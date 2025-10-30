【千葉県富津市】アッティーボ富津店、7周年感謝祭を11月1日（土）に開催――豪華ビンゴ＆2日間限定の“赤字覚悟”入会特典で、地域の健康習慣を後押し

株式会社ジーズニューコンセプト

地域のみなさまの「続く運動習慣」を応援するアッティーボ富津店（本社：宮城県仙台市、代表取締役社長：佐藤浩至））は、開店7周年を記念した「アッティーボ富津店 7周年感謝祭」を2025年11月1日（土）に開催します。

当日は、特賞「話題のオーダーメイドまくら」をはじめ、ドクターエア（リカバリーガン・3Dマッサージロール）など合計70点以上の豪華景品が当たるビンゴ大会を実施。地元・富津市内の人気飲食店、整骨院、エステ、企業様、さらにイオンモール内店舗からの協賛品も多数ご用意しています。

また、11/1（土）・11/2（日）限定で“赤字覚悟”の入会特典を展開。はじめての方も、しばらく運動から離れていた方も、「今が始めどき」を全力で後押しします。

【イベント概要】

特典盛りだくさんの周年イベント！

日時：2025年11月1日（土）13:00～15:00

会場：イオンモール富津1F アゼリアコート

参加費：無料

対象：既存会員・非会員どなたでも参加OK！

無料開放：11月1日（土）10:00～20:00 ジム無料開放DAY！

※無料開放は小学生以下利用不可、中学生は保護者同伴のみ利用可能

大ビンゴ大会 13:00～15:00

豪華景品が当たる！特賞は話題のオーダーメイドまくら！そして人気のドクターエア（リカバリーガン・3Dマッサージロール）などのトレーニンググッズや防災グッズ、富津市内にある人気飲食店舗、整骨院、エステ店、会社様からのご協賛商品やイオンモール富津内にある店舗の商品などたくさんの景品をご用意しております！

入会特典（11/1、2日限定）

迷っているあなたに、今がチャンス！！

「そろそろ運動を始めたい…」

「ジムに通ってみたいけど、なかなか一歩が踏み出せない…」

そんなあなたに、アッティーボジムから超超超お得な入会特典！

11/1からの通常キャンペーン内容に加えて…

事務手数料6,600円→無料！！

さらに事前予約で、アッティーボ限定オリジナルTシャツプレゼント！

さらにさらに！紹介キャンペーンのご利用で紹介者様も、ご入会者様も月会費1ヵ月無料！！紹介者様は紹介した組数×月会費が無料となります！

イベント限定の特別キャンペーン！ 11/1（土）、11/2（日）限定！

「いつか始めよう」じゃなく、「今が始めどき！」 💪

この機会を逃すと次はいつになるかわかりません！

🏃‍♂️ さあ、あなたもこのチャンスを掴んで、一緒に動き出そう！ 🏃‍♀️

お友達やご家族と一緒に、健康習慣をスタートしましょう！！

アッティーボ富津店について

「アッティーボジム富津店」は、“初心者でも通いやすいジム”として地域の健康づくりにチャレンジしてきました。小規模店舗ながらも最新のトレーニングマシンに加え、マッサージチェアや水素吸引などのリラクゼーションエリアも完備。スタッフ常駐の地域密着のジムとして、誰もが「ワクワクする瞬間」を体感できる空間を提供しています。

★富津店公式Instagram

https://www.instagram.com/attivo_futtsu/

富津店店内お問い合わせ

アッティーボジム富津 （千葉県富津市青木1-5-1 イオンモール富津店3階）

☎ 0439-27-1165

会社概要

株式会社ジーズニューコンセプト

所在地：〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町2丁目1-5

代表者：代表取締役社長 佐藤 浩至

HP：https://attivo.jp/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ジーズニューコンセプト（アッティーボジム運営）

広報担当：関根

MAIL：mailing@gnewc.jp