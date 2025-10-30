【TGC 広島 2025】大注目の豪華出演者第4弾・メインアーティスト第3弾解禁！安斉星来、梶原叶渚、草川直弥、DXTEEN、THE RAMPAGEらが決定！

株式会社W TOKYO

東京ガールズコレクション実行委員会（企画/制作：株式会社W TOKYO）は、2025年12月6日（土）に広島グリーンアリーナ（広島県広島市中区基町4-1）にて、『ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（以下、TGC 広島 2025）を開催いたします。この度、追加情報が決定しましたのでお知らせいたします。

■大注目の豪華出演者第4弾・メインアーティスト第3弾解禁！

安斉星来、梶原叶渚、TGC初出演の草川直弥、そして広島県出身の寺尾香信を含むDXTEENらの出演が決定！

豪華出演者第4弾解禁！ゲストモデルには、モデルから女優へと活動の場を広げ話題作に次々と出演し、TGCのランウェイでもカリスマ的存在感を放つ安斉星来、動画クリエイター「カジサック」としてチャンネル登録者数240万人を誇るお笑い芸人梶原雄太の長女で、カジサックファミリーの一員として度々動画にも登場し人気を集めながら、モデルや女優としても活躍をする梶原叶渚、9年にわたり在籍したティーン向けメディア『Seventeen』を9月16日（火）発売号をもって卒業し、モデル・女優として更なる活躍に期待が高まる田鍋梨々花、SNSの総フォロワー数は260万人超え、美しすぎるビジュアルから”令和の天使”として注目され、モデルのほかブランドプロデュースなどマルチに活躍する那須ほほみが決定！

ゲストには、全世界メジャーデビューを果たしTikTokフォロワー数が日本人男性音楽アーティストでは最多の570万人を誇るダンス＆ボーカルユニットONE N' ONLYのメンバーでもあり、地方開催のTGCは初出演となる草川直弥、性別にとらわれない自由なビジュアル・考え方と、個性的な動きや発言で10代を中心に絶大な人気を誇り、TGCの各開催地でも大歓声が巻き起こるとうあが登場します。

そして、大注目のメインアーティストには、グループ名に「DREAM X TEEN」を表し、「夢（Dream）を目指し、一歩一歩、拡張（eXtension）・拡大（eXpand）しながら成長していき、努力と挑戦を重ねていく6人の青春（Teen）の"無限な可能性"」という意味が込められ、JO1・INIの弟分としてデビューした6人組グローバルボーイズグループで、デビューから1周年を迎えた昨年2024年5月～6月には初の全国ツアーを大成功に収め、9月24日（水）には、6TH SINGLE『両片想い』をリリースしたDXTEENが決定しました！さらに、大久保波留、広島県出身の寺尾香信はゲストとしても出演が決定！広島を盛り上げる豪華出演者にご注目ください！

■今年開業した新しい広島駅ビル「minamoa（ミナモア）」のステージが決定！

8年ぶりのTGC広島を華やかに彩る、全ブランドラインアップを発表！

今年2025年3月24日（月）にグランドオープンし、広島初進出の店舗は約60店舗、グルメやファッションなど約220店舗が入る中四国最大級の商業施設・広島駅ビルの「minamoa（ミナモア）」のステージが決定！

minamoaに店舗を構えるブランドから、ファッションやカルチャーを起点とした感性により、ライフスタイルすべてを自分らしく楽しみたい方に向けたニュースタンダードを提案するブランドで、TGC初登場となるB.Kastane（ビー・カスタネ）、MODE、MONOTONE、MINIMALをベースに、エッジを効かせたその時代のムードを表現し、今年でブランド15周年を迎えたEMODA（エモダ）、自由と多様性の象徴であるデニムを中心に、カルチャー、時代、境界を超えるスタイルを提案するブランドで、ブランド誕生から25年を迎えた本年、“アジアNo.1 ジーニングコレクティブ”を目指し、ブランドの原点であるデニムアイテムを核とした製品構成へと一新したMOUSSY（マウジー）、“cheer up LADY ”をコンセプトに掲げ、"高感度"なアイテムで作る"好感度"なスタイリングを提案するブランドVIS（ヴィス）の４ブランドが登場します！

そして、豊かな個性とトレンドを取り入れたアイテムで、少しだけお手本になるようなスタイリングを提案する、カジュアル＆オケージョンブランドetoll.（エトル）と、広島市で展開しているセレクトショップTHE STAGEから、流行を追うのではなく、仕立てや素材に潜む静かな美を大切にし、着る人の個性を引き立てる服づくりをコンセプトに、2025年４月に新に誕生したコミュニティー空間THETA θ（シータ）がTGCに初登場！

さらに、『TGC 広島 2017』にも登場した「自分らしくいられること」を大切に、ファッションを楽しんでいる人にひとさじのスパイスを提案するKBF（ケービーエフ）に加えて、“クチュールカジュアル”をキーワードに洗練されたアイテムを展開し、今年でブランド10周年を迎えたAND COUTURE（アンドクチュール）、より豊かで充実したライフスタイルを目指して手軽にトレンドかつベーシックな着回せるアイテムを提供するブランドmoment+（モーメントプラス）、ヨーロッパ・アメリカでバイヤーがセレクトした古着、オリジナル・インポートクローズを、圧巻の商品量で取り揃えたヴィンテージショップで、その時代のカルチャーを築き上げた上質なアイテムにより新しいスタイルを提案するTop of the Hill（トップオブザヒル）、“REAL GIRLʼS CLOTHING”をテーマに掲げ、時代の変化に合わせながら“リアルな女の子のストリートスタイル”を提案し続けているX-girl（エックスガール）の人気ブランドが集結！

8年ぶりのTGC広島を華やかに彩るファッションショーにご期待ください！

■大注目のメインアーティストに、THE RAMPAGEが追加決定！

さらに、広島工業大学高等学校 ダンス部とのスペシャルコラボレーションをサプライズ発表！

3つのオーディションを経て選ばれた16人組ダンス＆ボーカルグループで、ステージを踊り暴れるHIPHOPテイストのパフォーマンスが最大の魅力であり、2017年1月25日シングル「Lightning」でメジャーデビューしてからわずか1年足らずの2017年12月には、初の全国47都道府県全58公演で約12万人を動員するホールツアーを開催。さらに、2024年7月24日発売シングル「24karats GOLD GENESIS」ではBillboard＆オリコン主要ランキングで4冠を達成するなど様々な快挙を打ち立て、2025年はアリーナ/ホール公演合わせて35公演のツアーを開催中、2026年は全国11箇所23公演のツアーが決定しているTHE RAMPAGEの出演が決定！

さらに、「W TOKYO×LDH JAPAN 地方創生プロジェクト（※）」の一環として、広島工業大学高等学校 ダンス部とのスペシャルコラボレーションも決定し、2025年10月30日（木）に広島工業大学高等学校にて、ダンス部の生徒たちにサプライズ発表を行いました。生徒たちは今後、LDH JAPANが運営するダンススクール「EXPG STUDIO」のインストラクターによるダンスの直接指導や、THE RAMPAGEとのリハーサルを経て、『TGC 広島 2025』当日、THE RAMPAGEとスペシャルコラボレーションパフォーマンスを披露します。

（※）＜W TOKYO×LDH JAPAN 地方創生プロジェクトとは＞

株式会社W TOKYOと株式会社LDH JAPANが2022年11月にパートナーシップを組み、全国各地で開催されるTGCの場を活用し、ダンスをはじめとするエンタテインメントと自治体とのコラボレーションを通じた地域社会への貢献、SDGsの推進を目指す新たなプロジェクト。主に、SDGs目標「3.すべての人に健康と福祉を」を推進する老若男女幅広くダンスに触れ合える機会の創出、SDGs目標「4.質の高い教育をみんなに」を推進するダンスを通じた次世代育成とエンタテインメント体験機会の創出、SDGs目標「17.パートナーシップで目標を達成しよう」を推進する自治体・W TOKYO・LDH JAPANみんなで協力していく、という３つの軸で活動しています。

1年も後半に差し掛かり、秋の深まりを感じる季節。色づく木々が、これからの時間をゆったりとやさしく彩ってくれるような日、「ダンス部でミーティングをするので集まってください。」と伝えられ、小アリーナに集められたダンス部の生徒たち。先生に熱い視線が集まる中、「皆さんに重大な発表があり、集まってもらいました。なんと、この度、12月6日に行われる『TGC 広島 2025』に、広島工業大学高等学校 ダンス部が出演させていただくことが決定しました！」と発表されると、想像していなかったまさかの展開に、生徒たちからは大歓声が！

＜THE RAMPAGEからのビデオメッセージ＞ ※一部抜粋

僕たちTHE RAMPAGEは、12月6日（土）に広島グリーンアリーナで開催される『TGC 広島 2025』に出演することが決定しました！そして、同時に広島工業大学高等学校 ダンス部とのコラボパフォーマンスも決定しました！何度か広島のイベントにも出させていただいている中で、広島県民のダンススタイルは結構dopeなHIPHOPだなと感じているので、ダンス部の皆さんがどんなダンススタイルなのかも楽しみですし、僕たちと踊ることによって、皆さんの未来が輝かしいものになれば良いなと思います。11月から約１か月間、EXPGの先生が学校にお邪魔させていただき、皆さんにレクチャーさせていただきます。僕たちも当日に向けて一生懸命準備するので、良いパフォーマンスができるように一緒に頑張りましょう！皆さんと共演できることを楽しみにしています！

THE RAMPAGEからのサプライズビデオメッセージを受けて、生徒たちを代表して部長の河内 陽夏（こうち ひな／下記写真、左）さんは、「有名な人のバックで踊ることが目標の一つだったので、その夢が実現することがめちゃくちゃ驚きですし、ダンス部40人全員でこの経験ができることが、高校生活で一番の思い出になると思うので、とても嬉しいです！」と、涙を流しながら喜びを語り、先生より「今回TGCに出られることは、本当に光栄なことなので、本番まで全力で練習して、しっかりと本番の日を迎えられるように、準備していけたらなと思います。とにかく頑張って、とにかく楽しみましょう！」と改めてエールが送られました。

「TGC広島」から、“笑顔と平和がつなぐ未来”へ。広島から生まれる新たな共創の一歩に、ぜひご期待ください。

ヒロマツホールディングス presents

TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION 開催概要

全てリリース配信時の情報となります。今後、イベント内容の変更が生じる可能性がございます。

イベント名称：ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION

（略称：ヒロマツホールディングス presents TGC 広島 2025）

開催日時 ：2025年12月６日（土） 開場11:30 開演13:00 終演17:30（予定）

会場 ：広島県立総合体育館（広島グリーンアリーナ）（〒730-0011 広島市中区基町4-1）

公式サイト ：https://tgc.girlswalker.com/hiroshima/2025/

チケット ：【入場料】※4歳以上はチケットが必要となります。

アリーナ：一般販売：14,000円（税込）/ お土産袋・応援グッズ・オリジナルノベルティ付

スタンド（着席指定）：完売御礼

スタンド：一般販売：11,000円（税込）/ お土産袋・応援グッズ付

TGC Premium限定プラチナ席（着席指定）：先行販売：10,500円（税込）/お土産袋・応援グッズ・オリジナルノベルティ付

【先行販売第一弾】【先行販売第二弾】終了

【一般販売】2025年10月4日（土）10:00から販売開始 ※売切次第終了

【チケットに関する問い合わせ先】

キャンディープロモーション TEL：082-249-8334（11:00～17:00／土日祝日を除く）

ブランド：AND COUTURE、B.Kastane、EMODA、etoll.、KBF、moment+、MOUSSY、THETA θ、Top of the Hill、VIS、X-girl ※アルファベット順

ゲストモデル：嵐莉菜、安斉星来、池田美優、梶原叶渚、加藤ナナ、川口ゆりな、河村ここあ、小林由依、雑賀サクラ、さくら、田鍋梨々花 、鶴嶋乃愛、なえなの、永瀬莉子、なごみ、那須ほほみ、希空、土方エミリ、本田紗来、MINAMI、ゆい小池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、米澤りあ、莉子、りんか 他 ※50音順

ゲスト：大久保波留（DXTEEN）、草川直弥、寺尾香信（DXTEEN）、とうあ、八村倫太郎（WATWING）、増子敦貴（GENIC）、水沢林太郎、村重杏奈、もーりーしゅーと、杢代和人、MON7A 他 ※50音順

モデル：小國舞羽、金谷鞠杏（GENIC）、塚本恋乃葉、中川紅葉、中島結音、長浜広奈、成瀬瑠南、向井怜衣、メリサ 他 ※50音順

メインアーティスト：STU48、THE RAMPAGE 、Da-iCE 、DXTEEN、FRUITS ZIPPER、WILD BLUE 他 ※50音順

MC：ウエンツ瑛士、中川安奈

ステージ内容：ファッションショー、アーティストライブ、パートナーステージ、パートナーブース 他

主催：東京ガールズコレクション実行委員会

プラチナパートナー：ヒロマツホールディングス株式会社

パートナー：株式会社広島東洋カープ、株式会社マリモホールディングス、株式会社NTTドコモ、イオンフィナンシャルサービス株式会社 、株式会社フォーミュレーションI.T.S.、株式会社みどりホールディングス、マツダ株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、中国電力株式会社、株式会社中電工、広島ガス株式会社、学校法人鶴学園、株式会社八天堂、株式会社ヨンドシーホールディングス、アイスタイル株式会社、株式会社ちゅピＣＯＭ、株式会社百万一心社、株式会社プロラボホールディングス、中国SC開発株式会社、株式会社アンデルセン・パン生活文化研究所、 株式会社ゲンバカンリシステムズ、株式会社NUMBER EIGHT、株式会社宗家源吉兆庵、広島電鉄株式会社 他 ※ランク別、50音順

メディアパートナー：株式会社広島ホームテレビ

後援：広島県、広島市

特別協力：株式会社ひろぎんホールディングス

公式メディア：girlswalker

演出：DRUMCAN

企画/制作：株式会社W TOKYO

■東京ガールズコレクションとは・・・

「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年8月から年2回開催。モデル、タレント、アーティスト、動画クリエイター等のトップインフルエンサーが一堂に会する認知度94％を誇る史上最大級のファッションフェスタ。リアルとオンラインを通じた総体感人数はのべ約800万人を超え、多種多様なパートナーとTGCを掛け合わせることによりファッションショーという枠組みを超えコンテンツ開発やブランディングの“ラボラトリー”機能を担うブランディングプラットフォームへと発展。その発信力を活かし、国際連合、政府、官公庁と連携し、SDGs推進・地方創生など、変わり続ける社会課題を若年層へ伝える架け橋としての役割を担う。

■TGC地方創生プロジェクトとは・・・

TGCは前身である「地域産業活性化プロジェクト」として、2009年3月の『内閣官房 地域の元気再生事業～福井県鯖江市 眼鏡～』を皮切りに、日本各地の地域産業を活性化させることを目的に、TGC（東京開催）会場内におけるプロモーションブースやステージ展開の他、名古屋、沖縄、福島など地方都市でのTGC開催を実施しました。そして2015年、TGCのプラットフォームを活用し、地域の魅力や産業を全国へ向けて発信するだけでなく、“東京の最先端”を体験・経験できる機会を提供することこそTGCならではの地方創生という理念のもと、「TGC地方創生プロジェクト」を発足。同年に福岡県北九州市にて開催をしたTGC 北九州 2015を皮切りに、北陸地方初の富山、中国地方初の広島、さらに静岡、熊本、関西地方の和歌山、四国初の松山、そして香川へと年々開催地を広げております。今後も、TGCを通じて地方都市の魅力を発信していきます。

LINE：@TGC_LINE / X：@TGCnews / Instagram：@tgc_staff / Threads：@tgc_staff / TikTok：@TGC__official

ハッシュタグ：＃TGC広島 / YouTube：https://www.youtube.com/user/girlsTV(https://www.youtube.com/user/girlsTV)