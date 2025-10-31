シーズン5本日開幕！PS5版『テストドライブ アンリミテッド ソーラークラウン』 新コンテンツ「タクシーミッション」＆「カジノポーカー」が登場！
株式会社 3goo（サングー）（本社：東京都渋谷区、代表取締役：ディコスタンゾ ニコラ）は、香港島を舞台にしたオープンワールドレーシングゲーム『テストドライブ アンリミテッド ソーラークラウン』のシーズン5アップデートを、本日より配信開始いたしました。合わせて、紹介トレーラーを公開いたしました。
本無料アップデートは、「タクシーミッション」や「カジノポーカー」などの新コンテンツのほか、ゲームエンジン「KT Engine」のアップグレード、そしてゲーム内エコノミーの大幅な調整が実施されています。シーズン5は同時に「Year 2」の幕開けでもあります。
シーズン5の目玉コンテンツ「タクシーミッション」＆「カジノポーカー」
公開されたトレーラーでは、新コンテンツや新マシン、進化したグラフィック、改善されたゲームプレイ要素など、シーズン5の魅力を一挙に紹介しています。
オリジナル版『Test Drive Unlimited』でファンに愛された「タクシーミッション」が、ついに待望の復活を遂げます。プレイヤーはタクシードライバーとして、制限時間内に乗客をマップ上の指定地点まで送り届けること。安全かつスムーズな運転で快適な乗車体験を提供することで、報酬としてSolarコインを獲得できます。
今シーズンより、新コンテンツ「ポーカー」がカジノに登場。プレイヤーはバーチャル通貨を賭けて勝負に挑み、勝利することで限定車両やアバター・車両用の特別なコスメティックアイテムなど、豪華な報酬を手に入れることができます。
シーズン5紹介トレーラーはこちら▼
https://x.gd/LyrSs
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333142&id=bodyimage1】
ダウンロード版のご購入はこちらから：https://x.gd/XI8th
本日より『テストドライブ アンリミテッド ソーラークラウン』シーズン5が開幕！
本日より『テストドライブ アンリミテッド ソーラークラウン』シーズン5が開幕。シーズン5は、『Test Drive Unlimited Solar Crown』にとって新たな節目となる「Year 2」のスタートを告げるアップデートです。開発チームは今後も、さらなるコンテンツ追加や機能改善を通じて、より豊かなドライビング体験をお届けしてまいります。
シーズン5の新要素：
- タクシーミッション
タクシードライバーとなり、乗客を制限時間内に目的地へ安全かつスムーズに送り届ける新たなチャレンジ。
- カジノポーカー
カジノでバーチャル通貨を賭けて勝負に挑み、限定車両やアバター／車両用の特別コスメティックなど豪華報酬を狙える新コンテンツ。
- 新たなマシンたちを入手しよう
Aston Martin DBS Superleggera、Lamborghini Urus Graphite Capsule、De Tomaso P72、Aston Martin Vantage GT3などが登場。
- KT Engine（本作で使用されているゲームエンジン）のアップグレード
描画技術の刷新によるグラフィック品質とパフォーマンスが大幅に改善。
- ゲーム内エコノミーの調整
レース報酬の増加、新FRIMシステム導入。走行距離や改造、装備オプションによって販売価格が変化する車両売却機能を実装。
