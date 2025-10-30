2025年10月版のデータ整備を行いました。

法人電話帳データ、アタックリストNo.1、オープン君＆てったいちゃん サービスのデータを整備しましたのでお知らせします。



整備件数は以下の通りです。



【基本データ】
追加データ： 23,700件
削除データ： 31,630件
変更データ： 14,172件



【新規開業　Best5】
第1位：レストラン関連・・・・1,556件
第2位：居酒屋・スナック・バー・・・・1,054件
第3位：不動産取引・・・・807件
第4位：喫茶店・カフェ・・・・698件
第5位：理容・美容業・・・・683件



【廃業　Best5】
第1位：建設・工事業・・・・1,897件
第2位：食料品・嗜好品・・・・1,457件
第3位：理容・美容業・・・・1,408件
第4位：居酒屋・スナック・バー・・・・1,041件
第5位：医療機関・・・・794件



【アタックリストNo.1、法人番号検索の属性項目データ増加件数】
法人番号　　　： 17,115 件増
（マイナンバー）
FAX番号　　　： 921 件増
資本金規模　　： 392 件増
売上高規模　　： 316 件増
支社・支店 チェーン店　　：5,899 件増
工場　　：14 件増



【アタックリストNo.1、法人番号検索の属性項目データ削除件数】
法人番号　　　： 689 件減
（マイナンバー）
FAX番号　　　： 2,524 件減
資本金規模　　： 428 件減
売上高規模　　： 436 件減
支社・支店 チェーン店　　：435 件減
工場　　：7 件減



【法人電話帳 ビル名増加件数】
ビル名　　　　： 21件増



今後も鮮度のいいデータをご提供できるよう、随時、整備を行ってまいります。



