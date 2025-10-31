【2025年最新】USB復元フリーソフトベスト5選！初心者にも優しい「Tenorshare 4DDiG Free」を徹底解説！
USBメモリは手軽で便利なデータ保存手段ですが、「間違ってファイルを削除してしまった」「フォーマットしてしまった」といったデータ消失のトラブルも少なくありません。そんな時に頼りになるのが、無料で使えるデータ復元ソフトです。
この記事では、2025年最新の情報を基に、特に評判の高いUSB復元フリーソフトを厳選して5つご紹介します。中でも、高復元率と操作の簡単さで初心者から上級者まで幅広く支持されている「Tenorshare 4DDiG Free」を詳しく解説します。
Tenorshare社が提供しているデータ復元ソフト「Tenorshare 4DDiG Free」最新バージョンは10月30日（木）発表されました。新バージョンで、USBメモリから消えたデータを復元する新機能を追加しました。
Tenorshare 4DDiG Freeを無料ダウンロード：https://x.gd/AcQ3a
2025年 USB復元フリーソフト ベスト5ランキング
【おすすめ】第1位：Tenorshare 4DDiG Free
数あるデータ復元フリーソフトの中で、2025年に最もおすすめしたいのが「Tenorshare 4DDiG Free」です。
4DDiG Freeが選ばれる理由
1. 高い復元率と幅広い対応ファイル形式
業界トップクラスの高い復元率を誇り、写真、動画、ドキュメント、音声ファイルなど、2000種類以上のファイル形式に対応しています。USBメモリだけでなく、HDD、SSD、SDカードなど、様々なデバイスからの復元が可能です。
2. 初心者でも迷わない直感的な操作
データ復元は難しそうというイメージを覆す、シンプルで分かりやすいGUI（グラフィカルユーザーインターフェース）が特徴です。わずか3ステップでデータ復元を完了できるため、初めての方でも安心して使えます。
3. 2GBまで無料復元可能
多くのフリーソフトが復元容量を数百MBに制限する中、4DDiG Freeは最大2GBまでのデータ復元を無料で行えます。日常的なうっかりミスによる小～中容量のファイル消失であれば、無料版で十分対応できる可能性が高いです。
Tenorshare 4DDiG Freeを無料ダウンロード：https://x.gd/AcQ3a
4DDiG FreeでのUSB復元手順（簡単3ステップ）
1．4DDiGを起動し、スキャン場所を選択： USBメモリをパソコンに接続し、4DDiGの画面でUSBドライブを選択して「スキャン」をクリックします。
2．復元したいファイルをプレビュー： スキャンが完了すると、復元可能なファイルの一覧が表示されます。ファイル名やプレビュー機能で内容を確認し、復元したいファイルを選択します。
3．データを復元して保存： 「復元」ボタンをクリックし、USBメモリ以外の安全な場所（PCのデスクトップなど）に保存先を指定すれば復元完了です。
注意点： データの上書きを防ぐため、復元したファイルを元のUSBメモリに直接保存しないでください。必ずPCのローカルディスクなど、別の場所に保存するようにしましょう。
Tenorshare 4DDiG Freeを無料ダウンロード：https://x.gd/AcQ3a
2位：PhotoRec
オープンソースで完全無料の復元ソフトです。復元能力は非常に高いと評価されていますが、GUIがなく、コマンドライン操作が必要なため、PC操作に慣れた上級者向けのツールと言えます。
