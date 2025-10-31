Supermicro、米国連邦市場へのさらなる拡大に向けて米国連邦法人を設立 -- AIサーバーポートフォリオの大規模な米国内製造を通じて連邦エコシステムを強化





・カリフォルニア州シリコンバレーにある最大規模の設計・製造拠点から、AI最適化インフラおよび省エネルギー型コンピューティングシステムを提供

・全米に拠点と人材を展開し、米国内での成長をさらに加速

米国カリフォルニア州サンノゼ, 2025年10月30日 /PRNewswire/ -- AI／機械学習（AI/ML）、ハイパフォーマンスコンピューティング（HPC）、クラウド、ストレージ、5G／エッジ向けの包括的ITソリューションプロバイダーである Super Micro Computer, Inc. (SMCI)は本日、連邦市場への事業拡大を加速するため、Super Micro Federal LLC を設立したことを発表しました。新たに設立された法人は、米国政府機関の多様化するニーズに対応するため、米国内で開発・設計・検証（および製造）された高性能かつ省エネルギーなソリューションの提供に注力します。



「Supermicroは、米国連邦政府が推進する次世代の技術的取り組みを支援していくことに尽力しています。」と、Supermicroの社長兼CEOであるCharles Liang氏は述べています。「本取り組みを通じて、Supermicroはカリフォルニア州シリコンバレーの製造拠点で生産・検証されたデータセンター向けの包括的ITソリューションを、米国連邦政府機関に提供します。当社の Data Center Building Block Solutions®により、あらゆるデータセンターの要件に対応したITスタック全体を設計から納入まで一貫して提供することが可能です。」

Supermicroの組織拡大は、米国におけるイノベーション、国内製造、そしてサプライチェーンへの取り組みをさらに強化するものです。米国内でのエンジニアリング体制により、同社は連邦政府向けソリューションの市場投入および稼働までの時間を短縮しています。

新設された連邦子会社は、Supermicroの Data Center Building Block Solutions® を活用し、AI対応システムの迅速なカスタマイズと導入を可能にします。米国内における強力な製造能力を活かし、政府機関に対して高性能かつコスト効率に優れたソリューションを提供します。

カリフォルニア州サンノゼに本社を構え、シリコンバレーでの事業拡大を進めるSupermicroは、米国内での存在感をさらに高め続けています。同社は、増大する需要に対応するため、米国内での新たな製造拠点の設立も検討しています。これらの取り組みは、米国の製造業の発展と国内雇用創出への同社の強いコミットメントを示しています。

Super Micro Computer, Inc.について

Supermicro（NASDAQ：SMCI）は、アプリケーション最適化の総合ITソリューション分野のグローバル・リーダーです。カリフォルニア州サンノゼにて設立運営しているSupermicroは、企業、クラウド、AI、5G通信/エッジITインフラ向けの革新的な製品を市場に先駆けて提供することに取り組んでいます。同社は、サーバ、AI、ストレージ、IoT、スイッチ・システム、ソフトウェア、サポート・サービスを含む、トータルITソリューションのメーカーです。Supermicroのマザーボード、電源、およびシャーシ設計の専門知識は、さらに私たちの開発と生産を可能にし、グローバルな顧客のためのクラウドからエッジまでの次世代イノベーションを可能にします。製品は、自社施設（米国、アジア、オランダ）で設計・製造されており、グローバルな事業展開を活かしてスケールと効率性を高め、最適化によってTCOの改善と環境負荷の低減（グリーン・コンピューティング）を実現します。受賞歴のあるServer Building Block Solutions®ポートフォリオでは、柔軟かつ再利用可能なビルディング・ブロックを用いて構築された多彩なシステムから選択できるため、あらゆるフォーム・ファクター、プロセッサ、メモリ、GPU、ストレージ、ネットワーク、電源、冷却ソリューション（空調冷却、外気冷却、液冷）に対応しており、顧客は作業負荷と用途に合わせて最適なシステムを構築することができます。

Supermicro、Server Building Block Solutions、およびWe Keep IT Greenは、Super Micro Computer, Inc.の商標および/または登録商標です。

その他のブランド、名称、商標は、各所有者に帰属します。

