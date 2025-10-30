黄金色のイチョウ見頃【国営海の中道海浜公園】
見頃を迎えたイチョウの黄葉
フォトスポットとしても人気です（写真は過去のSNSフォトコンテスト入賞作品）
モミジバフウ
モミジバフウ
ナンキンハゼ
ナンキンハゼ
モミジバフウの葉
ナンキンハゼの葉
見頃を迎えたイチョウの黄葉
国営海の中道海浜公園（福岡県福岡市東区）では、ここ数日の冷え込みによりイチョウが黄金色に色づきました。黄葉の見頃は11月上旬まで続きます。広々とした空間に350本のイチョウが整然と並ぶ姿は、青く澄み切った秋空によく映え、秋のうみなかを象徴するフォトスポットとなっています。
また、他にもモミジバフウやナンキンハゼなどの紅葉も始まり、秋の深まりを感じられる装いとなっています。
フォトスポットとしても人気です（写真は過去のSNSフォトコンテスト入賞作品）
他にもある！紅葉紹介
モミジバフウ
モミジバフウ
こどもの広場などで見られます。
名前の通り、葉はモミジに似た形で赤く色づきます。
ナンキンハゼ
ナンキンハゼ
動物の森などで見られます。
黄色～橙色～赤紫色と、様々な色が楽しめます。
モミジバフウの葉
ナンキンハゼの葉
★見頃情報はホームページで更新しています。ぜひご覧ください。
詳細を見る :
https://uminaka-park.jp/enjoy_flower/four-seasons/post_11.html
国営海の中道海浜公園
海の中道海浜公園は、博多湾と玄界灘の2つの海に囲まれた砂州状の地形「海の中道」に位置します。東西に約6キロメートル、面積約350ヘクタールと広大な敷地を有する国営公園です。園内では四季の花を観賞することができ、「動物の森」ではリスザルやカピバラ、カンガルーなどかわいい動物たちとふれあうことができます。また、2022年3月15日に『憩う・学ぶ・遊ぶ』を体験する滞在型レクリエーション拠点が「光と風の広場」に誕生しました。〒811-0321 福岡市東区大字西戸崎18-25
