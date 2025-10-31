大部数スタートから発売1か月と少しで重版！人気料理家＆管理栄養士・エダジュンさんの『たんぱく質たっぷり やせサラダ100』がヒット街道爆進中!!

株式会社主婦と生活社

「しっかり食べながらやせられる」とブームの続くたんぱく質ダイエット。それをスープで実践して現在6刷と大ヒット中の『たんぱく質たっぷり やせスープ100』。その続編として株式会社主婦と生活社（東京都台東区）から9/12に発売された『たんぱく質たっぷり やせサラダ100』が、発売1か月と少しで重版が決定しました！

著者は管理栄養士であり、「パクチーボーイ」としてエスニック料理も得意とするエダジュンさん。自らたんぱく質ダイエットを実践し、今では肌が荒れにくくなったり、体型管理がしやすくなったり、風邪を引きにくくなったといいます。

高たんぱくといえば鶏むね肉！ レンチンで作れる大満足サラダもたっぷり紹介さっと焼くだけで作れる“ホットサラダ”も数多く掲載同じく高たんぱくの鶏もも肉を使った、ボリュームコールスロー。おかずになります！手間がかかるタンドリーチキンも、エダジュンさんレシピならスピードサラダに変身魚の中では抜群に高たんぱくな鮭と、キャベツがどっさり食べられるひと皿トルコ名物・さばサンドをサラダにアレンジ。手作りドレッシングレシピも65点も公開！

すべてのサラダが1人分たんぱく質量20g以上／カロリー300kcal以下／糖質10g以下を実現！ たんぱく質がしっかりとれるから、サラダといいつつメインのおかずになるものばかり。ダイエットしたい方はもちろん、ボディメイクしたい方、たんぱく質をしっかりとって体力アップしたい方も必見の1冊です。

【著者紹介】

エダジュン

料理研究家、管理栄養士。1984年、東京都生まれ。管理栄養士資格取得後、株式会社スマイルズ入社。「Soup Stock Tokyo」本部で商品の物流、購買などの仕事を行い、2013年に料理研究家として独立。「パクチーボーイ」の名義でも活動中。著書に『たんぱく質たっぷり やせスープ100』『鶏むねダイエット最強たんぱく質レシピ150』『できるだけうちにある調味料で作る！エスニックつまみとごはん』（主婦と生活社刊）など。





【書誌情報】

書名：たんぱく質たっぷり やせサラダ100

著者：エダジュン

発売日：2025年9月12日（金）

定価：1650円（税込）

ISBN：978-4-391-16542-5

発行所：株式会社主婦と生活社

主婦と生活社HP：https://www.shufu.co.jp/bookmook/detail/9784391165425/

［Amazon］https://www.amazon.co.jp/dp/4391165422/ref

［楽天ブックス］https://books.rakuten.co.jp/rb/18304649/