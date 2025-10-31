GBP、トップランナー制度対応変圧器など多数製品を展示～ 第5回 脱炭素経営 EXPO【関西】に参加します！～

GBP株式会社

再生可能エネルギー、EV自動車部品、AI及びIoT領域における先進技術を駆使し、グローバルに急速に成長している、~再エネ業界の風雲児~ GBP株式会社（本社：東京、以下GBP）は、2025年11月19日（水）から21日（金）の3日間、 インテックス大阪で開催される第5回 脱炭素経営 EXPO【関西】に出展いたします。本展示会では、「トップランナー第二次判断基準・第三次判断基準」対応変圧器、移動式太陽光発電所、リパワリングをはじめ、確かな実績を備えたGBPの製品及びサービスをご紹介します。

＜展示内容＞

本展示会では、再生可能エネルギーの総合ソリューション開発企業だからこそ販売・提供できる製品・サービスをご紹介します。創業6年間で培った豊富な経験と技術力に加え、現場条件や用途に合わせた柔軟な対応力で、お客様の課題を解決するための手法をご提案いたします。

1.「2026 トップランナー第三次判断基準」対応変圧器

2026年4月に施行される「2026 トップランナー第三次判断基準」に伴い、業界内では製品の納期遅延や部材確保などが課題となっております。こうした課題に対し、GBPは前倒し設計と実装の並行推進により解決。早期見積 → 図面確定 → 製造・試験 → 出荷までを一貫提供することで、最短2か月での納品を実現します。さらに、旧仕様の製品と同サイズ・同仕様・同等性能の製品をカスタム設計することで、「サイズが収まらない」という現場の課題も解決します。

2. トップランナー制度「第二次判断基準（旧基準・2014年基準）」対応変圧器

GBPは、トップランナー制度「第二次判断基準（旧基準・2014年基準）」に対応した配電用変圧器の受注を継続しています。2026年4月に始動される新制度「2026 トップランナー第三次判断基準」に伴い、メーカーが旧基準品の受注を終了。これに伴い、キュービクルメーカーで旧基準品の見積もり不可、出荷遅延、電力設備の停滞などの問題が発生し、現場に深刻な影響を与えています。こうした状況に対し、GBPは同サイズ・同仕様・同等性能の高品質なトランスを安定供給し、最短2か月の納品を実現することで現場の遅延解消に貢献します。

※標準仕様・条件適合時の目安です。実際の納期は仕様・検査日程により変動します。

3. 移動式太陽光発電所

電力インフラがない場所でも即座に稼働できる機動性と利便性を兼ね備えた製品です。最大144kWの発電容量を備えたPVパネル200枚を搭載。折りたたみ式で迅速な展開が可能なため、立地を問わず設置できます。さらに、防災・BCP対策、物流拠点、建設現場、充電ステーションなど幅広い用途でご活用いただけます。

4. リパワリング

太陽光発電の部材メーカーとして培った、豊富な経験と高度な技術力を活かし、案件のヒアリングからアフターサービスまでを一社完結で提供。現場を知り尽くしたプロフェッショナルが、お客様の課題に応じた最適な手法をご提案します。

本展示会にご来場いただいた方限定で、無料のIRR試算・工期・資材見積をご提供します！

＜その他展示品＞

さらに、本展示会では、累計出荷実績100万メートル超のアルミ・銅ケーブルをはじめ、発電効率を向上するオプティマイザー、太陽光パネル用排水クリップなども展示いたします。

本展示会が、皆様の現場の課題解決に資する有意義な機会となれば幸いです。

ご来場を心よりお待ちしております。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

＜展示会概要＞

展示会名称：第5回 脱炭素経営 EXPO 【関西】

主催者：RX Japan 株式会社

日時 ：2025年11月19日（水）～2025年11月21日（金）10時～17時

会場 ：インテックス大阪

ブース番号：SD4-16

ご来場登録 ：来場登録（無料）が必要です。下記リンクよりご登録ください。

https://www.wsew.jp/osaka/ja-jp/register.html?code=1490457810624026-N0W

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 会社概要 ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

GBPは、太陽光発電を中心とした再生可能エネルギーのシステム設計と施工、部品の生産、O&Mを提供し、AIやIoT技術も活用した最先端のソリューションを提供する、再生可能エネルギーの総合ソリューション開発企業です。

会社名 ： GBP株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 龍川 洋平

本店事務所 ： 〒110-0005 東京都港区浜松町２丁目５－５ PMO浜松町 9階

設立 ： 2019年8月20日

公式サイト ： https://www.gbp-global.com/ja/