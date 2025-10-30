楽天市場「Show !t」より新商品発売。用途に合わせ選べる忘れ物防止タグ12種類一挙販売開始。複数買いでお得になっております。

楽天市場「Show !t」から、待望の新商品登場！
用途に合わせて選べる 忘れ物防止タグ 全12種類 が一挙リリース！


カギ・財布・バッグ・ペットなど、どんなシーンでも “小さなタグで大きな安心” をお届けします。
iPhoneに標準搭載の 「探す」アプリ に対応しているので、アプリを開くだけで 位置をすぐに確認可能！



・デザイン・サイズも豊富にラインナップ。
・ライフスタイルにぴったりの1つがきっと見つかります。
・紛失防止・盗難対策・お子さまの見守りにもおすすめです。



【鍵やお子様の見守りに！電池式キーホルダータイプ】


・忘れ物防止スマートタグ 忘れ物防止スマートタグ（菱形）WiTag-BK/WH \1,780


【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634329/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634329/)


・Find My Tag（丸形） BL005S-BK/WH \1,780


【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634343/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634343/)



WiTag-BK/WH

BL005S

特徴


・「探す」アプリで位置情報を確認


・音を鳴らして捜索できる


・どこでもつけれる


・交換可能なボタン電池使用


・切れない丈夫なキーリング付き



【自転車、屋外保管向け防水タイプ】


・Find My Tag防水丸形BK BL021P 【防水タイプ】 \1,980


【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634367/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634367/)



BL021P

特徴


・「探す」アプリで位置情報を確認


・音を鳴らして捜索できる


・どこでもつけれる


・交換可能なボタン電池使用


・防塵防水（IP65相当）


・錆びないストラップ付き仕様



【財布やバッグに丁度良いカード型】


・Find My Mini Card BL007MU-BK/WH 【ミニカードタイプ】 \1,980


【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634374/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634374/)


・Find My Card BK BL011-BK 【カードタイプ】 \2,480


【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634398/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634398/)



BL007MU

BL011-BK

特徴


・「探す」アプリで位置情報を確認


・音を鳴らして捜索できる


・繰り返し使える充電タイプ



【LEDライト付きのスグレモノ】


・Find My Flashlight BK BL014-BK 【LEDライトタイプ】 \1,980


【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634459/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634459/)



BL014-BK

特徴


・「探す」アプリで位置情報を確認


・音を鳴らして捜索できる


・防塵防水（IP65相当）


・繰り返し使える充電タイプ


・金属面にピタッと設置


・便利なミニLEDライトタイプ



【キャリーケースや旅行バッグに】


・Find My Luggage Lock BK BL017-BK 【ワイヤーロックタイプ】 \2,480


【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634466/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634466/)



BL017-BK

特徴


・「探す」アプリで位置情報を確認


・音を鳴らして捜索できる


・交換可能なボタン電池使用


・旅行に安心なTSAロック



【社員証やIDカードに】


・Find My Luggage Tag BK BL016-BK 【縦型ネームタグタイプ】 \2,980


【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634442/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634442/)


・Find My Luggage Tag BK BL016H-BK 【横型ネームタグタイプ】 \2,980


【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634435/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634435/)



BL016-BK

BL016H-BK

特徴


・「探す」アプリで位置情報を確認


・音を鳴らして捜索できる


・繰り返し使える充電タイプ


・ストラップ付き



【 Magsafe対応スマホ〇アイアンリング付属】


・Find My For Smartphone Card Stand BK BL015-BK


【スマホ用マグネット式スマホスタンドタイプ】\3,480


【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634404/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634404/)


・Find My For Smartphone Card Holder BK BL015P-BK


【スマホ用マグネット式カードホルダータイプ】\2,980


【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634411/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634411/)


・Find My For Smartphone Card Holder BK BL015VB-BK


【ウォレット型スマホスタンドタイプ】\3,980


【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634428/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634428/)



BL015-BK

BL015P-BK

BL015VB-BK

特徴


・「探す」アプリで位置情報を確認


・音を鳴らして捜索できる


・繰り返し使える充電タイプ


・カードを収納できる


・マグネットで対応デバイスにピタッと吸着