【期間限定】 Sobagni（ソバニ）11月1日は犬の日！ 癒しの犬イラストアイテム、オリジナル犬写真プリントアイテム販売
【期間限定】 Sobagni（ソバニ）11月1日は犬の日！
癒しの犬イラストアイテム、オリジナル犬写真プリントアイテム販売
自動車内装合成皮革表皮材でグローバルでのシェアはトップクラスを誇る、共和レザー株式会社（本社：静岡県浜松市、取締役社長執行役員：花井幹雄）が展開するエシカル合皮ブランド Sobagni（ソバニ）ではこの度、11月1日の犬の日にちなみ、”癒し”の犬アイテム（ワンワンギフト）を紹介するweb特集を11/1（土）より開催いたします。https://sobagni.jp/dog-day/
さらに11/1（土）～11/19（水）期間限定でオリジナル犬写真プリントアイテム（オンリーワン！コースター、オンリーワン！マウスパッド）を販売いたします。Sobagni（ソバニ）が展開するワンワンギフトは4商品。この機会に、あなたのワンちゃんもオンリーワン！のプリントアイテムにしてみませんか。
・おなかさすさすマウスパッド へそ天シリーズ 12種類（イラストアイテム）
・オンリーワン！コースター（犬の写真を使ったプリントアイテム）
・オンリーワン！マウスパッド（犬の写真を使ったプリントアイテム）
・オンリーワン！カップホルダー（犬の写真を使ったプリントアイテム）
高級国産車にも採用される独自の合成皮革素材を使用し、厚みとアクセントステッチが上質感を演出します。水や熱、汚れに強く、毎日使っても快適で清潔に保てます。自分用にもギフトにも最適なアイテムです。デスクやリビングにさりげなく映えるデザインで、日常に癒しと上質さをプラスします。
https://sobagni.jp/dog-day/
Sobagni（ソバニ）は、自動車用内装合成表皮材で国内トップ、世界でもトップクラスのシェアを占める合成皮革メーカー共和レザー株式会社（浜松市中央区）から立ち上がったブランドです。高い耐久性を持つ合皮製品の販売を通じ、「物を長く使い続けることこそエシカルである」というメッセージを伝えています。
Sobagniは、1935年（昭和10年）8月1日に創立した共和レザー株式会社から立ち上がったブランドです。
Sobagniは人にも地球にも優しい素材を使用し様々な商品をみなさまにお届けしてまいります。
＊Sobagniの素材とは？→公式HPをチェック！https://sobagni.jp/
ーーーーーーーーーー
会社概要
社名 共和レザー株式会社（KYOWA LEATHER CLOTH CO., LTD.）
代表者 取締役社長執行役員 花井 幹雄 本社所在地 〒430-8510 静岡県浜松市中央区東町1876番地
Sobagni公式サイト https://sobagni.jp/ 楽天サイト https://www.rakuten.co.jp/sobagni/
メールアドレス sobagni@kyowale.co.jp
本リリースのお問合わせは、 Sobagni事業部 村尾まで
配信元企業：共和レザー株式会社
