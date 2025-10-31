コンパウンド薬局市場、2033年までに213.2億米ドルに到達へ ― パーソナライズド医薬品需要の高まりが成長を牽引
導入
最新のStraits Researchによる調査レポートによれば、世界のコンパウンド薬局 市場は2024年に126.7億米ドルと評価され、2025年の135.4億米ドルから2033年には213.2億米ドルへと拡大し、予測期間（2025～2033年）において年平均成長率（CAGR）5.7％を記録すると見込まれています。
安全性、有効性、精度の高い**パーソナライズド医薬品（個別化医療）**への需要増加が、世界市場をけん引する主な要因です。さらに、臨床試験における薬剤の失敗率上昇や市販薬の供給不足が、世界各地でコンパウンド薬局の需要を押し上げています。
無料サンプルレポートの入手はこちら: https://straitsresearch.com/jp/report/compounding-pharmacies-market/request-sample
市場動向
コンパウンド薬局は、患者一人ひとりのニーズに合わせたカスタマイズ医薬品を製造する専門施設です。これらは、既存の医薬品成分を組み合わせたり、混合・改変することで、市販されていない特別な処方を生み出します。これには、製造中止薬、希少疾患用医薬品（オーファンドラッグ）、供給が限られた医薬品などが含まれます。
市場の拡大は、特に小児、高齢者、動物用医療などにおいて患者特有の用量が求められるケースの増加によって支えられています。コンパウンド薬局は、市販薬が対応しきれない領域を補完し、患者中心の医療を実現する重要な役割を担っています。
市場成長要因
パーソナライズド医薬品への需要拡大：
個別化医療は、患者の特徴に基づいて治療を最適化し、副作用の軽減と治療効果の向上を実現します。コンパウンド薬局は、患者の遺伝的特性、アレルギー、嗜好に応じて薬を調整し、きめ細やかな治療を提供します。
例えば、**バイオアイデンティカルホルモン補充療法（BHRT）**や経皮鎮痛クリームなど、特定のニーズを持つ患者向けの調剤が一般的に行われています。
薬剤供給不足：
生産上の課題、規制要因、市場構造の変化による世界的な医薬品不足が、調剤薬局でのカスタム製剤需要を押し上げています。
Drug Shortages Task Forceによると、2013～2017年の間に160種類以上の薬剤が供給不足に陥りました。コンパウンド薬局は、COVID-19パンデミック時に不足したヒドロキシクロロキンのような重要医薬品の代替供給に貢献しました。
市場抑制要因
熟練技術者・薬剤師の不足：
コンパウンド製剤には高度な技術が求められます。熟練した薬剤師や実験技術者の不足は、市場の拡大と品質管理の両面で大きな課題となっています。
市場機会
薬剤開発失敗率の上昇：
新薬開発には平均で10～15年、約26億米ドルのコストがかかりますが、FDA承認を得られるのは新規分子化合物のわずか12％に過ぎません。
コンパウンド薬局は、安全性が確認されながらも市場投入されなかった薬を限定的に再利用し、臨床監督下で患者に提供することで、新たな治療選択肢を生み出す可能性を持っています。
完全レポートとトレンド・予測はこちら: https://straitsresearch.com/jp/report/compounding-pharmacies-market
地域別分析
北米：市場をリード
北米は世界のコンパウンド薬局市場で最大シェアを占めています。個別化医療への高い需要、高齢化社会の進行、慢性疾患の増加が主な成長要因です。
米国FDAが定める**503A（伝統的薬局）および503B（アウトソーシング施設）**という明確な分類により、規制の透明性が向上し、市場の信頼性と成長を支えています。
