよう、つり上げて展示された、日本初公開の14mスピノサウルス全身骨格！このスピノサウルスのインスタ映えを競うコンテスト「獣脚類2025フォトチャレ」が開かれています。最大1万円分のグッズが当たるチャンス！最後の3連休に来館される方も、すでに撮られた方も、ぜひチャレンジしてみてください。

インスタグラムの企画公式アカウント（＠jukyakurui2025）をフォローし、応募者自身のアカウントに全身骨格を撮影した写真を投稿ください。投稿の際は「＃獣脚類2025フォトチャレ」「＃福井県立恐竜博物館」の二つのハッシュタグを忘れずに！メンション機能で公式アカウントに通知くださいね。

応募は11月3日まで。締め切り後に審査し、公式アカウントで受賞作品を発表します。受賞者の方には博物館のオリジナルグッズ2000円～1万円分をお贈りします！









スピノサウルス展示にかけるプロの思い









自分の目で見て決断！スピノサウルスを博物館に泳がせた研究員の思いはこちらから。

こだわりの光と影。スピノサウルスを輝かせた美術照明家の思いはこちらから。

読んでから訪れると、観賞の感動が深まります。ぜひご一読ください。

来館される際は、HPから日時指定の観覧券を事前購入くださいね！

「獣脚類2025」概要

会期：2025年7月11日（金）～11月3日（月・祝）

会場：福井県立恐竜博物館（福井県勝山市村岡町寺尾51-11）

料金：一般1,800円、高校・大学生1,600円、小中学生：1,000円、70歳以上：1,000円

（博物館の常設展もご覧いただけます）

主催：「獣脚類2025」実行委員会（福井県立恐竜博物館、福井新聞社）