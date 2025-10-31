リストの強化方法と筋力トレーニングする時の意識、脳に指令、パワー系アクション俳優 大東賢のリスト強化トレーニング方法を解説！
日本アクション映画界の変革者、パワー系アクション俳優の先駆者として日本アクション映画界に名乗りを上げた大東賢さんがリストの強化法のトレーニング方動画を公開しています。
リストは武道の突き、アームレスリングのリストロック、野球のパッティングに必要な筋力です。
武道、アームレスリング、野球等の経験豊富なパワー系アクション俳優の大東賢さんがリストのトレーニング方法を解説します。
アジアのパワー系アクション俳優の先駆者である大東賢さんのリスト強化方法が動画がYouTube動画でアップされています。
https://youtu.be/kJyCfgu5MYw?si=MSvnTO-TsPiy10ov
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333183&id=bodyimage1】
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の監督・主演のパワー系アクション俳優の大東賢さんはアームレスリング元日本王者、全盛期の前腕の太さは４５センチ、大阪府アームレスリング連盟元理事、握力有名人名簿掲載者、日本アクション俳優握力No.1等、一風変わった映画監督です。憧れの倉田保昭さんのアクションクラブ大阪でアクション監督としてのキャリアを積み重ね、パワーアクショングロウ（力現道）を１９９８年に創案、運送業でのアルバイト経験が映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の創作の一部となっています。
大東賢さんは倉田保昭さん、藤岡弘、さん、堀田眞三さん、掛布雅之さん等の大スターとの交流があり、その交流からパワーを得て、パワー系アクション俳優の監督として日本のアクション映画界にアームレスラーやボディビルダー等も活躍できるアクション映画製作を目指し、日本のアクション映画界に新風を巻き起こしています。
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」にはムスタング大佐役でボディビル元日本王者の白川奉信さんが出演しています。白川奉信さんもパワー系アクション俳優として活動している俳優です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333183&id=bodyimage2】
「運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」作品情報
２０２５年5月～9月上旬にかけて国内最大の映画サイト、シネマトゥディで自主映画でありながら商業映画の名作と並び、注目作品で常にトップ上位として話題になっています。
シネマトゥデイでの作品情報
https://www.cinematoday.jp/movie/T0031050
予告編は10万回転を突破！
https://youtu.be/u3fin8KAAeY?si=Ux_MXF_98MN_68Lt
テレビ局取材！ 藤岡弘、さんからの熱い手紙、倉田保昭さんからのお祝いメッセージも！
https://youtu.be/FP5oWxLdH8Q?si=6x-uXxqJVpAvivZg
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」応援ソング
https://youtu.be/eLRIi3ZnRBA?si=5uiYm_vp3XuI8KbG
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333183&id=bodyimage3】
「運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」
《見どころ》
アームレスリングの元日本王者でアクション俳優や監督として活動する大東賢が監督と主演を兼任したアクション。総人口が100億を超えた2050年の日本で、ゴッハイ（誤配）を名乗る武装勢力からの攻撃にアルバイト配送員が立ち向かう。徳丸新作や富樫宜弘などが共演し、俳優の堀田眞三と藤岡弘、が声優として出演する。
