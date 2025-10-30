FRUITS ZIPPERら所属のアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」が初の衣装展を全国5都市で同時開催
FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREETが所属する、アソビシステムによるアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」の初となる衣装展「~ KAWAII LAB. 衣装展 ~ KAWAII CLOSET」が、2025年12月4日（木）～12月26日（金）の期間、全国5都市（渋谷／心斎橋／栄／博多／仙台）のhmv museum各館にて同時開催されることが決定した。
日本のポップカルチャーを牽引するアーティストを擁するアソビシステムが、日本で成長を続けてきたアイドル文化を世界へ発信するプロジェクト「KAWAII LAB.」。来年2月に東京ドーム単独公演を控えるFRUITS ZIPPERをはじめ、CANDY TUNEやSWEET STEADY、CUTIE STREETら、いまアイドルシーンで存在感を高めている人気グループが所属している。
本展では、各会場のテーマに合わせて、各グループのメンバー総勢29名が実際に着用した衣装を展示。5会場それぞれ異なる衣装が展示されており、メンバーの想いやエピソードが添えられた直筆メッセージ、着用時の写真や映像もあわせて楽しむことができるほか、展示衣装のデザイン画や、KAWAII LAB.プロデューサー木村ミサのコメントも展示される。デザインに込められた想いや衣装が完成するまでの過程を知ることで、KAWAII LAB.の世界観を深く感じることができる。
そのほかにも、フィルムカメラで撮影されたオフショット、メンバーが自身のカメラロールから“2025年に撮ったかわいいもの”をテーマにセレクトした写真など、メンバーの日常が詰まった写真も展示される。さらにフォトブースが設置されるなど、KAWAII LAB.の世界に入り込む特別な撮影体験を楽しめる。
各会場には、今回の衣装展限定のグッズコーナーも展開。ここでしか手に入らない貴重なグッズを是非チェックしてみてほしい。
入場チケットは11月7日（金）18時よりFC先行で発売され、11月14日（金）12時より一般販売が開始。入場時にはピクチャーチケットを4グループの中から選択する。ノベルティとしてメンバーステッカー（全29種）が、選択したグループの中からランダム配布される。
KAWAII LAB.の魅力が詰まった衣装の数々をぜひお見逃しなく。
＜イベント概要＞
~ KAWAII LAB. 衣装展 ~ KAWAII CLOSET
【開催期間】
2025年12月4日（木）～ 12月26日（金）
【会場】
渋谷（HMV&BOOKS SHIBUYA / hmv museum 渋谷6）
〒150-0041 東京都渋谷区神南1-21-3 渋谷MODI 5F・6F
営業時間：11:00～20:30 ※入場は20:00まで
心斎橋（HMV&BOOKS SHINSAIBASHI / hmv museum 心斎橋）
〒542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋1-4-3 心斎橋OPA 8F
営業時間：11:00～20:30 ※入場は20:00まで
栄（HMV 栄 / hmv museum 栄）
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-4-5 栄NOVA B1F
営業時間：11:00～20:30 ※入場は20:00まで
博多（HMV&BOOKS HAKATA / hmv museum 博多）
〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街9-1 博多マルイ6階
営業時間：11:00～20:30 ※入場は20:00まで
仙台（HMV仙台 E BeanS / hmv museum 仙台）
〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央4-1-1 E BeanS 5F
営業時間：11:00～20:00 ※入場は19:30まで
※店舗の営業時間に準じ、営業日・営業時間が変更となる可能性がございます。
詳細はこちら：https://kawaiilab.asobisystem.com/news/detail/59028
＜KAWAII LAB. Official＞
Official site：https://kawaiilab.asobisystem.com/
X：https://x.com/KAWAII__LAB
Instagram：https://www.instagram.com/kawaii_lab.2022/
YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCW8Q9LBGGBgK6a-u0C0h95A