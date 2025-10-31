『PEM（プロトン交換膜）燃料電池材料』の市場予測、ベンチマーク調査、プレーヤー分析、技術トレンド、最新動向を掲載した最新版の調査レポートをIDTechExがリリースしました。
2025年10月31日
アイディーテックエックス株式会社
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、「PEM燃料電池材料 2026-2036年」と題した調査レポートを発行し、2025年10月24日より、日本法人のアイディーテックエックス株式会社（東京都千代田区）での販売を開始しました。
◆調査レポート日本語タイトル：
「PEM燃料電池材料 2026-2036年」
◆正式タイトル（英語）：
「Materials for PEM Fuel Cells 2026-2036」
◆発行元： IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）
◆ページ数： 312
◆無料サンプルページ： あり
◆WEBサイト：
https://www.idtechex.com/ja/research-report/materials-for-pem-fuel-cells/1133
PEM（プロトン交換膜）燃料電池材料需要は、燃料電池自動車（FCEV）や燃料電池式船舶・鉄道の市場拡大とともに増加する見通しです。本調査レポートでは、バイポーラプレート（BPP）、ガス拡散層（GDL）、触媒層付き膜（CCM）、膜電極接合体（MEA）、アイオノマー、白金触媒など、PEM燃料電池の各種部材の市場予測、ベンチマーク調査、プレーヤー分析、技術トレンド、最新動向をご覧いただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333127&id=bodyimage1】
「PEM燃料電池材料 2026-2036年」が対象とする主なコンテンツ
（詳細は目次のページでご確認ください）
■ 全体概要と結論
■ PEM燃料電池技術と自動車市場プレーヤー紹介（輸送業界向けを含む）
■ PEM燃料電池の主要部材の詳細市場予測（材料の需要別、数量別、金額別）：
- バイポーラプレート（BPP）
- ガス拡散層（GDL）
- 触媒層付き膜（CCM）（白金触媒やアイオノマー膜材料を含む）
- 膜電極接合体（MEA）
■ BPP技術解説
- フォームファクタ、材料選定、コーティングの効果、キープレーヤーが採用する製造技術の評価など
■ ガス拡散層（GDL）市場の主要サプライヤーによる技術分析
- 大手自動車メーカー各社のサプライチェーン情報
■ PEMで現在主流となっているアイオノマー材料の評価
- 新たな代替材料・技術の定量分析や、PFAS物質規制案の解説
■ PEM燃料電池に採用される触媒材料の技術概要、触媒材料の主なトレンド解説、業界の主要サプライヤー評価
「PEM燃料電池材料 2026-2036年」は以下の情報を提供します
技術トレンド：
- PEM燃料電池の主要部材の内訳
- 各種燃料電池技術と用途の比較
- 輸送業界向けPEM燃料電池用部材のフォームファクタと材料選定に関する考慮事項の詳細解説
- 既存材料と先進技術の徹底比較（コスト推移分析を含む）
- 部材の有力プレーヤーとサプライチェーンでの合意内容概要
- 革新的な技術進歩でPEM燃料電池市場に変革をもたらす可能性のある最新学術研究の解説
- 主要企業へのインタビューで得た情報
バリューチェーン分析：
- 業界の古参プレーヤー紹介（現行技術、市場シェア、自動車メーカーとの既存サプライチェーンでの合意内容分析を含む）
- BPP：市場リーダー10社以上が使用する材料、製造方法解説
- GDL：大手プレーヤー間の主な技術的差別化要因の概要（材料需要に関する情報を含む）
- アイオノマー：現在主流となっている材料とそのサプライヤーの解説
- 触媒：当分野を推進し、キープレーヤーに影響を与える主なトレンドと規制の評価
市場の予測・分析
◆本調査レポートの目次
https://www.idtechex.com/ja/research-report/materials-for-pem-fuel-cells/1133
IDTechExの調査レポートは、アイディーテックエックス株式会社 （IDTechEx日本法人） が、販売しています。
【本件に関するお問合せは、下記まで】
アイディーテックエックス株式会社
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
URL: https://www.idtechex.com/ja
担当：村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com
電話 : 03-3216-7209
