【GRAFF X SANA IN PARIS】ブランドのアイコニックなシルエットを祝し、息を呑む程の煌めきを放つジュエリーキャンペーンのニュービジュアルが解禁

グラフダイヤモンズジャパン株式会社クラシック バタフライ ハイジュリーを纏ったSANA

2025年10月30日（木）、グラフはブランドアンバサダーである、トップ グローバル ガールズ グループTWICEのSANAを起用し、パリで撮影された最新のクリエィティブ キャンペーンの第2章を発表しました。

歴史に名を残すヴァンドーム広場に位置する美しいグラフサロンを舞台に、SANAが138カラットを超える極上のダイヤモンドで創られたアイコニックなグラフ バタフライ コレクションを身に纏います。

1975年に誕生して以来、姿を変えながら進化を続けてきた印象的なシルエットが極上の輝きを放つ「ザ グラフ バタフライ」は今年50周年を迎えました。進化、自由、そして美しさ。この象徴的なモチーフが長年紡いできた、身に着ける人を輝く未来へと導き、勇気づけてきたスピリットをSANAが新クリエィティブの中で見事に体現しています。

本章に登場する全てのジュエリーには、グラフ ファミリーがその卓越した色合い、透明度、品質に拘り抜き、選定した極上のダイヤモンドのみが用いられており、熟練の職人たちの手によって精緻に仕立てられたホワイトゴールドの台座に丁寧にセッティングされ、まばゆい輝きを放つようクリエイトされています。

SANAが身に着けたハイジュエリー ネックレスのセンターには5カラットのエメラルドカット ダイヤモンドがあしらわれ、その周囲をまるで万華鏡のように舞う蝶たちが優美に彩ります。それぞれの羽は、まるで今にも空に羽ばたきそうな程、精緻にクリエイトされ、ネックレス全体は太陽の光にきらめく雪のような輝きを演出する高度なセッティング技法であるスノーセッティングによって柔らかく豊かなボリューム感を湛え、69カラットものダイヤモンドが贅沢に敷き詰められています。

バタフライ シルエット＆クラシック バタフライ コレクションパヴェ バタフライ コレクション

2つ目のルックではSANAが光り輝くバタフライ コレクションのネックレス、ブレスレット、リングをレイヤードし、ペアシェイプ＆マーキースカット ダイヤモンドで精緻にクリエイトされた、耳のラインに沿うコンテンポラリーなイヤークライマーとも完璧にマッチしています。

パヴェ バタフライにフォーカスしたルックのSANAは、可憐な美しさを放つパヴェ バタフライ コレクションのネックレス、イヤリング、ブレスレット、リングに身を包み、いずれのアイテムもシングルまたはトリプルにセットされた煌めくグラフ バタフライがあしらわれています。それぞれの羽には、光り輝くラウンド パヴェ ダイヤモンドが隙間なく敷き詰められ、そのセンターにはオーバルシェイプ、またはマーキスカットのダイヤモンドが抱かれた優美なデザインです。

この魅惑的な輝きに満ち溢れたSANAとのストーリーが展開していく中で、今後もキャンペーンの更なるビジュアルやフィルムが公開されます。グラフのハイジュエリークリエイションやコレクション アイテムを華やかにまとったSANAが世界で最もロマンティックな街パリを巡ります。

ハウス オブ グラフの名は、これまでに発見された最も卓越したダイヤモンドや、クリエイトしてきた極上のジェムストーンを象徴すると共に、大胆かつ美しいデザインと比類なきクラフツマンシップにより、 65年にわたり世界で最も華麗なジュエリーを創出し続けています。

■グラフについて

ロンドン、ニューボンドストリートに本店を構える究極のダイヤモンドジュエラー「グラフ」は、大粒かつ極上のダイヤモンドのみを扱うハイジュエラーとして世界にその名を知られています。創業者 兼 現会長のローレンス・グラフOBEは「21世紀のキング オブ ダイヤモンド」の異名のとおり、ダイヤモンドを見極める天賦の才とビジネスセンスを持ち合わせ、1960年にグラフを創業すると王族を始めとする大富豪や石油王など一流の顧客の信頼を得て、この世のものとは思えない極上のジュエリーの数々を手掛けてきました。現在ではフランソワ・グラフCEOのもと、世界に70店舗あまりを展開。原石の買い付けからカッティング、研磨、ジュエリー制作に至るまで一貫して自社で手掛ける真のダイヤモンドカンパニーとして、現在日本国内では11店舗にて日常使いのアイテムから、ブライダルコレクション、ハイジュエリーに至るまで幅広く展開しています。

