【新発売】純正CarPlay／Android Autoをワイヤレス化！超小型アダプター「GetPairr Mini 2.0」。Amazon限定40％OFFセール開催（11/3～11/20）
【製品概要】
スマホとクルマをつなぐブランド「GetPairr（ゲットペア）」は、純正CarPlay／Android Autoをワイヤレス化するコンパクトアダプター「GetPairr Mini 2.0」をAmazonにて販売開始いたしました。
USBポートに挿すだけで有線CarPlay／Android Autoをワイヤレス化。iPhone／Android両対応で、初回ペアリング後は自動接続。快適なドライブを実現。
【割引情報】
・割引率：40％OFF
・通常価格：7,880円（税込）
・割引後価格：4728円（税込）
・キャンペーン期間：2025年10月31日～11月20日
・クーポンコード：J9WJ3FKB
・販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPC9Z2H1
※クーポンは期間中のみ有効です。数に限りがございます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333181&id=bodyimage1】
【主な特長】
（1） 有線接続をワイヤレス化
純正の有線CarPlay／Android Auto環境をそのままワイヤレス化できます。ケーブルの抜き差しが不要で、エンジンONと同時に自動接続。ナビ・音楽・通話・メッセージなどの機能を、ワイヤレスで快適に利用できます。
（2） iPhone／Android両対応
iPhoneのCarPlay、AndroidスマホのAndroid Autoどちらにも対応しています。機種を問わず、家族や同乗者との共有もスムーズです。Bluetooth＋Wi-Fi通信による安定した接続を実現します。
（3） 簡単2ステップで接続完了
1）車のUSBポートに本製品を差し込む。
2）スマホで製品名のBluetoothを選択してペアリング。
たったこれだけで、すぐにワイヤレスCarPlay／Android Autoが起動します。専門知識不要で、誰でも簡単にセットアップ可能です。
（4） 自動接続で快適ドライブ
初回ペアリング後は、次回以降エンジン始動時に自動接続します。毎回の設定操作が不要で、車内に乗り込むだけでCarPlay／Android Autoが立ち上がります。日常の利便性を大幅に向上させます。
（5） 有線アプリをそのまま利用可能
スマホ側で有線CarPlay／Android Autoに対応しているアプリ（Googleマップ、Appleマップ、LINE通話、Spotifyなど）は、ワイヤレス接続後も同様に使用可能です。映像や音声の遅延も少なく、シームレスな操作体験を実現します。
【注意事項】
●本製品は、車載ディスプレイが「有線CarPlay」または「有線Android Auto」に対応している車種のみご使用いただけます。
●ワイヤレスCarPlay専用車や、純正ナビが非対応の場合はご利用いただけません。
●事前に車両の取扱説明書またはメーカー仕様をご確認ください。
【GetPairrについて】
「GetPairr（ゲットペア）」は、“Get Paired＝つながる”をコンセプトに、クルマとスマホをより自由に、もっと便利にするカーエレクトロニクス製品を展開するブランドです。
AI BoxやCarPlayアダプターなど、革新的な車載ソリューションを通じて、次世代のスマートドライブ体験を提案しています。
配信元企業：GetPairr
スマホとクルマをつなぐブランド「GetPairr（ゲットペア）」は、純正CarPlay／Android Autoをワイヤレス化するコンパクトアダプター「GetPairr Mini 2.0」をAmazonにて販売開始いたしました。
USBポートに挿すだけで有線CarPlay／Android Autoをワイヤレス化。iPhone／Android両対応で、初回ペアリング後は自動接続。快適なドライブを実現。
【割引情報】
・割引率：40％OFF
・通常価格：7,880円（税込）
・割引後価格：4728円（税込）
・キャンペーン期間：2025年10月31日～11月20日
・クーポンコード：J9WJ3FKB
・販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPC9Z2H1
※クーポンは期間中のみ有効です。数に限りがございます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333181&id=bodyimage1】
【主な特長】
（1） 有線接続をワイヤレス化
純正の有線CarPlay／Android Auto環境をそのままワイヤレス化できます。ケーブルの抜き差しが不要で、エンジンONと同時に自動接続。ナビ・音楽・通話・メッセージなどの機能を、ワイヤレスで快適に利用できます。
（2） iPhone／Android両対応
iPhoneのCarPlay、AndroidスマホのAndroid Autoどちらにも対応しています。機種を問わず、家族や同乗者との共有もスムーズです。Bluetooth＋Wi-Fi通信による安定した接続を実現します。
（3） 簡単2ステップで接続完了
1）車のUSBポートに本製品を差し込む。
2）スマホで製品名のBluetoothを選択してペアリング。
たったこれだけで、すぐにワイヤレスCarPlay／Android Autoが起動します。専門知識不要で、誰でも簡単にセットアップ可能です。
（4） 自動接続で快適ドライブ
初回ペアリング後は、次回以降エンジン始動時に自動接続します。毎回の設定操作が不要で、車内に乗り込むだけでCarPlay／Android Autoが立ち上がります。日常の利便性を大幅に向上させます。
（5） 有線アプリをそのまま利用可能
スマホ側で有線CarPlay／Android Autoに対応しているアプリ（Googleマップ、Appleマップ、LINE通話、Spotifyなど）は、ワイヤレス接続後も同様に使用可能です。映像や音声の遅延も少なく、シームレスな操作体験を実現します。
【注意事項】
●本製品は、車載ディスプレイが「有線CarPlay」または「有線Android Auto」に対応している車種のみご使用いただけます。
●ワイヤレスCarPlay専用車や、純正ナビが非対応の場合はご利用いただけません。
●事前に車両の取扱説明書またはメーカー仕様をご確認ください。
【GetPairrについて】
「GetPairr（ゲットペア）」は、“Get Paired＝つながる”をコンセプトに、クルマとスマホをより自由に、もっと便利にするカーエレクトロニクス製品を展開するブランドです。
AI BoxやCarPlayアダプターなど、革新的な車載ソリューションを通じて、次世代のスマートドライブ体験を提案しています。
配信元企業：GetPairr
プレスリリース詳細へ