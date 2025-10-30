【昭和西川】ドコモと科学的データで「質のよい眠り」を目指す　新たな睡眠体験を提案

昭和西川株式会社

昭和西川株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：齊藤 淨一）は株式会社NTTドコモ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：前田義晃）と、科学的データに基づく睡眠環境改善をテーマに、一人ひとりが自分らしく快適に過ごせる新たなライフスタイル価値の創出に向けた共同取り組みを推進します。

現代では、生活リズムの変化やストレスの増加により、十分な休息がとれない人が増加傾向にあります。昭和西川はドコモと、“眠りを見つめ、整える”という新たな視点から、テクノロジーと快眠文化を融合させ、科学的根拠に基づく睡眠環境改善の実現を目指します。

■ 取り組み１：オーダーメイド寝具の睡眠スコアを可視化

2025年6月、昭和西川は昭和西川のオーダーメイド枕「まくらぼ」を活用し、ドコモが提供するウェアラブルデバイス「SOXAI RING」による睡眠スコアの可視化実証を実施しました。

その結果、オーダーメイド枕により、入眠までの時間の短縮、ノンレム睡眠の増加等を確認しました。

■ 取り組み２：「SOXAI RING」販売取次を開始

昭和西川の一部店舗において「SOXAI RING」の販売取次を開始します。

これにより、お客さまは店舗での寝具提案と同時に、日々の睡眠状態を計測・可視化する体験が可能になります。

昭和西川はドコモと、睡眠データを活用したパーソナライズドな睡眠環境サポートの提供を強化してまいります。

■ 今後の展望

昭和西川とドコモは、睡眠データと顧客体験を融合させた新たな価値創出をさらに拡大します。

昭和西川は、寝具・デジタルデバイス・ライフログサービスが連携する総合的な「睡眠環境サポートエコシステム」の構築を目指し、快眠文化を次の時代へと進化させてまいります。

【関連情報】

ドコモの報道発表

https://www.docomo.ne.jp/binary/pdf/info/news_release/topics_251030_x0.pdf

【会社概要】

会社名：昭和西川株式会社

本社所在地：〒103-0007東京都中央区日本橋浜町1-4-15

代表者：西川 惠

URL：https://www.showanishikawa.co.jp/