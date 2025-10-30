2025年10月版のデータ整備を行いました。
法人電話帳データ、アタックリストNo.1、オープン君＆てったいちゃん サービスのデータを整備しましたのでお知らせします。
整備件数は以下の通りです。
【基本データ】
追加データ： 23,700件
削除データ： 31,630件
変更データ： 14,172件
【新規開業 Best5】
第1位：レストラン関連・・・・1,556件
第2位：居酒屋・スナック・バー・・・・1,054件
第3位：不動産取引・・・・807件
第4位：喫茶店・カフェ・・・・698件
第5位：理容・美容業・・・・683件
【廃業 Best5】
第1位：建設・工事業・・・・1,897件
第2位：食料品・嗜好品・・・・1,457件
第3位：理容・美容業・・・・1,408件
第4位：居酒屋・スナック・バー・・・・1,041件
第5位：医療機関・・・・794件
【アタックリストNo.1、法人番号検索の属性項目データ増加件数】
法人番号 ： 17,115 件増
（マイナンバー）
FAX番号 ： 921 件増
資本金規模 ： 392 件増
売上高規模 ： 316 件増
支社・支店 チェーン店 ：5,899 件増
工場 ：14 件増
【アタックリストNo.1、法人番号検索の属性項目データ削除件数】
法人番号 ： 689 件減
（マイナンバー）
FAX番号 ： 2,524 件減
資本金規模 ： 428 件減
売上高規模 ： 436 件減
支社・支店 チェーン店 ：435 件減
工場 ：7 件減
【法人電話帳 ビル名増加件数】
ビル名 ： 21件増
