KESSAKUがオンライン受注会を開催。日本発、“文化的ミニマリズム”を纏うジュエリー。

Kessaku BV2025年10月24日(金)-10月26日(日)に東京で開催された展示会の様子。

10月に東京・清澄白河で開催された〈KESSAKU〉ファーストコレクション展示会には、

国内外のバイヤーやメディア、ファッション関係者をはじめ、多くの来場者が訪れました。

会期中には、構造美と静寂をテーマとしたジュエリーコレクションが披露され、

ブランドが掲げる“文化的ミニマリズム（Cultural Minimalism）”という美学が注目を集めました。

このたび、その世界観をオンラインでも体感いただけるよう、

期間限定のオンライン受注会を開催いたします。

【ファーストコレクション概要】

KESSAKUは、日本語の“傑作”に由来するファインジュエリーブランド。

日本の精神性に宿る「静けさ」「構造」「祈り」をデザインコードとして再構築し、

現代的なモードの文脈で解釈しています。

本コレクションでは、3つのシリーズを発表しました。

SHIME（しめ縄） - 結び・構造・守り

CHIKU（竹） - 節・直線・静寂

MON（家紋） - 抽象・継承・象徴

各シリーズには、リング・ブレスレット・ネックレス・キーリングなどが展開され、

素材はSilver 925を基調に、K14ゴールドとのコンビネーションモデルも受注製作いたします。

SIME LOOP RING SV925 \53,900 (TAX IN) SIME LOOP RING K14×SV925 \74,800 (TAX IN)CHIKU SECTION RING PM \39,600 (TAX IN)MON HANABISHI KEY CHAIN \68,750 (TAX IN)

【職人技と構造美】

KESSAKUのジュエリーは、すべて日本国内の熟練職人によって一点ずつ丁寧に手作業で仕立てられています。

鏡面とマットの対比、直線と曲線の均衡──

その緻密な構造は、静けさの中に凛とした存在感を宿します。

“100年後も傑作と呼ばれるジュエリーを”という理念のもと、

KESSAKUは日本のクラフトマンシップを現代に継承します。

桐箱に宿る、日本の美意識と技

KESSAKUのジュエリーは、伝統的な桐箱に収めてお届けします。時とともに味わいを深める木肌と、静けさの中に宿る日本の美意識を感じてください。

【受注会概要】

KESSAKU Online Order Event

期間：2025年10月31日（金）20:00～11月7日（金）23:59

公式サイト(https://kessaku-jewelry.com/)

※すべてのジュエリーは受注生産となります。

お届けは2025年12月中を予定しております。

【ブランド概要】

KESSAKU（ケッサク）

Fine Jewelry of Cultural Minimalism.

Made in Japan. For timeless elegance.

La Grace Vintage(https://www.instagram.com/lagracevintage/#)の姉妹ブランドとして誕生。

ヴィンテージバイヤーとして10年にわたり培われた審美眼と、

日本の精神性への敬意が融合した“現代のクラシック”を提案します。

Instagram:@kessaku_jewelry(https://www.instagram.com/kessaku_jewelry/)

【会社概要】

会社名：Kessaku BV

所在地：オランダ

代表者：代表取締役 林 晃雅

事業内容：ヴィンテージジュエリーの輸入販売、オリジナルジュエリーブランド「KESSAKU」の企画・製作・販売

設立：2024年