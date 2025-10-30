楽天市場「Show !t」より新商品発売。用途に合わせ選べる忘れ物防止タグ12種類一挙販売開始。複数買いでお得になっております。
楽天市場「Show !t」から、待望の新商品登場！
用途に合わせて選べる 忘れ物防止タグ 全12種類 が一挙リリース！
カギ・財布・バッグ・ペットなど、どんなシーンでも “小さなタグで大きな安心” をお届けします。
iPhoneに標準搭載の 「探す」アプリ に対応しているので、アプリを開くだけで 位置をすぐに確認可能！
・デザイン・サイズも豊富にラインナップ。
・ライフスタイルにぴったりの1つがきっと見つかります。
・紛失防止・盗難対策・お子さまの見守りにもおすすめです。
【鍵やお子様の見守りに！電池式キーホルダータイプ】
・忘れ物防止スマートタグ 忘れ物防止スマートタグ（菱形）WiTag-BK/WH \1,780
【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634329/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634329/)
・Find My Tag（丸形） BL005S-BK/WH \1,780
【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634343/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634343/)
WiTag-BK/WH
BL005S
特徴
・「探す」アプリで位置情報を確認
・音を鳴らして捜索できる
・どこでもつけれる
・交換可能なボタン電池使用
・切れない丈夫なキーリング付き
【自転車、屋外保管向け防水タイプ】
・Find My Tag防水丸形BK BL021P 【防水タイプ】 \1,980
【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634367/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634367/)
BL021P
特徴
・「探す」アプリで位置情報を確認
・音を鳴らして捜索できる
・どこでもつけれる
・交換可能なボタン電池使用
・防塵防水（IP65相当）
・錆びないストラップ付き仕様
【財布やバッグに丁度良いカード型】
・Find My Mini Card BL007MU-BK/WH 【ミニカードタイプ】 \1,980
【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634374/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634374/)
・Find My Card BK BL011-BK 【カードタイプ】 \2,480
【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634398/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634398/)
BL007MU
BL011-BK
特徴
・「探す」アプリで位置情報を確認
・音を鳴らして捜索できる
・繰り返し使える充電タイプ
【LEDライト付きのスグレモノ】
・Find My Flashlight BK BL014-BK 【LEDライトタイプ】 \1,980
【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634459/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634459/)
BL014-BK
特徴
・「探す」アプリで位置情報を確認
・音を鳴らして捜索できる
・防塵防水（IP65相当）
・繰り返し使える充電タイプ
・金属面にピタッと設置
・便利なミニLEDライトタイプ
【キャリーケースや旅行バッグに】
・Find My Luggage Lock BK BL017-BK 【ワイヤーロックタイプ】 \2,480
【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634466/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634466/)
BL017-BK
特徴
・「探す」アプリで位置情報を確認
・音を鳴らして捜索できる
・交換可能なボタン電池使用
・旅行に安心なTSAロック
【社員証やIDカードに】
・Find My Luggage Tag BK BL016-BK 【縦型ネームタグタイプ】 \2,980
【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634442/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634442/)
・Find My Luggage Tag BK BL016H-BK 【横型ネームタグタイプ】 \2,980
【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634435/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634435/)
BL016-BK
BL016H-BK
特徴
・「探す」アプリで位置情報を確認
・音を鳴らして捜索できる
・繰り返し使える充電タイプ
・ストラップ付き
【 Magsafe対応スマホ〇アイアンリング付属】
・Find My For Smartphone Card Stand BK BL015-BK
【スマホ用マグネット式スマホスタンドタイプ】\3,480
【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634404/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634404/)
・Find My For Smartphone Card Holder BK BL015P-BK
【スマホ用マグネット式カードホルダータイプ】\2,980
【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634411/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634411/)
・Find My For Smartphone Card Holder BK BL015VB-BK
【ウォレット型スマホスタンドタイプ】\3,980
【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634428/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634428/)
BL015-BK
BL015P-BK
BL015VB-BK
特徴
・「探す」アプリで位置情報を確認
・音を鳴らして捜索できる
・繰り返し使える充電タイプ
・カードを収納できる
・マグネットで対応デバイスにピタッと吸着