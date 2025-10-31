【業界初】“ホワイトゲーミングPC”をメーカー横断でデザインから探せる検索ページを公開──国内最大級のゲーミングPC検索サイト「gg」
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333139&id=bodyimage1】
合同会社気づけば（本社：東京都渋谷区神宮前6-23-4 代表：福田貫太）が運営する国内最大級のゲーミングPC検索サイト「gg（https://good-gamers.jp）」は、2025年10月、国内主要メーカー12社・約50機種の“白いゲーミングPC”をデザインから探せる検索ページを公開しました。
複数メーカーを横断して「デザインで選べる」仕組みを実現したのはggが業界初。価格・性能・デザインをわかりやすく比較できる、新しいゲーミングPC選びの形を提案します。
---
スペックで選ぶ時代から、デザインも含めて選ぶ時代へ
ここ数年、ゲーミングPC市場では「ホワイト筐体」モデルの存在感が高まっています。
SNSで「#desksetup」と検索すると、PC・モニター・周辺機器まですべてを白で統一する“ホワイトデスク環境”が数多く見られ、インテリア性や配信映えを重視するユーザーが増えています。
こうしたトレンドを受け、各メーカーもホワイト筐体モデルの展開を強化していますが、ユーザーが複数メーカーをまたいでデザイン面から比較する場所は、これまで存在しませんでした。
例えばホワイトという色から検索できるメーカーは限られており、白いゲーミングPCを探す場合は、各社メーカーのサイトから自力で探していく工程が必要です。
ggではそのような課題に着目し、独自の画像解析アルゴリズムを用いて、製品画像からホワイト筐体モデルを自動抽出。そしてこの度、国内主要12メーカー、約50機種の白、ホワイトのゲーミングPCをデザインから検索できるページを公開しました。
ホワイトゲーミングPC検索ページ（https://good-gamers.jp/contents/white-gaming-pc/）
メーカーの枠を超えてデザインから選べる検索体験を実現したのはggが国内で初めて。2025年10月時点で販売されている白いゲーミングPCは50種類、総販売数は1,274件になります。
さらに、通常の検索ページにも「ホワイト」フィルターを追加し、スペック・価格・メーカーなどの条件と組み合わせて“白いPCがあるか”を簡単に確認できるようになりました。
---
今後の開発方針
ggは「goodな選択を、すべてのgamerに。」というコンセプトのもと、実際にゲームを愛する20代の創業者と開発者の2人によって立ち上げられた、国内最大級のゲーミングPC検索サイトです。
今後も「スペック」「デザイン」「パフォーマンス」など、複数の視点から自分に合ったPCを探せるよう、検索機能やデータベースを継続的に拡張していきます。
近日コラボゲーミングPCの検索ページについても発表予定です。
※添付画像はホワイトゲーミングPC検索ページ内のスクリーンショットです。
--------------------------------------------
ゲーミングPC検索サイト「gg」（https://good-gamers.jp/）
ホワイトゲーミングPC検索ページ（https://good-gamers.jp/contents/white-gaming-pc/）
取材・掲載・コラボに関するお問い合わせ
合同会社気づけば
担当：福田貫太
Mail：k_fukuda@kidukeba.co.jp
Tel：050-1726-3811
配信元企業：合同会社気づけば
合同会社気づけば（本社：東京都渋谷区神宮前6-23-4 代表：福田貫太）が運営する国内最大級のゲーミングPC検索サイト「gg（https://good-gamers.jp）」は、2025年10月、国内主要メーカー12社・約50機種の“白いゲーミングPC”をデザインから探せる検索ページを公開しました。
複数メーカーを横断して「デザインで選べる」仕組みを実現したのはggが業界初。価格・性能・デザインをわかりやすく比較できる、新しいゲーミングPC選びの形を提案します。
---
スペックで選ぶ時代から、デザインも含めて選ぶ時代へ
ここ数年、ゲーミングPC市場では「ホワイト筐体」モデルの存在感が高まっています。
SNSで「#desksetup」と検索すると、PC・モニター・周辺機器まですべてを白で統一する“ホワイトデスク環境”が数多く見られ、インテリア性や配信映えを重視するユーザーが増えています。
こうしたトレンドを受け、各メーカーもホワイト筐体モデルの展開を強化していますが、ユーザーが複数メーカーをまたいでデザイン面から比較する場所は、これまで存在しませんでした。
例えばホワイトという色から検索できるメーカーは限られており、白いゲーミングPCを探す場合は、各社メーカーのサイトから自力で探していく工程が必要です。
ggではそのような課題に着目し、独自の画像解析アルゴリズムを用いて、製品画像からホワイト筐体モデルを自動抽出。そしてこの度、国内主要12メーカー、約50機種の白、ホワイトのゲーミングPCをデザインから検索できるページを公開しました。
ホワイトゲーミングPC検索ページ（https://good-gamers.jp/contents/white-gaming-pc/）
メーカーの枠を超えてデザインから選べる検索体験を実現したのはggが国内で初めて。2025年10月時点で販売されている白いゲーミングPCは50種類、総販売数は1,274件になります。
さらに、通常の検索ページにも「ホワイト」フィルターを追加し、スペック・価格・メーカーなどの条件と組み合わせて“白いPCがあるか”を簡単に確認できるようになりました。
---
今後の開発方針
ggは「goodな選択を、すべてのgamerに。」というコンセプトのもと、実際にゲームを愛する20代の創業者と開発者の2人によって立ち上げられた、国内最大級のゲーミングPC検索サイトです。
今後も「スペック」「デザイン」「パフォーマンス」など、複数の視点から自分に合ったPCを探せるよう、検索機能やデータベースを継続的に拡張していきます。
近日コラボゲーミングPCの検索ページについても発表予定です。
※添付画像はホワイトゲーミングPC検索ページ内のスクリーンショットです。
--------------------------------------------
ゲーミングPC検索サイト「gg」（https://good-gamers.jp/）
ホワイトゲーミングPC検索ページ（https://good-gamers.jp/contents/white-gaming-pc/）
取材・掲載・コラボに関するお問い合わせ
合同会社気づけば
担当：福田貫太
Mail：k_fukuda@kidukeba.co.jp
Tel：050-1726-3811
配信元企業：合同会社気づけば
プレスリリース詳細へ