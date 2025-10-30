TikTok、10月31日より『呪術廻戦』が「TikTok Spotlight」をグローバルで導入！劇場作品の公開を記念して、継続的なコラボレーションを実施

Bytedance株式会社

ショートムービープラットフォーム「TikTok（ティックトック）」は、2025年7月に提供を開始した、映画やテレビシリーズを効果的にプロモーションできる新機能「TikTok Spotlight」において、10月31日（金）より『呪術廻戦』を新たに導入作品として追加したことをお知らせします。また同日、『呪術廻戦』が日本の作品として初めて「Search Easter Egg」機能を実装。TikTok上で『呪術廻戦』に関連する複数のキーワードを検索すると、作品に関連する特別な3種のエフェクトが表示されるようになります。



今回の「TikTok Spotlight」と『呪術廻戦』のコラボレーションは、2025年11月7日（金）に日本で公開される『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』を記念した取り組みで、12月5日（金）に北米で公開される同劇場版、2026年1月放送開始予定のTVアニメ第3期「死滅回游 前編」へと続く、グローバル規模での継続的な展開を予定しています。

「TikTok Spotlight」は、ユーザーが作品をより深く知り、興味を持ち、視聴・購買までの導線をスムーズにつなぐことを目的とした、エンターテインメント業界向けのプロモーション機能です。作品に関連する投稿をTikTok上で集約し、動画内のアンカーリンクから専用の作品ページにアクセスできます。ページでは、あらすじやキャスト情報、公式アカウントの投稿、世界中のファンによる関連動画を一覧で閲覧できるほか、配信プラットフォームやチケット購入ページへの遷移も可能です。本機能は2024年に米国で先行ローンチされ、以降、欧米・アジアを中心にグローバルで展開。すでに数多くの映画やテレビシリーズのプロモーションで活用され、作品の世界的な認知拡大や視聴促進に貢献しています。 国内では第1号作品として『怪獣８号』を皮切りに、複数作品で導入されています。

「TikTok Spotlight」と『呪術廻戦』のコラボレーションでは、第一弾として、劇場版公開直前の10月30日に、TOHOシネマズ渋谷にて「『劇場版 呪術廻戦』渋谷事変直前イベント with TikTok」を開催。榎木淳弥（虎杖悠仁役）、瀬戸麻沙美（釘崎野薔薇役）、櫻井孝宏（夏油 傑役）、浪川大輔（脹相役）、島崎信長（真人役）が登壇し、劇場版の見どころや制作エピソードを語りました。

また、『呪術廻戦』は、10月31日（金）、11月1日（土）の2日間、『呪術廻戦』関連のキーワードをTikTokで検索すると、作品に関連する特別な3種のエフェクトが表示される「Search Easter Egg」機能を、日本の作品として初めて実装しました。さらに、TikTokでは、参加者にプロフィールフレームの付与に加え、抽選で3名にキャストのサイン入りポスター（榎木淳弥／内田雄馬／瀬戸麻沙美）が当たる投稿キャンペーン「劇場版『呪術廻戦』渋谷事変×死滅回游 on TikTok」も開催します。投稿キャンペーンは、11月末まで実施予定です。

今後は、12月5日（金）に北米公開される劇場版および、2026年1月に放送開始予定のTVアニメ第3期「死滅回游 前編」に向けて、「TikTok Spotlight」を活用したグローバル規模での中期プロモーションを展開予定です。また、『呪術廻戦』の海外公式アカウントも開設され、国内外双方への情報発信がより強化される見込みです。

TikTokは、今後も「TikTok Spotlight」や「Search Easter Egg」などの機能を通じて、『呪術廻戦』をはじめ日本のエンターテインメント作品が国内外のファンにより広く届き、共感・拡散・視聴へとつながる体験を創出していきます。

「TikTok Spotlight」について

・詳細：TikTok Spotlightは、ユーザーがTikTokを通じて作品に出会い、その後の視聴や購入といった行動をよりスムーズに、そして加速させるエンターテインメント業界向けの新たなプロモーション機能です。

・『呪術廻戦』のTikTok Spotlight作品ページ：https://vt.tiktok.com/ZSHvxKfTQa6uK-AVKrM/(https://www.tiktok.com/activity/landing/ogc_detail_page?_svg=1&anchor_id=7564559053629491212&author_id=7020416258471691266&checksum=b3a436cb6cfc20ed4e9695afac9b6ae13c4f446190cf843ed4511d611a8bd052&enter_from=out_app_share&from_anchor_id=7564559053629491212&from_group_id=7564353760672107784&from_request_id=undefined&lang=ja-JP&multi_anchor=0&page_type=tv_film&promotion_entity_id=7558022553764118539®ion=JP&sec_user_id=MS4wLjABAAAAQ8u1sAGmW7nwfpJ_Es1PfyTjsqu0PiLkLQy3tVQ5p0brUvrqqczof3oL4nH0T52U&share_app_id=1180&share_iid=7563456770930034450&share_link_id=fbd78369-f9b2-47f6-b8c1-4e9746bff1d8&social_share_type=4×tamp=1761291081&title=%E5%91%AA%E8%A1%93%E5%BB%BB%E6%88%A6&u_code=el6b0e4helik5f&ug_btm=b2878%2Cb0813&ugbiz_name=UNKNOWN&user_id=7522889842939724818&utm_campaign=client_share&utm_medium=android&utm_source=copy)



投稿キャンペーン「劇場版『呪術廻戦』渋谷事変×死滅回游 on TikTok」について

・キャンペーン期間：2025年10月31日（金）0:00～2025年11月30日（日）23:59まで

・キャンペーンページURL：https://vt.tiktok.com/ZMAgyWFs7/

・キャンペーン概要：

劇場版の公開を記念して、TikTokでは、キャンペーン「劇場版『呪術廻戦』渋谷事変×死滅回游 on TikTok」を開催しています。キャンペーンに参加すると、限定プロフィールフレームを獲得できるほか、抽選で榎木淳弥（虎杖悠仁役）、内田雄馬（伏黒恵役）、瀬戸麻沙美（釘崎野薔薇役）のサイン入りポスターが当たります。

・参加方法：本キャンペーンに参加するには、キャンペーンページ下部にある「参加する」ボタンをクリックしてください。その後、ハッシュタグ「#呪術廻戦TikTokキャンペーン」をつけて投稿することで、エントリーが完了します。

・第１ミッション：動画が1031再生を超えると、プロフィールアイコンに虎杖悠仁がやってくる！

・第２ミッション：動画を投稿した人の中から抽選で３名の方に、榎木淳弥（虎杖悠仁役）、内田雄馬（伏黒恵役）、瀬戸麻沙美（釘崎野薔薇役）のサイン入りポスターが当たる！

（※）獲得条件やキャンペーンの詳細は特設ページをご参照ください。



『呪術廻戦』について

国内公式アカウント：https://www.tiktok.com/@jujutsukaisen_official

海外公式アカウント：https://www.tiktok.com/@jujutsukaisen_en



【TikTokについて】

