450Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ëÍ¥¤ì¤¿³Ø½Ñ¤ÎÅÁÅý¡§Queen Elizabeth¡ìs School¤¬2026Ç¯8·î¡¢¥É¥Ð¥¤¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥·¥Æ¥£¤ËÊ¬¹»¤ò³«¹»

¥É¥Ð¥¤¡Ê¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡Ë, 2025Ç¯10·î31Æü /PRNewswire/ -- ±Ñ¹ñ¤Ç¤Î450Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ë³Ø½ÑÅªÂî±ÛÀ¤ò´ðÈ×¤È¤·¤Æ¡¢¥Ðー¥Í¥Ã¥È¤Ë¤¢¤ëQueen Elizabeth's School¤ÏGEDU Global Education¤ÈÄó·È¤·¡¢2026Ç¯8·î¤Ë¥É¥Ð¥¤¤Ë½é¤Î¹ñºÝÊ¬¹»¤ò³«Àß¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½é´ü¾µÇ§¤òKnowledge and Human Development Authority¡ÊKHDA¡Ë¤«¤é¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Queen Elizabeth's School¥É¥Ð¥¤¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥·¥Æ¥£¹»¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¿·¤·¤¤Ê¬¹»¤Ï¡¢UAE¤Î¼ã¼Ô¤Ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¹ñ²È¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Ï¸·³Ê¤Ê³Ø¶È´ð½à¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¡¢Queen Elizabeth's School¥Ðー¥Í¥Ã¥ÈËÜ¹»¤Ï¡¢Ofsted¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ì´Ó¤·¤Æ¡ÖÍ¥½¨¡ÊOutstanding¡Ë¡×¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¡¢±Ñ¹ñ¤Î³Ø¹»¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇºÇ¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î²è´üÅª¤Ê¾µÇ§¤Ë¤è¤ê¡¢UAEÁ´ÅÚ¤Î³ØÀ¸¤ËÀ¤³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ëK-12¶µ°é¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ä¤¿¤Á¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Queen Elizabeth's Global Schools¤ÎCEO¡¢Caroline Pendleton-Nash¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹ñºÝÅª¤Ê»ÙÉô¤òÀßÎ©¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ï±Ñ¹ñ¤Î°ìÎ®»äÎ©³Ø¹»¤Î´Ö¤Ç¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±Ñ¹ñ¤ÎÌ¾Ìç¸øÎ©¥°¥é¥Þー¡¦¥¹¥¯ー¥ë¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÄó·È¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¤Î¤Ï»Ë¾å½é¤Ç¤¹¡£À¤³¦¤Î¶µ°é¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤ÊÀáÌÜ¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Queen Elizabeth's School¥É¥Ð¥¤¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥·¥Æ¥£¹»¤ÏÃË½÷¶¦³Ø¤Ç¡¢ºÇ½é¤ÏÍÄÃÕ±à¤«¤é8Ç¯À¸¤Þ¤Ç¤ò³«¹»¤·¡¢ÃÊ³¬Åª¤Ë6Ç¯À¸¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£¥É¥Ð¥¤¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥·¥Æ¥£¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Åö¹»¤Î³ØÀ¸¤ÏÂ¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¥¹¥Ýー¥Ä»ÜÀß¤òÆÃÊÌ¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Æ±¹»¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤È¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Î¸þ¾å¤¬¶µ°é¤Î·èÄêÅª¤ÊÃì¤È¤·¤ÆÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¥±¥¢¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡¢ÁÏÂ¤¡¢¶¥Áè¤ÎÍ×ÁÇÁ´ÂÎ¤Ç¿Í³Ê¤È¸Ä¿Í¤ÎÈ¯Ã£¤ò°é¤ß¡¢À¸ÅÌ¤ÎÌµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤ò°é¤àÅö¹»¤ÎQE Flourish¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
¥É¥Ð¥¤Ê¬¹»¤Ï¡¢¥É¥Ð¥¤¤Î³×¿·¤ÈÌî¿´¤ÎÀº¿À¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Queen Elizabeth's School¥Ðー¥Í¥Ã¥ÈËÜ¹»¤Î»ÈÌ¿¡¢Àº¿À¡¢ÅÁÅý¡¢¸·³Ê¤Ê³Ø¶È´ð½à¤ËÃé¼Â¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Î»ÈÌ¿¤Ï¡¢¼«¿®¤ÈÇ½ÎÏ¤ÈÀÕÇ¤´¶¤ò»ý¤Á¡¢¹¬¤»¤Ç½¼¼Â¤·¤¿Âç¿Í¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤ê¡¢Â¾¤Î¿Í¡¹¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¼ã¼Ô¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£±Ñ¹ñ¤ÇºÇ¤â¹â¤¤Ì¾À¼¤ò¸Ø¤ë³Ø¹»¤ÎÅÁÅý¤È¥É¥Ð¥¤¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¶µ°é¤ÎÂî±ÛÀ¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤ÊÀ¤³¦´ð½à¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Queen Elizabeth's School¥Ðー¥Í¥Ã¥ÈËÜ¹»¤Î¹»Ä¹Neil Enright»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖUAE¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÊñ³çÅª¤Ç½¼¼Â¤·¤¿QE¶µ°é¤òÄó¶¡¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÎå¤Þ¤·¤òKHDA¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¶µ°é¤Îµ¡²ñ¤ò¹¤²¡¢À¤Âå¤òÃ´¤¦¥êー¥Àー¤È¤Ê¤ë³ØÀ¸¤¿¤Á¤ò°éÀ®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Þ¤¿¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¶¨ÎÏ¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤ä¤¬¤Æ¡¢¥¨¥ê¥¶¥Ù¥·¥ã¥ó¡ÊQueen Elizabeth's School¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¡¦´Ø·¸¼Ô¡Ë¤Ë¤è¤ëÀ¤³¦Åª¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òºî¤ê¾å¤²¡¢Åö¹»¤Î¿·ÆþÀ¸¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ðー¥Í¥Ã¥È¤Î¸øÎ©ÉôÌç¤Î³ØÀ¸¤Ë¤â²¸·Ã¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡×
Edward HobartÃó¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®Âç»È¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÍèÇ¯¡¢¥É¥Ð¥¤¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥·¥Æ¥£¤ËQueen Elizabeth's School¤¬³«¹»¤¹¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²è´üÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤Ï¡¢±Ñ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬»ñ¶â¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥°¥é¥Þー¡¦¥¹¥¯ー¥ë¤¬³¤³°¿Ê½Ð¤·¤¿½é¤á¤Æ¤Î»öÎã¤Ç¤¢¤ê¡¢±Ñ¹ñ¤ÈUAE¤Î¶µ°é¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Î¶¯¸Ç¤Ç»ýÂ³Åª¤Ê·ë¤Ó¤Ä¤¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ëQE¤Î¶µ°éÊýË¡¤È450Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë³Ø½ÑÅªÂî±ÛÀ¤ÎÅÁÅý¤ò¥É¥Ð¥¤¤Ë¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤Ç¡¢UAE¤Î¼ã¼Ô¤¬À¤³¦¥¯¥é¥¹¤Î±Ñ¹ñ¶µ°é¤ò¼õ¤±¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀ¤³¦¥¯¥é¥¹¤Î¶µ°éµ¡´Ø¤¬UAE¤Î³ØÀ¸¤ä¶µ°é³¦Á´ÂÎ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹¥±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤«¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Queen Elizabeth's School¤Ï1573Ç¯¡¢Queen Elizabeth IÀ¤½÷²¦¤ÎÄ¼µö¾õ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¡¢450Ç¯°Ê¾å¤ÎË¤«¤ÊÎò»Ë¤ÈÀè¶îÅª¤ÊÅÁÅý¤ò¸Ø¤ë¥°¥é¥Þー¡¦¥¹¥¯ー¥ë¤Ç¤¹¡£¤³¤Î³Ø¹»¤Ï±Ñ¹ñ¤Î¥êー¥ÀーÅªÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¿ÍÍ¤Ç¼ÁÁÇ¤ÊÇØ·Ê¤ò»ý¤ÄÀ¸ÅÌ¤Ë¡¢¼ÂÎÏ¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÁí¹çÅª¤Ê¶µ°é¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Queen Elizabeth's School¤Î¶µ°é¤Ï¡¢±Ñ¹ñ¤ÇºÇ¤âÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ê¡¢ÁªÈ´´ð½à¤¬¸·¤·¤¤»äÎ©³Ø¹»¤Î¶µ°é¤ò¾ï¤Ë¾å²ó¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢QE¤Î³Ø¶ÈÀ®ÀÓ¤Ï¡¢»äÎ©³Ø¹»¤È¸øÎ©³Ø¹»¤ÎÎ¾Êý¤Î±Ñ¹ñ¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°É½¤Ç¾ï¤Ë¥È¥Ã¥×¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Queen Elizabeth's School¤Ï¡¢2025Ç¯¡ØSunday Times¡Ù¤Î¡ÖA¥ì¥Ù¥ëÉôÌç½£Î©ÃæÅù³Ø¹»¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー¡ÊState Secondary School of the Year for A-levels¡Ë¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Â´¶ÈÀ¸¤Î55%¤¬QSÀ¤³¦Âç³Ø¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¾å°Ì5°Ì¤ËÆþ¤ëÂç³Ø¤«¤éÆþ³Øµö²Ä¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢www.qedubaisportscity.com ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥í¥´ - https://mma.prnasia.com/media2/2808232/Queen_Elizabeths_School_Dubai_Sports_City_Logo.jpg?p=medium600
