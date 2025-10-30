【新商品】年末年始を彩る『ぼく、シマエナガ。鏡餅ぬいぐるみ』を販売開始します

フタバ株式会社

『フタバ株式会社』（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：市川 宗一郎）は、「ぼく、シマエナガ。鏡餅ぬいぐるみ」を2025年10月30日（木）から一部の郵便局店頭及び「郵便局のネットショップ」「フタバオンラインショップ」で販売開始いたしました。

「ぼく、シマエナガ。鏡餅」がぬいぐるみになって登場！

シマエナガが鏡餅になったぬいぐるみを、キュートな見た目だけじゃなく、年末年始に欠かせないおめでたさと存在感あるサイズ感でご用意しました。もふもふの鏡餅で年末年始を彩りませんか？

商品の概要

●商品名：ぼく、シマエナガ。鏡餅ぬいぐるみ

●サイズ：約 W160×H180×D160mm

●商品価格（消費税込み）：2,970円

「ぼく、シマエナガ。」とは

シマエナガを撮り続ける写真家「やなぎさわごう」氏が運営する、X(旧Twitter)の人気アカウント「ぼく、シマエナガ。」。北海道に生息する雪の妖精シマエナガの魅力を日々余すことなく伝え、現在ではフォロワー数74.3万人を超える。(※2025年10月1日時点)

■販売情報

【販売場所】

●全国約100の郵便局

（詳細はこちら→https://www.futabanenga.com/futaba/promo/list(shimaenaga)_20251030.pdf）

●「郵便局のネットショップ」

https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/a/apress20251030-23/

※2025年10月30日(木)午前0時15分から販売を開始します。

●フタバオンラインショップ

https://www.rakuten.ne.jp/gold/futabaonlineshop/

【販売開始日】

●全国約100の郵便局：2025年10月30日（木）

●「郵便局のネットショップ」：2025年10月30日（木）

※「郵便局のネットショップ」での購入には、インターネット会員登録（無料）が必要です。また、商品価格のほか送料がかかります。

●フタバオンラインショップ：2025年10月30日（木）

■フタバ株式会社概要発売元：フタバ株式会社



【本社所在地】

〒466-0058

愛知県名古屋市昭和区白金二丁目 4 番 10 号

【設立】

昭和 47 年 2 月

【代表者】

代表取締役社長 市川 宗一郎

【事業内容】

年の始まりに贈る心ふれあう年賀状印刷サービスの提供

慶びお祝い時に贈るお祝い袋（ポチ袋）の企画販売

ハレの日を彩る箔押しペーパーアイテムブランド「ROKKAKU」の企画販売

感謝の気持ちを添えて贈るキャラクターグッズ（ギフト）の開発

大切な思い出を形にするフォトブック（写真整理アプリ）の提供

【WEB サイト】

企業 HP：http://www.futabanenga.com/

年賀状印刷：https://futabanenga.jp/

「ROKKAKU」公式HP：https://rokkaku-futaba.jp/

「ROKKAKU」公式オンラインショップ：https://rokkaku-futaba.myshopify.com/

フタバオンラインショップ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/futabaonlineshop/

■お客様/報道関係の方のお問い合わせ先

フタバ株式会社 企画部

電話：052-882-1671

受付時間：10:00～17:00（土日祝・年末年始・夏期休業を除く）