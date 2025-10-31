1X、家での過ごし方を再定義するロボット「NEO」を発表

カリフォルニア州パロアルト--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- 1Xは、家での過ごし方に変革を起こすために設計された世界初の一般消費者向けヒューマノイドロボット「NEO」の予約受付を開始したことを発表しました。NEOは日常の家事を自動化し、個々のニーズに沿った支援を提供することで、人々が本当に大切なことに時間を割けるようにします。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。：https://www.businesswire.com/news/home/20251027751569/ja/

直感的で使いやすい機能と革新的なハードウェアプラットフォームを搭載したNEOは、地球上で最も安全かつ手頃な価格を実現し、そして優れた性能を誇るヒューマノイドです。NEOは映画のスクリーンに描かれるロボットというサイエンスフィクションの概念を現実のものにしています。これにより帰宅してからさらに作業をする必要がなくなり、家の中で過ごす時間を楽しむことができます。

「ヒューマノイドは長い間SFの世界のものと見なされてきました。その後研究が進められてきましたが、今日、NEOの発表によりヒューマノイドロボットは製品化されました。実際に手を伸ばして触れることができるのです。私たちの想像と現実世界のギャップを埋めてくれるNEOの登場により、ヒューマノイドロボットに助けを求め、実際に助けてもらうことができるようになりました。」 - 1XのCEO兼創業者であるベルント・ボルニヒ

NEOがあなたの家事をお手伝い

家事支援機能は、オーナーがNEOに家事に関するタスクを指示し、いつまでに完了して欲しいかを設定できるため、毎日清潔な空間を保つことができます。NEOはあなたが近くでくつろいだり仕事をしている間も、リアルタイムで家事をこなします。ボタン一つ、または簡単な音声による指示により、NEOはあなた専用のお手伝いさんに変身します。洗濯物を畳むことのほか、棚の整理、部屋の片付けなどのタスクを行います。NEOがまだ知らない家事については、オーナーが1Xエキスパートをスケジュールすることで初めてのタスクを指導することができます。これによりNEOは作業を行いながら学習を進めることが可能となります。

NEOにより個々のニーズに沿ったインテリジェンスを提供

NEOは自然な会話をしながら、お手伝いを通じてお役に立てるように作られています。ビルトインされた大規模言語モデル（LLM）により、NEOは画面付きデバイスに依存することなくオーナーがすぐにその知識を活用できるようにし、個々のニーズに沿った支援を提供することができます。

オーディオインテリジェンスにより、NEOは自分が話しかけられていることを認識でき、適切な時にのみ返事をします。ビジュアルインテリジェンスにはコンテキスト・アウェアネスが追加されており、キッチンカウンター上の食材を認識して料理の提案をするなど、視覚情報を活用したやりとりの強化を実現します。メモリー機能により会話の継続性が担保され、過去の文脈を記憶して柔軟な応答ができるようになります。スケジュール管理や誕生日のリマインダー設定から買い物リストの管理、語学レッスンの進捗管理まで、NEOは時間を生み出すだけでなく、精神的にも貴重な余裕をもたらします。

NEOは自律的に動作し、時間とともに新たなスキル習得が可能

NEOの体験の核となる部分はAIによって駆動されます。NEOはそれぞれ会話が可能となり、家の中を移動して必要な支援を提供することになります。初期に購入頂いた方には基本的なタスクを処理できる状態でNEOが届き、継続的な使用を通じて新たなスキルを学び、成長していきます。NEOはお手元に届いたその日から、来客時におけるドアの開閉、物品の取り出し、夜間の消灯といった機能を遂行し、ソフトウェア更新ごとにその能力を拡大していきます。現実世界のデータで訓練された1XのAIモデルを活用することで、NEOは世界で最も多様な環境である「家の中」に適応します。

革新的なハードウェアプラットフォーム

NEOの体験の中核を担うのは、1Xの従来モデル（NEO GammaおよびNEO Beta）を継承する革新的なハードウェアプラットフォームです。NEOは、地球上で最高レベルのトルク密度を誇るモーターを採用した1Xの特許取得済みのテンドン駆動により、テンドンベースのトランスミッションを駆動します。この唯一無二のアクチュエーションシステムが生み出す滑らかな動作により、NEOは人間とともに暮らすうえて他にはない安全性と順応性を実現しています。

NEOは、人間レベルの器用さ（22DOF（自由度）を誇るハンド）と、カスタム3Dラティスポリマー構造で作られた頭から足先までのソフトボディにより、ヒューマノイドハードウェアにおける世代を超えた進歩を実現しています。わずか66ポンド（29.94kg）のNEOは、154ポンド（69.85kg）を持ち上げ、55ポンド（24.95kg）を運ぶことができるほか、騒音レベルは22dBと最新の冷蔵庫よりも静かです。さらにNEOはWi-Fi、Bluetooth、5G通信機能を内蔵し、下腹部と胸部には3-wayスピーカーを搭載しています。これによりオーナーはビルトインされたモバイルホームエンターテインメントシステムを利用することができます。

消費者に優しい国内デザイン

NEOは親しみやすく、一緒にいて居心地の良い存在です。NEOの本質を追求したデザインは、有機的なニュートラルトーンと、柔らかなニットのスーツとシューズを身にまとうことで、生活空間を乱すことなく調和することを目指しています。

価格および提供時期

NEOは現在予約受付中で、初回注文分は2026年に一般家庭へと出荷されます。

NEOは1Xのオンラインストア[1x.tech/order]で今後購入可能となり、3つの異なるカラー（タン、グレー、ダークブラウン）からお選びいただけます。NEOの初回分をご希望のお客様は、優先配送（2026年）を含む早期アクセス権を20,000ドルで購入いただけます。月額499ドルのサブスクリプションモデルの提供も予定しています。

1Xは主に米国でNEOの配送を開始し、2027年よりその他の市場に展開していきます。

NEOについて詳しく知る

NEOについて詳しく知りたい方は、1X.techをご覧いただくか、[リンク]にある1Xの基調講演におけるNEOの紹介動画をご視聴ください。

1Xについて

1Xは家庭用ロボット「NEO」を開発する米国拠点の主要なAI・ロボティクス企業です。1Xの使命は、安全かつインテリジェントなヒューマノイドを通じて豊かな未来を生み出すことです。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

businesswire.comでソースバージョンを見る：https://www.businesswire.com/news/home/20251027751569/ja/

Contacts

Media Contact:

Kendall Pennington

Head of Communications, 1X

Email: press@1x.tech

Source: 1X





