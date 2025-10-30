「BOYS be MAID！～御曹司メイドボーイ部の日日～」がアニメイトガールズフェスティバル2025に出展いたします！

株式会社コンテンツシード

株式会社コンテンツシード（本社：東京都品川区、代表取締役：大塚 則和）は、2025年11月8日(土)・9日(日)に開催されるアニメイトガールズフェスティバル2025 (AGF2025)にて「BOYS be MAID！～御曹司メイドボーイ部の日日～」の商品を販売いたします。




今回のイベントでは、「BOYS be MAID！～御曹司メイドボーイ部の日日～」の新作グッズを販売いたします。


ファンの皆様にお楽しみいただけるイベントとなっておりますので、是非チェックしてみてください！


【特設ページ】


https://www.the-chara.com/blog/?p=101765



【イベント情報】


イベント名：アニメイトガールズフェスティバル2025 (AGF2025)


開催期間：2025年11月8日(土)～11月9日(日)


開催場所：池袋・サンシャインシティ　Red AREA 　R-21



【無料配布特典】




【内容】


・クリアファイルバッグ


・フライヤー


・ティーバッグ


フレーバーはエンジェルジャスミン

【ノベルティ配布条件】


公式Xのフォローと公式youtubeのチャンネル登録の


『両方』が確認できる画面をご提示いただいた方


※フォロー画面、チャンネル登録画面を確認させていただきます。


※スクリーンショット不可


※一人でも多くのお客様にお渡しできるよう、


おひとり様1点までのお渡しとなります。あらかじめご了承ください。



【イベント販売商品・ご購入者様特典】




皆様のお越しを心よりお待ちしております。



【関連サイト】


『BOYS be MAID！～御曹司メイドボーイ部の日日～』（ビーメイ）公式サイト
https://boysbemaid.jp/



THEキャラ
https://www.the-chara.com/



【権利表記】


(C)香騎学園/Seed Project



【会社概要】


会社名：株式会社コンテンツシード


所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F


代表者：代表取締役　大塚 則和


設立：平成24年8月1日


URL：https://contents-seed.co.jp/


事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売