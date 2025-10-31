サイバー保険市場、サイバー脅威とデータ保護規制の高まりにより2033年までに1,195.1億米ドルに急成長へ
導入
最新のStraits Researchの調査レポートによると、世界のサイバー保険市場は今後大幅な成長が見込まれており、2024年の市場規模184.1億米ドルから、2025年には226.6億米ドル、さらに2033年には1,195.1億米ドルに達する見込みです。予測期間（2025～2033年）中の年平均成長率（CAGR）は23.1%とされています。
サイバー攻撃やデータ漏洩、オンライン上での経済的損失の増加が、世界的にサイバー保険の導入を加速させています。世界全体でのサイバーリスク関連損失が1兆米ドルを超える中、銀行、ヘルスケア、製造、輸送といった各産業分野で、企業は資産と評判を守るために堅牢なサイバー保険への投資を拡大しています。
市場動向
デジタルトランスフォーメーションとクラウドベース業務の急増により、世界的にサイバー犯罪のリスクが拡大しています。特に、製造業や輸送業での無許可クラウドサービス事業者によるデータ漏洩が増加しており、企業の財務的リスクへの認識が高まっています。
さらに、中東やアフリカ地域では、生体認証システムの採用拡大により、データ漏洩やハッキングの懸念が強まっています。ランサムウェアやフィッシング攻撃など、サイバー脅威の高度化が市場需要を押し上げています。
製品別分析
サイバー保険は主に「スタンドアロン型」と「パッケージ型」に分類されます。このうち、スタンドアロン型が市場をリードしており、地域をまたいだ複数の請求を引き起こす体系的なサイバー事件にも柔軟に対応できる包括的な補償を提供しています。
企業規模別分析
サイバー保険の主要な成長セグメントは中小企業（SME）です。2016年には、2,800万社のうち1,400万社以上のSMEが侵害を受け、そのうち60～70%が事件後に回復できなかったと報告されています。これは、手頃な価格で利用できるサイバー保険の必要性を強く示しています。
用途別分析
金融機関
小売・卸売
ヘルスケア
ビジネスサービス
製造
テクノロジー
その他
ヘルスケア分野は特に大きなシェアを占めています。米国では2017年に550万件以上の患者記録が侵害され（出典：Protenus）、ハッキングやランサムウェアの件数は2016年から2017年にかけてほぼ倍増しました。これにより、医療機関での保険需要が急増しています。
地域別分析
北米 - 支配的市場
北米は、データ侵害と経済的損失の急増により、世界のサイバー保険市場をリードしています。2014年には783件の侵害が報告され、8,560万件の記録が流出しました。McAfeeによると、サイバー犯罪は世界経済に年間約4,450億米ドルの損失を与えており、企業の保険加入率を押し上げています。
欧州 - 成長が加速する市場
欧州では、EU一般データ保護規則（GDPR）の施行と、スタンドアロン型保険の需要拡大が市場を牽引しています。事業中断やデータ復旧が最も頻繁に補償対象となるリスクです。
アジア太平洋 - 最も急速に成長する地域
インド、中国、日本における急速なデジタル化の進展、ならびにeコマースやオンライン決済エコシステムの拡大が地域市場の成長を後押ししています。サイバー脅威への高い曝露度により、同地域ではサイバー保険が不可欠な投資となっています。
