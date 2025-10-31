【フジテレビ】トー横キッズの少年少女が、殺人事件に巻き込まれるクライムラブサスペンス『ぼくらの界隈 ～歌舞伎町のボニーとクライド～』10月31日（金）０時よりFOD SHORTにて独占配信開始

写真拡大 (全4枚)

株式会社フジテレビジョン
https://short.fod.fujitv.co.jp/sr1dl/　（番組ページ）


フジテレビが運営する縦型ショートドラマアプリ「FOD SHORT」にて、『ぼくらの界隈 ～歌舞伎町のボニーとクライド～』の独占配信を、10月31日（金）０時より開始しました。



『FOD SHORT』は、「短いのに、心に残るドラマ。」をコンセプトに、１話約１分の縦型ショートドラマを配信する新感覚の動画配信サービスです。スマホでの視聴に最適化されており、通勤中や休憩時間など、日常のスキマ時間に、ドラマを手軽に楽しむことができます。毎日５話ずつ無料で視聴可能で、気軽に最後までストーリーを追うことができます。




『ぼくらの界隈 ～歌舞伎町のボニーとクライド～』（C）フジテレビ


【ストーリー】


親の虐待でトー横に逃げてきた琴也（豊田裕大）は、天音（志田こはく）と名乗るトー横キッズの少女に出会い恋に落ちる。ある日、東條（忍成修吾）と名乗る男が天音に近づき、天音はマフィアの元で売春することになってしまう。天音を心配した琴也が駆けつけるも、それをきっかけにふたりは殺人事件に巻き込まれ――！？


すべての大人を信じられないトー横キッズが贈る、愛と青春の逃亡劇。



【コメント】



豊田裕大


「FODショート『ぼくらの界隈 ～歌舞伎町のボニーとクライド～』琴也役で出演します。豊田裕大です。


真逆の２人が出会い繰り広げられる逃避行は、スリリングかつ、刹那的な美しさを持っていると思います。


ショートドラマならではの短さで、とてもサクサク観られると思うのでぜひそちらも注目しながら見て頂けると幸いです！」







志田こはく


「天音役を演じさせていただきました、志田こはくです。誰かを想う気持ちや、生きることへの葛藤が丁寧に描かれています。


豊田さん演じる琴也の繊細で真っ直ぐなお芝居に支えられ、天音としても、私自身としてもたくさんの力をいただきました。


『ぼくらの界隈 ～歌舞伎町のボニーとクライド～』ぜひご覧ください」






◇　ドラマ概要


■タイトル：『ぼくらの界隈 ～歌舞伎町のボニーとクライド～』（全70話）


■配　　信：10月31日（金）０時～独占配信開始


■出　　演：豊田裕大／志田こはく／蓼沼優衣／水間ロン／中野 剛／相馬 理／外海多伽子／矢崎希菜


　　　　　　／鬼倉龍大／小手山 雅／ひなたまる／森下紫温／阿邊龍之介／磯谷真吾／古川 慎／


　　　　　　岩瀬晃太／鴇崎真琴／藤山ユウキ／ごうきち／山本 東／門島考平／松本真輝／忍成修吾


■スタッフ：脚本：松島エレン／三谷りさ


　　　　　　演出：堀井綾香


　　　　　　プロデュース：酒井綜一郎／中村允俊／山下航平


　　　　　　プロデューサー：梶原富治／菊池実里／大森朱莉


　　　　　　制作プロダクション：ロボット


　　　　　　制作著作：フジテレビ


■U　R　L：https://short.fod.fujitv.co.jp/sr1dl/　（番組ページ）



◇　アプリ概要


■アプリ名：縦型ショートドラマアプリ『FOD SHORT』


■対応環境：iOS 15.0 以降 / Android 10.0以降


■価　　格：無料（アプリ内課金あり）


■U　R　L：https://apps.apple.com/jp/app/id6737834256　（App Store）


　　　　　　https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.fujitv.fodshort　（Google Play）


　　　　　　https://short.fod.fujitv.co.jp　（オフィシャルページ）



◇　FOD SHORT　概要


「FOD SHORT」とはフジテレビが手がける縦型ショートドラマ専用アプリです。１話約１分の高品質なドラマを、毎日５話ずつ無料で視聴できます。スマホ視聴に最適化され、通勤・通学やスキマ時間にもぴったり。実力派キャストが出演するオリジナル作品も続々配信中です。ここでしか見られない海外発の人気作もラインナップ。短いのに心に残る、新感覚のドラマ体験をお届けします。


■U　R　L：https://short.fod.fujitv.co.jp