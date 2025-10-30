一般社団法人八幡市観光協会

11月29日（土）・30日（日）の2日間、普段非公開の社寺を含む京都府八幡市内の9会場（石清水八幡宮、善法律寺、正法寺、飛行神社、神應寺、単伝庵、相槌神社、八角堂、松花堂庭園・美術館）で、毎秋恒例の「京都やわたの紅葉満喫 秋の文化財一斉公開」を開催します。

各会場では、特別拝観や文化財特別公開、限定朱印の授与、物産市、手づくり市、お茶席、などがお楽しみいただけるほか、「秋の華めぐり」と題したフォトジェニックな花手水や生け花もご覧いただけます。

さらにSNSで参加できる「秋の華めぐりInstagramフォトキャンペーン」や、9会場をめぐって開運シールを集める「秋の文化財一斉公開 開運シールラリー」も同時開催！

京やわたの社寺がグッと近くなるスペシャルな秋の2日間。

神仏習合の祈りの聖地・石清水八幡宮の門前町で、歴史と文化に触れる秋の一日を過ごしてみませんか。

詳しくはこちらから↓

https://x.gd/NVIJA

実施期間

令和7年11月29日(土)・30日(日)

会 場

京都やわたの紅葉満喫 秋の文化財一斉公開ポスター石清水八幡宮、善法律寺、正法寺、飛行神社、神應寺、単伝庵（らくがき寺）、相槌神社、八角堂、松花堂庭園・美術館京都やわたの紅葉満喫 秋の文化財一斉公開ポスター 表紙・裏表紙

各会場の開催内容

京都やわたの紅葉満喫 秋の文化財一斉公開ポスター 中面

都の裏鬼門を守護する国家鎮護の社。

国宝 石清水八幡宮

・ 特別昇殿参拝／11月29日（土）・30日（日）１.11:00～ ２.14:00～ 初穂料1,000円

・ 書院石庭公開／11月29日（土）・30日（日）

・ 春夏秋冬刺繍御朱印授与／11月29日（土）・30日（日） 初穂料1,500円（各種）

石清水八幡宮

深紅に染まる、やわたのもみじ寺。境内の「金剛庵」では、もみじ茶席も。

善法律寺

・ 本堂特別公開／11月29日（土）・30日（日）12:00～16:00 拝観料500円

・ 八幡大菩薩御影御朱印授与／11月29日（土）・30日（日）朱印料500円

・ もみじ茶席／11月29日（土）・30日（日） 12:00～16:00 茶席券600円

・ 善法律寺秋の紅葉ライトアップ／11月29日（土）・30日（日）17:30～20:00

善法律寺

徳川家ゆかりの名刹。重要文化財の本堂・大方丈・唐門など特別公開。

正法寺

・ 本堂特別公開／11月29日（土）・30日（日）10:00～15:00 拝観料700円

正法寺

日本航空界の父、二宮忠八創建の社。忠八の故郷・愛媛県八幡浜市の物産市も。

飛行神社

・ 神楽・能管奉納演奏／11月30日（日）１.11:30～２.13:30～

・ 八幡浜市物産展／11月29日（土）・30日（日）10:00～15:00

飛行神社

多くの寺宝を有する市内最古の山寺。奥ノ院・杉山谷不動尊も必見。

神應寺

・ 本堂特別拝観／11月29日（土）・30日（日）10:00～15:00 拝観料（奥ノ院共通）500円

・ 寺宝公開：竹虎図杉戸絵（狩野山雪筆）／11月29日（土）・30日（日）

・ 奥ノ院 杉山谷不動尊 秘仏本尊「不動明王像」特別御開帳11月29日（土）・30日（日）

神應寺

大黒堂の白壁に願いを書き込む、らくがき祈願で知られる寺。

単伝庵（らくがき寺）

・ 秋の文化財一斉公開記念朱印授与／11月29日（土）・30日（日）朱印料300円

・ お茶席／11月29日（土）・30日（日）9:00～15:00 茶席券500円

単伝庵（らくがき寺）

名刀「髭切」「膝丸」誕生の地とされる場所。

相槌神社

・ 秋の文化財一斉公開記念特別朱印授与／※御朱印授与は、春日神社社務所

11月29日（土）・30日（日）9:30～15:00頃 初穂料500円～700円

相槌神社

西車塚古墳の上に佇む、朱色の仏堂。市文化財課職員による解説も。

八角堂

・ 堂内特別公開／11月29日（土）・30日（日）10:00～15:00

・ 市文化財課職員による解説／11月29日（土）・30日（日）１.11:00～ ２.14:00～

八角堂

錦絵のような紅葉に包まれる、洛南の名勝。松花堂昭乗ゆかりの地。

松花堂庭園・美術館

・ 内園「草庵・松花堂」特別公開／11月29日（土）・30日（日）庭園入園料300円

・ 松花堂美術館 令和7年特別展「加賀藩の美術工芸と松花堂昭乗」600円

松花堂庭園・美術館

【同時開催：秋の文化財一斉公開 開運シールラリー】

文化財一斉公開の9会場をめぐって開運シールをGETし、台紙に貼っていきましょう！各会場では、シールラリーの台紙提示で割引や粗品進呈などの特典もあり！

9枚すべてのシールを集めて幸運が重なるダブル八角形の台紙を完成させた方には、石清水八幡宮駅前観光案内所で記念フレームを進呈します！

秋の文化財一斉公開 開運シールラリー

〈実施期間〉

令和7年11月29日（土）・30日（日）

※シールのお渡し期間は12月7日（日）まで

〈台紙購入場所〉

石清水八幡宮駅前観光案内所

〈会場：シールお渡し場所〉

石清水八幡宮、善法律寺、正法寺、飛行神社、神應寺、単伝庵、春日神社、八角堂、

松花堂庭園・美術館

〈参加方法〉

１.石清水八幡宮駅前観光案内所で台紙（1,000円）を購入する

２.市内9会場をめぐって台紙を提示し、開運シールをもらい、台紙に貼る。

３.9つすべての開運シールを貼った台紙を石清水八幡宮駅前観光案内所に持参すると、記念フレームをプレゼント！

詳しくはこちらから↓

https://x.gd/hux89

【同時開催：秋の華めぐり2025 Instagramフォトキャンペーン】

「京都やわたの紅葉満喫！秋の文化財一斉公開・秋の華めぐり」の開催に合わせて、インスタグラムを活用したフォトキャンペーンを開催します。

各会場で撮影した花手水または生け花の写真に「#2025秋の華めぐり」をつけて、Instagramに投稿してみませんか？フォトジェニックな投稿は、八幡市観光協会の公式アカウントでリポストするほか、抽選で10名にオリジナルグッズをプレゼントします。

市内9会場で楽しめる花手水と生け花のおもてなし「秋の華めぐり」

〈実施期間〉

令和7年11月29日（土）・30日（日）

〈応募期間〉

令和7年11月29日（土）～12月7日（日）

〈会場〉

石清水八幡宮、善法律寺、正法寺、飛行神社、神應寺、単伝庵、相槌神社・春日神社、八角堂、松花堂庭園・美術館

〈参加方法〉

１.インスタグラムで、八幡市観光協会アカウント「@yawata.kankou」をフォロー

２.秋の文化財一斉公開の各会場で「花手水」や「生け花」の写真を撮影

３.ハッシュタグ「#2025秋の華めぐり」をつけて、撮影者のインスタグラムアカウントに投稿

〈特典〉

参加者の中から抽選で10名様に八幡市観光協会のオリジナルグッズをプレゼント

※当選者には、インスタグラムのDM（ダイレクトメッセージ）で通知

詳しくはこちらから↓

https://x.gd/oe6Cg

京都府八幡市八幡高坊8-7（八幡市観光案内所内）問い合わせ：075-981-1141営業時間:9：00～17：00（6月～10月と2月の月曜日定休）

※イベントの内容は予告なく変更になる場合がございます。