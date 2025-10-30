チャンネル登録者数100万人超えYouTuber「レジスタンス」より、伝説の教授『モラ爺』待望の2ndシングル解禁！
YouTuberをはじめとするクリエイターマネジメント事業を展開する株式会社Carry On（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高田樹）は、所属する動画クリエイター「レジスタンス」が新曲をリリースしたことをお知らせいたします。
大学生あるあるクリエイターの「レジスタンス」から、モラ爺が新曲をリリース！
2023年に発売したファーストシングル『モラル概論 feat.モラ爺』では、YouTubeのMV再生回数が驚異の600万回再生を突破。音楽配信サービスでの総再生数は約1,700万回を記録し、さらに全国のカラオケビッグエコーにてMVが放映されるほどの大ヒットを記録しました。
あれから2年--。
満を持して、待望のセカンドシングル『モラル根性論 feat.モラ爺』をリリース！
前作に引き続き、作詞・作曲をメンバーが手掛け、メインボーカルには“温厚な教授”として人気のキャラクター「モラ爺」が再び登場します。
今作は、怠け心や逃げ腰になりがちな今の時代に、モラ爺が喝を入れてくれる一曲。
4留卒業・4留退学という彼ら自身の実体験をもとに紡がれた歌詞には、厳しくもどこかあたたかい人生の応援メッセージが込められています。
学生だけでなく、働く大人や夢を追うすべての人へ贈る、モラ爺からの“人生の応援歌”をぜひお楽しみください。
【楽曲概要】
■ アーティスト名：レジスタンス
■ 曲名：モラル根性論 feat. モラ爺
■ 形態：ストリーミング＆ダウンロード
■ URL：https://carryon.lnk.to/morarukonjouron
■ リリース日：2025年10月31日（金）0:00
【プロフィール】
大学の軽音部で共に青春時代を過ごした4人で結成される”レジスタンス”は、学生や新社会人のための有益な情報をコント調でわかりやすく毎日配信中！
100種以上のキャラクターを変幻自在に操る飛び抜けた表現力にご注目ください！
・YouTube
https://www.youtube.com/@resistance7777
【株式会社Carry On 会社概要】
会社名 ：株式会社Carry On（キャリオン）
本店所在地 ：東京都渋谷区神宮前6-12-20 J6 Frontビル6F
大阪支店 ：大阪府大阪市淀川区西中島4-5-1 NLC新大阪パワービル10F
創業 ：2021年3月
代表取締役 ：高田 樹
事業内容 ：クリエイターマネジメント
各種プロモーション
EC企画販売事業
イベント事業
SNSコンサルティング
URL ：https://carry0n.co.jp/
【お問い合わせ先】
mail：info@carry0n.co.jp