楽天市場「Show !t」より新商品発売。用途に合わせ選べる忘れ物防止タグ12種類一挙販売開始。複数買いでお得になっております。

株式会社FUGU INNOVATIONS JAPAN

楽天市場「Show !t」から、待望の新商品登場！

用途に合わせて選べる 忘れ物防止タグ 全12種類 が一挙リリース！

カギ・財布・バッグ・ペットなど、どんなシーンでも “小さなタグで大きな安心” をお届けします。

iPhoneに標準搭載の 「探す」アプリ に対応しているので、アプリを開くだけで 位置をすぐに確認可能！

・デザイン・サイズも豊富にラインナップ。

・ライフスタイルにぴったりの1つがきっと見つかります。

・紛失防止・盗難対策・お子さまの見守りにもおすすめです。

【鍵やお子様の見守りに！電池式キーホルダータイプ】

・忘れ物防止スマートタグ 忘れ物防止スマートタグ（菱形）WiTag-BK/WH \1,780

【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634329/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634329/)

・Find My Tag（丸形） BL005S-BK/WH \1,780

【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634343/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634343/)

WiTag-BK/WHBL005S

特徴

・「探す」アプリで位置情報を確認

・音を鳴らして捜索できる

・どこでもつけれる

・交換可能なボタン電池使用

・切れない丈夫なキーリング付き

【自転車、屋外保管向け防水タイプ】

・Find My Tag防水丸形BK BL021P 【防水タイプ】 \1,980

【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634367/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634367/)

BL021P

特徴

・「探す」アプリで位置情報を確認

・音を鳴らして捜索できる

・どこでもつけれる

・交換可能なボタン電池使用

・防塵防水（IP65相当）

・錆びないストラップ付き仕様

【財布やバッグに丁度良いカード型】

・Find My Mini Card BL007MU-BK/WH 【ミニカードタイプ】 \1,980

【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634374/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634374/)

・Find My Card BK BL011-BK 【カードタイプ】 \2,480

【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634398/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634398/)

BL007MUBL011-BK

特徴

・「探す」アプリで位置情報を確認

・音を鳴らして捜索できる

・繰り返し使える充電タイプ

【LEDライト付きのスグレモノ】

・Find My Flashlight BK BL014-BK 【LEDライトタイプ】 \1,980

【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634459/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634459/)

BL014-BK

特徴

・「探す」アプリで位置情報を確認

・音を鳴らして捜索できる

・防塵防水（IP65相当）

・繰り返し使える充電タイプ

・金属面にピタッと設置

・便利なミニLEDライトタイプ

【キャリーケースや旅行バッグに】

・Find My Luggage Lock BK BL017-BK 【ワイヤーロックタイプ】 \2,480

【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634466/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634466/)

BL017-BK

特徴

・「探す」アプリで位置情報を確認

・音を鳴らして捜索できる

・交換可能なボタン電池使用

・旅行に安心なTSAロック

【社員証やIDカードに】

・Find My Luggage Tag BK BL016-BK 【縦型ネームタグタイプ】 \2,980

【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634442/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634442/)

・Find My Luggage Tag BK BL016H-BK 【横型ネームタグタイプ】 \2,980

【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634435/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634435/)

BL016-BKBL016H-BK

特徴

・「探す」アプリで位置情報を確認

・音を鳴らして捜索できる

・繰り返し使える充電タイプ

・ストラップ付き

【 Magsafe対応スマホ〇アイアンリング付属】

・Find My For Smartphone Card Stand BK BL015-BK

【スマホ用マグネット式スマホスタンドタイプ】\3,480

【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634404/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634404/)

・Find My For Smartphone Card Holder BK BL015P-BK

【スマホ用マグネット式カードホルダータイプ】\2,980

【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634411/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634411/)

・Find My For Smartphone Card Holder BK BL015VB-BK

【ウォレット型スマホスタンドタイプ】\3,980

【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634428/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634428/)

BL015-BKBL015P-BKBL015VB-BK

特徴

・「探す」アプリで位置情報を確認

・音を鳴らして捜索できる

・繰り返し使える充電タイプ

・カードを収納できる

・マグネットで対応デバイスにピタッと吸着