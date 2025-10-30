世界に一冊、家族でつくるオリジナル絵本サービス「MY STELLA（マイステラ）」が2025年度グッドデザイン賞を受賞― 絵本サービスとしては異例の快挙 ―

有限会社飯塚印刷

有限会社飯塚印刷（静岡県静岡市、代表取締役：飯塚眞章）が展開する、家族でつくるパーソナライズ絵本サービス「MY STELLA（マイステラ）」が、2025年度グッドデザイン賞（主催：公益財団法人日本デザイン振興会）を受賞しました。

絵本サービスとしての受賞は極めて稀であり、「家族の絆を深める新しい体験デザイン」として高く評価されました。

MY STELLA（マイステラ）とは

名前や主人公の見た目がそれぞれ異なるマイステラの絵本

「MY STELLA（マイステラ）」は、“主人公になれるワクワクを届ける”をコンセプトにした、世界に一冊だけのオリジナル絵本制作サービスです。

子どもの名前・誕生日・髪型・肌の色・好きなもの・家族構成などを自由にカスタマイズできるだけでなく、親・兄弟姉妹・祖父母・ペットまでもが登場人物として登場。家族みんなで「物語をつくる」体験を楽しめます。

特徴的なのは、絵本が単なる完成品ではなく、“つくる過程そのもの”が家族の思い出になる点です。

祖父母がギフトカードやQRコードを使って制作に参加したり、写真やメッセージを一緒に入れたりと、贈る人も受け取る人も一体になって「家族の物語」をつくりあげます。

完成した絵本は、花布付き・角丸・高耐久製本など、アルバム品質の美しい仕上げ。読んで終わりではなく、世代を超えて残る“記憶の本”になります。

マイステラの代表的な2作品のご紹介

マイステラ・ようこそうつくしいせかいへ

ようこそ うつくしいせかいへ

対象：0～3歳／出産祝い・初誕生日などに最適。

“この世界に生まれた奇跡”を祝福するファーストブック。

■パーソナライズできること

お子さまの髪の色・目の色・家族構成・名前・名づけの由来や想いを込めたメッセージ、物語を共に旅する案内人（ドラゴン、天狗、ロボット、ユニコーン）、アルバムページ。

作品ページはこちら ›(https://mystella.me/ja/products/personalized-welcome-beautiful-world)

マイステラ・さがしてみつけてふしぎなせかいりょこう

さがして！みつけて！ふしぎなせかいりょこう

対象：3～7歳／誕生日や卒園祝いなどにおすすめ

主人公と家族で不思議な国を巡る、探し絵＋冒険絵本。

■パーソナライズできること

お子さまの名前や見た目（髪型・肌の色など）、パパ・ママ・兄弟姉妹・愛犬・愛猫、

オリジナルメッセージ、成長の記録や家族写真を最大5枚追加可能。

作品ページはこちら ›(https://mystella.me/ja/products/personalized-magical-world-journey)

審査員評価コメント

「家族で一緒にオリジナル絵本を作るサービスで、自分や家族の外見的特徴、家族構成を入力してカスタマイズできる点が評価された。ユーザーフレンドリーなデザインと洗練されたUIにより、使いやすさが実現されている。また、印刷する絵本の装丁オプションが豊富に用意されている点も興味深い要素である。バックエンドで高性能な画像処理機能を使用しており、サービス運用体制についても十分に考慮されている点も評価された。家族のコミュニケーションを促進する新しいツールとして、今後の展開に期待される。」

受賞ページ：https://www.g-mark.org/gallery/winners/33015

絵本の枠を超え、「家族文化」をデザインする

マイステラの絵本を作っている様子と絵本の仕様

マイステラは、子どもが“自分が主人公になれる”体験を通して自己肯定感を育み、家族の絆を深めることを目的としています。

絵本を読むという行為が、家族みんなで思い出を共有し、未来へと残していく“文化”へと進化していく。

そんな「絵本の新しい在り方」を静岡から発信する挑戦です。

飯塚印刷は、地域に根ざして70年の歴史を持つ印刷会社として、「想いをつくる。思いをつなぐ。」を理念に掲げてきました。

マイステラは、その伝統と技術にデジタルを融合させた、印刷業の新しい可能性を示すプロジェクトです。

今回のグッドデザイン賞受賞は、単なるプロダクトの評価ではなく、“家族の心をデザインするサービス”としての社会的意義が認められた快挙と言えます。

開発の背景・秘話

マイステラの絵本を楽しむ家族の様子

マイステラの開発は、「印刷で家族の想いをもっと直接的に届けられないか」という問いから始まりました。

創業70年、名刺や伝票など“仕事に使う印刷”を支えてきた飯塚印刷が、次の時代に“心に残る印刷”をつくりたいと考えたことが原点です。

きっかけは、家族のエピソード。子どもが描いた絵や手紙を大切に取っておく家族の姿を見て、「紙には、デジタルでは残せない“ぬくもり”がある」と再認識したといいます。

その想いを“主人公になれる絵本”という形に託すことで、印刷と物語が融合した新しい“感情のデザイン”が生まれました。

テクノロジーと手仕事の両立を重ねながら、2025年春にリリースいたしました。

今後の展望

マイステラは今後、教育や地域、福祉などの領域とも連携しながら、絵本を通じて人と人、世代と世代をつなぐ試みを広げていきます。

地域の物語や文化を未来へ受け継ぐ「ローカル・ストーリーブック」構想も進行中です。

家族のページをめくるように、社会にも新しい物語が少しずつ広がっていく――その種をまくことが、マイステラのこれからの挑戦です。

販売方法：公式オンラインストアより注文( https://mystella.me/ (https://mystella.me/))

展示情報

有限会社飯塚印刷について

- GOOD DESIGN EXHIBITION 2025 ― 2025年度グッドデザイン賞受賞展内容：受賞作品の展示のみ（販売はありません）会期：2025年11月1日（土）～11月5日（水） 11:00-19:00※ 11月1日は13:00開場、11月5日は18:00閉場会場：東京ミッドタウン B1F ホール- GOOD DESIGN STORE TOKYO by NOHARA（丸の内店）内容：店頭での展示および購入が可能。季節に合わせた期間限定催事でも展開予定取扱い：グッドデザイン賞受賞商品のみを扱う国内初の実店舗として、ギフト用途から日常使いまで幅広い受賞アイテムを紹介店舗情報：https://gds.tokyo/pages/marunouchi_store

所在地：静岡県静岡市葵区辰起町4番21号

代表者：飯塚眞章

事業内容：商業印刷／パーソナライズ絵本「MY STELLA（マイステラ）」の企画・制作・販売

URL：https://mystella.me/

URL：https://blog.mystella.me/

【本件に関するお問い合わせ先】

有限会社飯塚印刷（MY STELLA事業部）

電話：054-271-6688

URL：https://iizuka-p.co.jp/