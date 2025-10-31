¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ù¥ó¥ê½©ÅÄ¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ù¥ó¥êÅìµþ¤Î»ö¶ÈºÆÊÔ¤ª¤è¤Ó³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ù¥ó¥ê ÅìËÌ»Ù¼ÒÀßÎ©¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ù¥ó¥ê¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©Æ£Âô»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÁÒ¶¶ ¹¯Í§¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ù¥ó¥ê½©ÅÄ¡Ê½©ÅÄ¸©ÀçËÌ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ý¯°æ À¿¡Ë¡¢¤ª¤è¤Ó³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ù¥ó¥êÅìµþ¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼¹¹ÔÌò°÷¼ÒÄ¹¡§Èª»³ ¤¢¤¤»Ò¡Ë¤Ï¡¢»ö¶ÈÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤ÈÃÏ°èÏ¢·È¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¿ä¿Ê¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢»ö¶ÈºÆÊÔ¤ª¤è¤Ó¿·»Ù¼Ò¤ÎÀßÎ©¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ »ö¶ÈºÆÊÔ¤Î³µÍ×
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ù¥ó¥ê½©ÅÄ¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿IT»ö¶È¤Î¤¦¤Á¡¢¡Ö¥¯¥Þ¥À¥¹¡×°Ê³°¤Î¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡¦±¿ÍÑ´ØÏ¢»ö¶È¤ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ù¥ó¥ê¤Ø°Ü´É¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢°ìÉô¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ù¥ó¥ê¤ØÅ¾ÀÒ¤·¡¢¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤«¤ÄÀìÌçÅª¤ÊÂÎÀ©¤Î¤â¤È¤Ç³«È¯¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ù¥ó¥ê½©ÅÄ¤Ï¡¢IT»ö¶È¤È¤·¤Æ¡Ö¥¯¥Þ¥À¥¹¡×¤ËÆÃ²½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢°Ê²¼¤Î»ö¶È¤ò·ÑÂ³¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¡¡¥¯¥Þ¥À¥¹»ö¶È
¡¦¡¡¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹»ö¶È
¡¦¡¡°û¿©»ö¶È
¡¦¡¡¥ä¥®»ö¶È
¡¦¡¡ÃÏÊýÁÏÀ¸»ö¶È¡Ê°Ü½»ÂÎ¸³¡¢´ë¶ÈÍ¶Ã×¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯ー¥ëÍ¶Ã× Åù¡Ë
¡¡¤Þ¤¿¡¢¶µ°é»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»ö¶È±¿±Ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿½¾¶È°÷¤Ø¸Ä¿Í»ö¶È¤È¤·¤Æ¾ùÅÏ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ù¥ó¥êÅìµþ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ìò¿¦°÷Á´°÷¤¬³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ù¥ó¥ê¤ØÅ¾ÀÒ¤·¡¢2025Ç¯10·î31ÆüÉÕ¤Ç²ò»¶¤·À¶»»¼êÂ³¤¤ËÆþ¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£ ³ô¼çÊÑ¹¹¤ª¤è¤ÓÂåÉ½¼èÄùÌò
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ù¥ó¥ê¤Î³ô¼ç¹½À®¤ª¤è¤ÓÌò°÷¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ù¥ó¥ê½©ÅÄ¤Î³ô¼ç¤Ï¡¢2025Ç¯10·î31ÆüÉÕ¤ÇÀçËÌ»ÔÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ»ö¶È¤ò±Ä¤à¸Ä¿Í¤ÎÊý¤ØÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÂåÉ½¼èÄùÌò¤ÎÝ¯°æ À¿¤Ï°ú¤Â³¤Æ±¿¦¤ËÎ±Ç¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ù¥ó¥ê ÅìËÌ»Ù¼Ò¤ÎÀßÎ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ù¥ó¥ê¤Ï¡¢½©ÅÄ¸©ÀçËÌ»Ô¤Ë¡ÖÅìËÌ»Ù¼Ò¡×¤ò¿·¤¿¤ËÀßÎ©¤·¡¢ÅìËÌ¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë³«È¯¡¦±¿ÍÑµòÅÀ¤È¤·¤Æ»ö¶È¤òÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÅìËÌ»Ù¼Ò¤Ç¤ÏIT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎºÎÍÑ¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢IT»ö¶È¤ËÆÃ²½¤·¡¢ÃÏ°è¤ÈÏ¢·È¤·¤¿³«È¯ÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ù¥ó¥ê ÅìËÌ»Ù¼Ò
¡¡½»½ê¡§¢©014-0354¡¡½©ÅÄ¸©ÀçËÌ»Ô³Ñ´ÛÄ®¿å¥ÎÌÜÂô98-12 Ã«¸ýÂèÆó¥Ó¥ë2³¬
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¡¡²ñ¼ÒÌ¾¡§¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ù¥ó¥ê
¡¡½êºßÃÏ¡§¡¡¿ÀÆàÀî¸©Æ£Âô»ÔÄÔÆ²¿ÀÂæ2-2-1 ¥¢¥¤¥¯¥í¥¹¾ÅÆî8³¬
¡¡ÂåÉ½¼Ô¡§¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÁÒ¶¶¡¡¹¯Í§
¡¡ÀßÎ©Æü¡§¡¡2018Ç¯5·î22Æü
¡¡£Õ£Ò£Ì¡§¡¡https://libenri.com/
¡¡²ñ¼ÒÌ¾¡§¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ù¥ó¥ê½©ÅÄ
¡¡½êºßÃÏ¡§¡¡½©ÅÄ¸©ÀçËÌ»Ô³Ñ´ÛÄ®Ãæ¿ûÂô£¹£´ÈÖÃÏ£·
¡¡ÂåÉ½¼Ô¡§¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Ý¯°æ¡¡À¿
¡¡ÀßÎ©Æü¡§¡¡2023Ç¯3·î22Æü
¡¡£Õ £Ò £Ì¡§¡¡https://akita.libenri.com
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ù¥ó¥ê¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ù¥ó¥ê½©ÅÄ
Ã´Åö¡§¾¾ß·¡¡¥áー¥ë¡¡pr@libenri.com¡¡ÅÅÏÃÈÖ¹æ080-3602-8435
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ù¥ó¥ê¡¡¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È
https://libenri.com/
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ù¥ó¥ê½©ÅÄ¡¡¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È
https://akita.libenri.com/
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ù¥ó¥ê¡¡ºÎÍÑ¥µ¥¤¥È
https://libenri.com/recruit/
¢£ »ö¶ÈºÆÊÔ¤Î³µÍ×
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ù¥ó¥ê½©ÅÄ¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿IT»ö¶È¤Î¤¦¤Á¡¢¡Ö¥¯¥Þ¥À¥¹¡×°Ê³°¤Î¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡¦±¿ÍÑ´ØÏ¢»ö¶È¤ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ù¥ó¥ê¤Ø°Ü´É¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢°ìÉô¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ù¥ó¥ê¤ØÅ¾ÀÒ¤·¡¢¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤«¤ÄÀìÌçÅª¤ÊÂÎÀ©¤Î¤â¤È¤Ç³«È¯¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ù¥ó¥ê½©ÅÄ¤Ï¡¢IT»ö¶È¤È¤·¤Æ¡Ö¥¯¥Þ¥À¥¹¡×¤ËÆÃ²½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢°Ê²¼¤Î»ö¶È¤ò·ÑÂ³¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¡¡¥¯¥Þ¥À¥¹»ö¶È
¡¦¡¡¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹»ö¶È
¡¦¡¡°û¿©»ö¶È
¡¦¡¡¥ä¥®»ö¶È
¡¦¡¡ÃÏÊýÁÏÀ¸»ö¶È¡Ê°Ü½»ÂÎ¸³¡¢´ë¶ÈÍ¶Ã×¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯ー¥ëÍ¶Ã× Åù¡Ë
¡¡¤Þ¤¿¡¢¶µ°é»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»ö¶È±¿±Ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿½¾¶È°÷¤Ø¸Ä¿Í»ö¶È¤È¤·¤Æ¾ùÅÏ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ù¥ó¥êÅìµþ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ìò¿¦°÷Á´°÷¤¬³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ù¥ó¥ê¤ØÅ¾ÀÒ¤·¡¢2025Ç¯10·î31ÆüÉÕ¤Ç²ò»¶¤·À¶»»¼êÂ³¤¤ËÆþ¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£ ³ô¼çÊÑ¹¹¤ª¤è¤ÓÂåÉ½¼èÄùÌò
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ù¥ó¥ê¤Î³ô¼ç¹½À®¤ª¤è¤ÓÌò°÷¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ù¥ó¥ê½©ÅÄ¤Î³ô¼ç¤Ï¡¢2025Ç¯10·î31ÆüÉÕ¤ÇÀçËÌ»ÔÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ»ö¶È¤ò±Ä¤à¸Ä¿Í¤ÎÊý¤ØÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÂåÉ½¼èÄùÌò¤ÎÝ¯°æ À¿¤Ï°ú¤Â³¤Æ±¿¦¤ËÎ±Ç¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ù¥ó¥ê ÅìËÌ»Ù¼Ò¤ÎÀßÎ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ù¥ó¥ê¤Ï¡¢½©ÅÄ¸©ÀçËÌ»Ô¤Ë¡ÖÅìËÌ»Ù¼Ò¡×¤ò¿·¤¿¤ËÀßÎ©¤·¡¢ÅìËÌ¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë³«È¯¡¦±¿ÍÑµòÅÀ¤È¤·¤Æ»ö¶È¤òÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÅìËÌ»Ù¼Ò¤Ç¤ÏIT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎºÎÍÑ¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢IT»ö¶È¤ËÆÃ²½¤·¡¢ÃÏ°è¤ÈÏ¢·È¤·¤¿³«È¯ÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ù¥ó¥ê ÅìËÌ»Ù¼Ò
¡¡½»½ê¡§¢©014-0354¡¡½©ÅÄ¸©ÀçËÌ»Ô³Ñ´ÛÄ®¿å¥ÎÌÜÂô98-12 Ã«¸ýÂèÆó¥Ó¥ë2³¬
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¡¡²ñ¼ÒÌ¾¡§¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ù¥ó¥ê
¡¡½êºßÃÏ¡§¡¡¿ÀÆàÀî¸©Æ£Âô»ÔÄÔÆ²¿ÀÂæ2-2-1 ¥¢¥¤¥¯¥í¥¹¾ÅÆî8³¬
¡¡ÂåÉ½¼Ô¡§¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÁÒ¶¶¡¡¹¯Í§
¡¡ÀßÎ©Æü¡§¡¡2018Ç¯5·î22Æü
¡¡£Õ£Ò£Ì¡§¡¡https://libenri.com/
¡¡²ñ¼ÒÌ¾¡§¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ù¥ó¥ê½©ÅÄ
¡¡½êºßÃÏ¡§¡¡½©ÅÄ¸©ÀçËÌ»Ô³Ñ´ÛÄ®Ãæ¿ûÂô£¹£´ÈÖÃÏ£·
¡¡ÂåÉ½¼Ô¡§¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Ý¯°æ¡¡À¿
¡¡ÀßÎ©Æü¡§¡¡2023Ç¯3·î22Æü
¡¡£Õ £Ò £Ì¡§¡¡https://akita.libenri.com
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ù¥ó¥ê¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ù¥ó¥ê½©ÅÄ
Ã´Åö¡§¾¾ß·¡¡¥áー¥ë¡¡pr@libenri.com¡¡ÅÅÏÃÈÖ¹æ080-3602-8435
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ù¥ó¥ê¡¡¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È
https://libenri.com/
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ù¥ó¥ê½©ÅÄ¡¡¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È
https://akita.libenri.com/
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ù¥ó¥ê¡¡ºÎÍÑ¥µ¥¤¥È
https://libenri.com/recruit/