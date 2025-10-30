黄金色のイチョウ見頃【国営海の中道海浜公園】

一般財団法人 公園財団見頃を迎えたイチョウの黄葉

国営海の中道海浜公園（福岡県福岡市東区）では、ここ数日の冷え込みによりイチョウが黄金色に色づきました。黄葉の見頃は11月上旬まで続きます。広々とした空間に350本のイチョウが整然と並ぶ姿は、青く澄み切った秋空によく映え、秋のうみなかを象徴するフォトスポットとなっています。

また、他にもモミジバフウやナンキンハゼなどの紅葉も始まり、秋の深まりを感じられる装いとなっています。

フォトスポットとしても人気です（写真は過去のSNSフォトコンテスト入賞作品）

他にもある！紅葉紹介

モミジバフウモミジバフウ

こどもの広場などで見られます。

名前の通り、葉はモミジに似た形で赤く色づきます。

ナンキンハゼナンキンハゼ

動物の森などで見られます。

黄色～橙色～赤紫色と、様々な色が楽しめます。

モミジバフウの葉ナンキンハゼの葉

