京都やわたの紅葉満喫「秋の文化財一斉公開」

写真拡大 (全14枚)

一般社団法人八幡市観光協会

11月29日（土）・30日（日）の2日間、普段非公開の社寺を含む京都府八幡市内の9会場（石清水八幡宮、善法律寺、正法寺、飛行神社、神應寺、単伝庵、相槌神社、八角堂、松花堂庭園・美術館）で、毎秋恒例の「京都やわたの紅葉満喫 秋の文化財一斉公開」を開催します。


各会場では、特別拝観や文化財特別公開、限定朱印の授与、物産市、手づくり市、お茶席、などがお楽しみいただけるほか、「秋の華めぐり」と題したフォトジェニックな花手水や生け花もご覧いただけます。


さらにSNSで参加できる「秋の華めぐりInstagramフォトキャンペーン」や、9会場をめぐって開運シールを集める「秋の文化財一斉公開 開運シールラリー」も同時開催！


京やわたの社寺がグッと近くなるスペシャルな秋の2日間。


神仏習合の祈りの聖地・石清水八幡宮の門前町で、歴史と文化に触れる秋の一日を過ごしてみませんか。


詳しくはこちらから↓


https://x.gd/NVIJA



京都やわたの紅葉満喫 秋の文化財一斉公開ポスター

実施期間　

令和7年11月29日(土)・30日(日)


会　　場

石清水八幡宮、善法律寺、正法寺、飛行神社、神應寺、単伝庵（らくがき寺）、相槌神社、
八角堂、松花堂庭園・美術館

京都やわたの紅葉満喫 秋の文化財一斉公開ポスター　表紙・裏表紙



京都やわたの紅葉満喫 秋の文化財一斉公開ポスター　中面

各会場の開催内容

都の裏鬼門を守護する国家鎮護の社。


国宝 石清水八幡宮


・ 特別昇殿参拝／11月29日（土）・30日（日）１.11:00～　２.14:00～　初穂料1,000円


・ 書院石庭公開／11月29日（土）・30日（日）


・ 春夏秋冬刺繍御朱印授与／11月29日（土）・30日（日）　初穂料1,500円（各種）



石清水八幡宮

深紅に染まる、やわたのもみじ寺。境内の「金剛庵」では、もみじ茶席も。


善法律寺


・ 本堂特別公開／11月29日（土）・30日（日）12:00～16:00　拝観料500円


・ 八幡大菩薩御影御朱印授与／11月29日（土）・30日（日）朱印料500円


・ もみじ茶席／11月29日（土）・30日（日） 12:00～16:00　茶席券600円


・ 善法律寺秋の紅葉ライトアップ／11月29日（土）・30日（日）17:30～20:00



善法律寺

徳川家ゆかりの名刹。重要文化財の本堂・大方丈・唐門など特別公開。


正法寺


・ 本堂特別公開／11月29日（土）・30日（日）10:00～15:00　拝観料700円



正法寺

日本航空界の父、二宮忠八創建の社。忠八の故郷・愛媛県八幡浜市の物産市も。


飛行神社


・ 神楽・能管奉納演奏／11月30日（日）１.11:30～２.13:30～


・ 八幡浜市物産展／11月29日（土）・30日（日）10:00～15:00



飛行神社

多くの寺宝を有する市内最古の山寺。奥ノ院・杉山谷不動尊も必見。


神應寺


・ 本堂特別拝観／11月29日（土）・30日（日）10:00～15:00　拝観料（奥ノ院共通）500円


・ 寺宝公開：竹虎図杉戸絵（狩野山雪筆）／11月29日（土）・30日（日）


・ 奥ノ院 杉山谷不動尊 秘仏本尊「不動明王像」特別御開帳11月29日（土）・30日（日）



神應寺

大黒堂の白壁に願いを書き込む、らくがき祈願で知られる寺。


単伝庵（らくがき寺）


・ 秋の文化財一斉公開記念朱印授与／11月29日（土）・30日（日）朱印料300円


・ お茶席／11月29日（土）・30日（日）9:00～15:00　茶席券500円




単伝庵（らくがき寺）

名刀「髭切」「膝丸」誕生の地とされる場所。


相槌神社


・ 秋の文化財一斉公開記念特別朱印授与／※御朱印授与は、春日神社社務所


11月29日（土）・30日（日）9:30～15:00頃　初穂料500円～700円



相槌神社

西車塚古墳の上に佇む、朱色の仏堂。市文化財課職員による解説も。


八角堂


・ 堂内特別公開／11月29日（土）・30日（日）10:00～15:00


・ 市文化財課職員による解説／11月29日（土）・30日（日）１.11:00～　２.14:00～



八角堂

錦絵のような紅葉に包まれる、洛南の名勝。松花堂昭乗ゆかりの地。


松花堂庭園・美術館


・ 内園「草庵・松花堂」特別公開／11月29日（土）・30日（日）庭園入園料300円


・ 松花堂美術館　令和7年特別展「加賀藩の美術工芸と松花堂昭乗」600円



松花堂庭園・美術館


【同時開催：秋の文化財一斉公開 開運シールラリー】

文化財一斉公開の9会場をめぐって開運シールをGETし、台紙に貼っていきましょう！各会場では、シールラリーの台紙提示で割引や粗品進呈などの特典もあり！


9枚すべてのシールを集めて幸運が重なるダブル八角形の台紙を完成させた方には、石清水八幡宮駅前観光案内所で記念フレームを進呈します！



秋の文化財一斉公開 開運シールラリー

〈実施期間〉


令和7年11月29日（土）・30日（日）


※シールのお渡し期間は12月7日（日）まで


〈台紙購入場所〉


石清水八幡宮駅前観光案内所


〈会場：シールお渡し場所〉


石清水八幡宮、善法律寺、正法寺、飛行神社、神應寺、単伝庵、春日神社、八角堂、


松花堂庭園・美術館


〈参加方法〉


１.石清水八幡宮駅前観光案内所で台紙（1,000円）を購入する


２.市内9会場をめぐって台紙を提示し、開運シールをもらい、台紙に貼る。


３.9つすべての開運シールを貼った台紙を石清水八幡宮駅前観光案内所に持参すると、記念フレームをプレゼント！



詳しくはこちらから↓


https://x.gd/hux89


【同時開催：秋の華めぐり2025 Instagramフォトキャンペーン】

「京都やわたの紅葉満喫！秋の文化財一斉公開・秋の華めぐり」の開催に合わせて、インスタグラムを活用したフォトキャンペーンを開催します。


各会場で撮影した花手水または生け花の写真に「#2025秋の華めぐり」をつけて、Instagramに投稿してみませんか？フォトジェニックな投稿は、八幡市観光協会の公式アカウントでリポストするほか、抽選で10名にオリジナルグッズをプレゼントします。



市内9会場で楽しめる花手水と生け花のおもてなし「秋の華めぐり」

〈実施期間〉


令和7年11月29日（土）・30日（日）


〈応募期間〉


令和7年11月29日（土）～12月7日（日）


〈会場〉


石清水八幡宮、善法律寺、正法寺、飛行神社、神應寺、単伝庵、相槌神社・春日神社、八角堂、松花堂庭園・美術館


〈参加方法〉
１.インスタグラムで、八幡市観光協会アカウント「@yawata.kankou」をフォロー
２.秋の文化財一斉公開の各会場で「花手水」や「生け花」の写真を撮影
３.ハッシュタグ「#2025秋の華めぐり」をつけて、撮影者のインスタグラムアカウントに投稿


〈特典〉
参加者の中から抽選で10名様に八幡市観光協会のオリジナルグッズをプレゼント


※当選者には、インスタグラムのDM（ダイレクトメッセージ）で通知



詳しくはこちらから↓


https://x.gd/oe6Cg



一般社団法人八幡市観光協会　


京都府八幡市八幡高坊8-7（八幡市観光案内所内）
問い合わせ：075-981-1141営業時間:9：00～17：00（6月～10月と2月の月曜日定休）

※イベントの内容は予告なく変更になる場合がございます。