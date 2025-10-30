AIはUX戦略を加速させる戦略パートナー！11/15（土）無料セミナー「UXデザイナーMatt Pennaと学ぶ UX戦略 ～AIによる戦略的転換～」開催
株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は11月15日（土）、UXデザインにAIを活用したいデザイナーの方などを対象に、無料のオンラインセミナー「UXデザイナーMatt Pennaと学ぶ UX戦略 ～AIによる戦略的転換～」を開催します。なお、本セミナーは、全編英語で行いますが、同時通訳を通して日本語でお聞きいただくことも可能です。
▼詳細・お申し込みはこちらから
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/166093/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/166093/?rls)
※締切：2025年11月15日（土） 11：00
Creek and River Co., Ltd. (C&R) invites you to a live webinar on Saturday, November 15, 2025, focused on how to strategically integrate AI into UX workflows and decision-making.
*This webinar is available in English (original) or Japanese (interpretation).
▼Please sign up from below.
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/166095/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/166095/)
Application deadline:2025/11/15（SAT）11：00（JST）
生成AIの登場でより身近なものとなったAI。自分の仕事が奪われてしまうのではと不安に思うデザイナーの方も多いのではないでしょうか。C&R社は、そんな不安を抱く方に向けてAIを”頼れる相棒”として活用する方法を学ぶセミナーを開催します。
講師を務めるのは世界的に活躍するUXデザイナーのMatt Penna氏。本セミナーでは、「AIをどうUX戦略に活かすか？」を実践的なステップでわかりやすく紹介します。ユーザージャーニーのボトルネックを特定するAI分析、AIシミュレーションによる高速テスト、継続的な改善を支える指標設計、そしてチームでのAI活用体制づくりまで、戦略的UXの構築に必要な要素を体系的に整理し、実践的に解説予定。ご興味をお持ちの方はお気軽にご参加ください。
<セミナーの内容>
・ユーザージャーニーの課題を発見するAI分析の活用法
・AIによる高速なテスト＆反復サイクルの実践方法
・継続的改善を支える指標ベースのUX戦略設計
・チームでAIを活用するための体制づくりとスキル開発
・UX戦略にAIを導入する際の注意点とよくある落とし穴
▼こんな疑問にお答えします
・AIの提案が自社のユーザーやビジネスに合っているかどうか、どう見極める？
・AI分析を導入するための現実的な予算とスケジュールは？
・チームが「AIが人間の創造性を奪うのでは？」と不安を感じている場合、どう対応する？
This webinar offers a practical, step-by-step guide to leveraging AI in UX strategy.
From identifying bottlenecks in the user journey through AI-powered analytics, to running rapid testing cycles with simulation tools, and building metric-driven improvement frameworks-Matt Penna will walk you through the key components of a modern, AI-enhanced UX strategy.
AI acts as a strategic partner in UX-not a replacement for human creativity, but a complement to it.
It helps teams make faster, more informed decisions while maintaining a user-centered approach.
▼What you’ll learn:
How to use AI analytics to uncover friction points in the user journey
How to implement rapid testing and iteration using AI simulation tools
How to build a metric-driven UX strategy for continuous improvement
How to develop team capabilities for effective human-AI collaboration
Common pitfalls and best practices when integrating AI into UX strategy
▼Questions we’ll address:
How can I ensure AI recommendations align with my users and business goals?
What’s a realistic timeline and budget for implementing AI-powered UX analytics?
How should teams respond to concerns about AI replacing human creativity in UX?
Join Matt Penna to explore how AI can help reshape your UX strategy-and drive better outcomes for both users and your organization.
UXデザイナーMatt Pennaと学ぶ UX戦略 ～AIによる戦略的転換～
■日時
2025年11月15日（土）10：00～11：00
■場所
オンライン開催
■登壇者
UXデザイナー
マット・ペンナ（Matt Penna）氏
Bank of America、Disney、Berlitz、Volvo、ADPなどのブランドで25年以上ユーザー体験デザイナーとして活躍し、受賞歴もあるアートディレクター。音楽制作、ウェブデザイン、コーチングの分野でいくつかのビジネスを立ち上げている。http://uxtactical.com/
■参加費
無料
■定員
60名
■主催
株式会社クリーク・アンド・リバー社
▼詳細・お申し込みはこちらから
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/166093/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/166093/?rls)
※締切：2025年11月15日（土） 11：00
【お問い合わせ】
株式会社クリーク・アンド・リバー社
PEC事務局「UXデザイナーMatt Pennaと学ぶ」セミナー担当
Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp
UX Strategy: The Strategic Shift with AI
■Date and time
2025/11/15（SAT）10：00～11：00（JST）
■Place
Zoom
■Speaker
UX designer
Matt Penna氏
Matt Penna is an award-winning art Director 25+ years user experience designer for such brands as Bank of America, Disney, Berlitz, Volvo, ADP. He has also started several businesses in the areas of music production, web design, and coaching. His most recent venture, UX Tactical, is a consulting and education company.
http://uxtactical.com/
■Entry fee
free
■Capacity
60 people
■Organizer
CREEK and RIVER Co., Ltd.
https://www.cri.co.jp/
▼Please sign up from below.
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/166095/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/166095/?rls)
Application deadline:2025/11/15（SAT）11：00（JST）
【Contact】
CREEK & RIVER Co., Ltd. PEC
In charge of the webinar "UX Strategy: The Strategic Shift with AI“
Email：inquiry.prolang@hq.cri.co.jp
C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。
＜デザイン・クリエイティブ関連セミナー＞
▼随時開催 株式会社カプコン オンライン個別面談・面接会
https://career.famitsu.com/lp/5455
▼UXディスカバリー: プロダクト開発の調査フェーズをマスターしよう （eラーニング）
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/149411/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/149411/?rls)
▼卓越したUIを作る ゲーム、アプリ、Webサイト（eラーニング）
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/154594/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/154594/?rls)
▼その他のデザイン・クリエイティブ関連セミナーはこちらから
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_creative-design/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_creative-design/?rls)
セミナーなどのイベント情報は、メールマガジンでも配信中です。ご興味をお持ちの方は、ぜひご登録ください！
▼「C&R社イベント情報メルマガ」のご登録はこちら
https://go.creativevillage.ne.jp/l/924692/2022-01-14/hrr6w(https://go.creativevillage.ne.jp/l/924692/2022-01-14/hrr6w?rls)
＼＼オンライン研修サービス「PECスタ」開始！／／
1990年創業のクリエイター・エージェンシーのパイオニアであるC&R社の教育部門「PEC（Professional Education Center）」が企画・開催したウェビナー550本以上のアーカイブコンテンツを法人向けにパッケージ化したオンライン研修サービスがついに始動。IT・デジタル・クリエイティブ領域に強みを持つほか、デザインやプログラミング、AIなどの最新技術・トレンドをカバーするコンテンツを日々拡充していきます。社員や職員の方々の研修やリスキリング、教育訓練にぜひご活用ください。
▼詳細はこちらから
https://www.cri.co.jp/news/005792.html(https://www.cri.co.jp/news/005792.html?rls)
【クリーク・アンド・リバー社とは】
クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。さらに、XRやNFT、メタバース、ドローン、プロフェッショナル求人サイトやグローバル開発等へとサービスを拡大。今後もプロフェッショナルの叡智を結集し、新しい価値を生み出すビジネスクリエイションカンパニーとして、人々の幸せに貢献してまいります。
Webサイト：https://www.cri.co.jp/
X：https://twitter.com/creekcrv
Facebook：https://www.facebook.com/creekandriver
note：https://note.com/creek
LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/cr.creekandriver
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCS9MHzddqWKsOAgmUnTgxIg
▼ドローンで撮影した会社紹介映像を公開中！
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2YRqMPcsv3o ]
https://youtu.be/2YRqMPcsv3o
▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」
https://www.cri.co.jp/gobeyond/