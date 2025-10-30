【循環器専門体制強化のお知らせ】麻布十番にて循環器・内科の“総合ハートケア”拠点　麻布十番TTハートクリニック、専門治療から予防・フォローアップまで一貫提供

一般社団法人日本細胞遺伝子治療研究所

東京都港区麻布十番に位置する麻布十番TTハートクリニックは、循環器内科を軸に「心臓・血管の専門治療」と「再生医療・予防医学による長期フォロー」をワンストップで提供いたします。高度な専門診療と地域密着のかかりつけ医機能を両立する体制を整え、患者さまの「今」と「未来」の心脳血管の健康を守るクリニックとして機能を発揮します。

1．背景・目的

近年、心房細動・狭心症・心不全などの心血管疾患や、動脈硬化・脳梗塞・高血圧・脂質異常症といった循環器系の疾患が、都市部で暮らす多忙な方々にとって重大な健康課題となっています。また、治療が必要な段階に至る前の“未病”や再発予防・長期管理の重要性も、医療の現場でますます高まっています。

こうした状況下、麻布十番というアクセス良好な立地において、「循環器・内科の専門診療」と「予防・再生医療」を融合させた総合クリニックの役割が期待されており、当院はそのニーズに応えるべく運営されています。日々の健康相談から専門的な心脳血管治療、さらに将来を見据えた予防ケアまでを一貫してサポートする体制を整え、「心と血管を守る拠点」として地域に貢献いたします。

2．循環器内科専門体制の概要

診療科目：循環器内科・内科・再生医療・予防医学

所在地：東京都港区麻布十番3-10-1 LA CITY麻布十番CELESTE 6F（最寄：麻布十番駅徒歩数分）

主な対応疾患：

・心房細動、狭心症、心筋梗塞、心不全などの心臓疾患

・脳梗塞、高血圧、脂質異常症、動脈硬化、末梢血管疾患など全身の血管系疾患

・再発予防・二次予防、フォローアップ診療

・特徴：循環器専門医による精密検査・治療・フォロー体制を構築し、生活習慣病・未病段階のアプローチも併せて実施。クリニック外来にて専門性を発揮するとともに、地域の“かかりつけ”として継続的な健康管理を支援。

3．当院の強み／診療の特長

専門医チームと最新設備

当院では、循環器疾患診療の実績豊富な専門医が診療を担当。エコー、心電図、ホルター心電図、血管超音波などの最新診断機器を用い、迅速かつ精度の高い診断を行います。

“一歩先”の予防・再生医療アプローチ

「治療」だけで終わらず、将来の心脳血管リスク低減・心機能維持を見据え、再生医療・予防医学の観点からもトータルなケアを行います。例えば、生活習慣の改善プログラム、早期動脈硬化検査、定期フォローアップによる再発防止支援などです。

地域密着・継続フォロー体制

麻布十番駅至近という地理的利便性を活かし、一般の内科診療から専門診療までを一貫して提供。「今日診て終わり」ではなく「明日・その先も安心して頼れる医療パートナー」を目指します。

4．今後の展望

当院は今後、循環器領域における診療メニューをさらに拡充し、予防医療・遠隔モニタリング・健康データ活用による“心・脳血管の健康寿命延伸”を目指します。具体的には、地域向けの健康セミナー開催、生活習慣病・血管疾患リスクを対象とした早期介入プログラム、そしてスマートデバイスを活用したフォローアップ体制の構築を計画しております。地域のみなさまの“安心して長く健康を維持できる暮らし”を支えるクリニックとして、患者さま一人ひとりに伴走してまいります。

問い合わせ先／クリニック概要

【報道関係のお問い合わせ】

麻布十番TTハートクリニック 広報担当

TEL：03-6453-7123（平日 9:00～12:00／14:00～17:00）

メール：info@ttheart.jp

WEBサイト： https://ttheart.jp/

【クリニック情報】

名称：麻布十番TTハートクリニック

所在地：〒106-0045 東京都港区麻布十番3丁目10-1 LA CITY 麻布十番 CELESTE 6F

診療科目：循環器内科・内科・再生医療・予防医学

Webサイト： https://ttheart.jp/