アイドルグループ「LIT MOON」白花 悠さんが【京町湯屋SOKOTOTO】の看板娘に就任！～量子水×サウナ×陶板浴で“美容＆ととのい”を叶える期間限定コラボ～

株式会社antiqua

大阪・岸和田の滞在型エンターテインメントモール「WHATAWON（ワタワン）」内にある、人気温浴施設「京町湯屋 SOKOTOTO」（所在地：大阪府岸和田市、運営：WHATAWON）は、2025年10月29日（水）より、アイドルグループ「LIT MOON」で活躍する白花 悠（しらはな ゆう）さんを初代“看板娘”として迎えました。

就任期間は12月29日（月）まで。美活と癒しをテーマに、新しい温浴の楽しみ方を発信していきます。

■ 看板娘オーディションから誕生した新たな顔

ライブ配信サービスSHOWROOM内で開催されたオーディションを通じて、

書類選考や面談などの選考を経て、最終審査で選ばれたのが、

「LIT MOON」メンバーとしても活動する白花 悠さんでした。

今回の就任を通じて、若年層をはじめ幅広い世代に、

温浴の魅力をより身近に感じていただくことを目指しています。

■ 京町湯屋 SOKOTOTOとは

大阪・岸和田に位置する「京町湯屋SOKOTOTO」は、温浴・サウナ・陶板浴・リラクゼーションスペースを備えた温浴施設です。

館内では、「量子水」を使用した湯をはじめ、サウナや陶板浴など多彩な設備を提供し、心身をリフレッシュできる空間を整えています。

今回の就任を通じて、若年層から大人世代まで幅広く温浴の魅力を届け、”ととのう時間”を通じて、美容と健康の楽しさを発信していきます。

「京町湯屋SOKOTOTO」の魅力ポイント

Instagram：@sokototo_whatawon特許認定『量子水』を使用した露天風呂

「京町湯屋 SOKOTOTO」は露天風呂に加え、サウナ・陶板浴も常設。露天風呂のお湯は特許認定済の『量子水』を使用。雑菌の制御・鮮度保持で良質な環境を保つ量子水のメリットは衛生面だけでなく、抗酸化物質の力で免疫力の向上にも役立ちます。

▲ 露天風呂▲ 陶板浴体を芯からじんわり温める陶板浴

陶板浴は遠赤外線効果で体の芯を温め、特殊酵素（抗酸化溶液）で作られた陶器からでる抗酸化熱によって細胞の修復が期待でき、健康維持や美容目的の温活として岩盤浴とともに注目されています。

4つの温度帯で“ととのう”本格サウナ体験

サウナ・水風呂・外気浴などを備え、高温多湿で大量に汗をかくサウナでは、血流を促進しお肌の調子を整え体の不要な水分や塩分を排出。水風呂も含め４つの温度帯で、身体の芯から整うことが出来る本格的なサウナ環境を提供しています。

“ 遊んで整う ”リラクゼーション＆ラウンジエリア

▲ サウナ

館内には、漫画やゲームを楽しめる休憩エリアをはじめ、受付を済ませてすぐの場所にはゆったりと過ごせるラウンジスペースを設置。入浴やサウナ後には、ドリンクを片手にリラックスしたり、仲間と会話を楽しんだりと、思い思いの時間を過ごせます。

温浴体験の余韻をそのまま味わえる“ととのい空間”として、多くの利用者に親しまれています。

就任期間中の特別展示

コワーキングスペース1F スペース

就任期間【2025年10月29日（水）～12月29日（月）】は、白花 悠さんののぼりやポスターが館内に掲出されます。

ぜひご来館の際は、フォトスポットとしてもお楽しみください！

【 料金・営業時間 】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/96544/table/543_1_c7f8ad94fa9bc1757be04ad165cbd7ab.jpg?v=202510310928 ]

※お子さま料金は小学生以下が対象・3歳未満(0～2歳)は無料

※館内着のご用意はございません

※タオル・陶板浴は別料金となります

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/96544/table/543_2_d7b8e0ee893296b776abc752dc76626e.jpg?v=202510310928 ]

※3歳未満(0～2歳)は無料

※肌着の着用をお願いいたします

※陶板浴のみのご利用はできかねます

※陶板浴のご利用は当店の陶板浴着をご利用ください

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/96544/table/543_3_180ed8428352fa32910e3961a4679bc0.jpg?v=202510310928 ]

※タオル・陶板浴は別料金となります

※スタッフにお声がけください

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/96544/table/543_4_99361ee7b935847a644f7bbc6b827c00.jpg?v=202510310928 ]

■ 営業時間

月～木：10:00～21:45（毎月第一火曜日のみ11：00～）

金・土・日・祝：10:00～22:00

※ロウリュウのみ10:30～ご利用が可能です

※最終受付 21:30

『京町湯屋SOKOTOTO』詳細はこちら :https://whatawon.co.jp/floor_sokototospa/

WHATAWONについて

WHATAWON（ワタワン）は、株式会社antiquaが手がける大型商業施設です。

大阪府岸和田市に位置し、「ファッション・食・音楽・カルチャー・自然体験・ペット」がひとつの空間に融合する新しい日常の遊び場として、幅広い世代の来場者に親しまれています。

日本最大級ペット同伴OKの海外型モール

『WHATAWON』

南大阪に位置するWHATAWON（ワタワン）は、グルメ、ショッピング、温浴施設など、多様な楽しみが詰まった複合施設。ペットを家族の一員として大切にされている多くの飼い主の皆さまも快適にお楽しみいただけるように設計された、ペットフリーの新しいスタイルのエンターテインメントモールです。

■施設概要

所在地：大阪府岸和田市岸の丘町1丁目32-1

敷地面積：約8,740坪（29,000ｍ2）

交通：阪和道岸和田和泉ICから車で5分

関連URL

WHATAWON（ワタワン）HP

https://www.whatawon.co.jp/

ANTIQUA（アンティカ）公式サイト

https://www.antiqua.co.jp/

株式会社antiqua（コーポレートサイト）

https://www.antiqua.me/