江戸川大学の西条昇ゼミが12月7日に「西条昇教授と歩く 乱歩が愛した浅草」を開催 ― 乱歩作品に登場する浅草の地を巡るウォークツアー
江戸川大学（千葉県流山市）メディアコミュニケーション学部マス・コミュニケーション学科の西条昇ゼミは、12月7日（日）に街歩きイベント「西条昇教授と歩く 乱歩が愛した浅草」を開催。今年で没後60年を迎えた江戸川乱歩にスポットを当て、乱歩作品の中に登場する浅草の地を実際に歩いて巡るほか、浅草芸能史、浅草文学史を専門とする西条教授による特別講義を行う。参加無料、要事前申し込み（定員：先着25名）。
西条ゼミではこれまでに、「西条昇教授と歩く ジャニーズ誕生の地」「～深見千三郎生誕100年特別企画～ 西条昇教授と歩く『浅草キッド』の世界」「西条昇教授と歩く 日本のロックアイドルが生まれた街in日比谷」「西条昇教授と歩く タモリが新宿にいた頃 ～新宿アルタ閉館を惜しんで～」と4回の街歩きイベントを開催しており、今回の「西条昇教授と歩く 乱歩が愛した浅草」で5度目となる。
学生らが企画・運営やWebサイト・フライヤーの作成、イベント広報、映像記録などを分担し、今年で没後60年を迎えた江戸川乱歩にスポットを当てた特別講義とウォークツアーを実施する。
江戸川乱歩の『押絵と旅する男』『人間豹』『一寸法師』『木馬は廻る』『浅草趣味』といった作品には、凌雲閣（十二階）や瓢箪池、花やしき、奥山、水族館、木馬館、安来節の御園館、娘玉乗りの江川大盛館、キネマ倶楽部など、浅草六区周辺が多く描かれている。
今回のイベントでは、浅草芸能史、浅草文学史を専門とする西条教授による1時間の特別講義と、乱歩作品に登場する浅草の地を実際に歩くウォークツアーを通して、乱歩が愛した明治・大正・昭和の浅草を体感することができる。
概要は下記の通り。
◆「西条昇教授と歩く 乱歩が愛した浅草」概要
【日 時】 12月7日（日）10:00～12:30頃終了予定
【場 所】 浅草周辺（詳細は参加者のみに通知）
【参加費】 無料
【定 員】 25名（申込受付先着順）
【申込期間】 11月1日（土）9:00～11月15日（土） ※定員に達し次第、受付終了
【申込方法】
下記URL（申込フォーム）より申し込み。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddt8jHZtUWTlpQK5gbhQy7p2vBOR8cumBaqMhE5wJbmoSCGw/closedform
【問合先】
E-mail： saijozemi.2025@gmail.com
●イベントWebサイト
https://sites.google.com/edogawa-u.ac.jp/2025saijozemi
（江戸川大学公式サイト内関連ページ）
・教員紹介：西条昇 教授
https://www.edogawa-u.ac.jp/colleges/d_massmedia/teachers/index12.html
・メディアコミュニケーション学部マス・コミュニケーション学科
https://www.edogawa-u.ac.jp/colleges/d_massmedia/
（関連記事）
・江戸川大学が「西条昇教授と歩く タモリが新宿にいた頃 ～新宿アルタ閉館を惜しんで～」を実施（2025.03.01）
https://www.u-presscenter.jp/article/post-55697.html
▼本件に関する問い合わせ先
広報課
住所：千葉県流山市駒木474
TEL：04-7152-9980
FAX：04-7153-5904
メール：kouhou@edogawa-u.ac.jp
