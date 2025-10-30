“自分らしい”を取り戻し、前向きに生きるヒントに！11/17（月）・12/8（月）無料セミナー「アドラー心理学【入門編】【実践編】」
株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は11月17日（月）と12月8日（月）、人間関係でお悩みを抱えている方を対象に無料のオンラインセミナー「アドラー心理学」の【入門編】、【実践編】をそれぞれ開催します。
SNSが普及し、日常の行動や意見が簡単に公開され「常に監視され、評価されている」という意識が強まりつつある現代。人の目が気になって、思うように動けない、そんなお悩みを持つ方も多いのではないでしょうか。C&R社では、“すべての悩みは対人関係の悩みである”と考えるアドラー心理学の基本理論を通じて、自分らしく生きるための考え方を学ぶセミナーを【入門編】と【実践編】の2回、開催します。
講師を務めるのは、働く人の幸せと組織の成長を同時に実現することをめざしコーディネーターとして活躍中の村田沙織氏。【入門編】ではアドラーの人物像や彼の提唱した5つの理論をわかりやすく紹介。【実践編】ではアドラー心理学のエッセンスを、日常生活や職場でどう活かすかに焦点を当てます。ご興味をお持ちの方はお気軽にご参加ください。
■11/17（月）開催：【入門編】のセミナー内容
・アドラーってどんな人？
・アドラー心理学の5つの理論とは？
・「原因論」と「目的論」の違いを理解する
・人を縛る“承認欲求”から自由になる
・人間関係をシンプルにする「課題の分離」
・“勇気”と“共同体感覚” ― 幸せの土台となるキーワード
■12/8（月）開催：【実践編】のセミナー内容
・第1回の内容を日常・仕事に活かしたい方
・職場やチームの関係を前向きにしたい方
・自分も他者も勇気づけながら生きたい方
・アドラー心理学を実践したい方
アドラー心理学【入門編】 ～他人の評価に振り回されない自分軸のつくり方～アドラー心理学【実践編】 ～信頼とつながりを育てる日常に活かす勇気づけの技術～
■日時
入門編：2025年11月17日（月）19：00～20：00
実践編：2025年12月8日（月）19：00～20：00
■場所
オンライン開催
■登壇者・プロフィール
AKKコンサルティング 代表
村田 沙織 (むらた さおり)氏
新卒から香料メーカーに勤務。食品や飲料のフレーバーの研究開発業務に従事したのち、開発チームのマネージャーとなる。多様なメンバーの個性とアイデアを活かすマネジメントを心がけ、多様な開発品を生み出すことに成功。新しいアイデアを求めて、経営者や研究者の講演を聴きに各地に足を運ぶのが趣味。神戸大学吉田満梨准教授の講演で出会った「エフェクチュエーション」の考え方に共鳴し、「手の中の鳥」を活かしてワクワクする方向へ進むことを決意、開業の道を選ぶ。聴く人の脳みそにストレスなく「すとん」と新しいアイデアが収まるように伝えることを心がけており、様々な概念をわかりやすく伝える技術に定評がある。働く人の幸せと組織の成長を同時に実現するコーディネーターとして、日々前進中。
■対象
・評価や承認に振り回されがちな方
・人間関係でモヤモヤを抱えている方
・自分らしい判断基準で一歩踏み出したい方
・アドラー心理学の全体像をつかみたい方
・職場やチームの関係を前向きにしたい方
・自分も他者も勇気づけながら生きたい方
・アドラー心理学を実践したい方
■参加費
無料
■定員
60名
＜その他関連情報＞
▼PECの研修サービス詳細はこちらから
https://www.creativevillage.ne.jp/category/topcreators/web-creator/110965/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/topcreators/web-creator/110965/?rls)
【お問い合わせ】
株式会社クリーク・アンド・リバー社 PEC事務局
「アドラー心理学」セミナー担当
Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp
C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。
▼クリエイターのための情報サイト「CREATIVE VILLAGE」はこちらから
https://www.creativevillage.ne.jp/(https://www.creativevillage.ne.jp/?rls)
