自主映画を製作する信念と熱意が大手商業映画と肩を並べる成長に、パワー系アクション俳優 大東賢監督作品アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」
自主製作映画であるパワー系アクション俳優の大東賢監督のアクション映画『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』は、大規模なヒット作品とは異なるものの、「話題作」として異例の成功を収めたと言えます。
一般的な映画の興行収入だけでは測れない独自の指標で、大きな話題となりました。
それでは、大東賢監督の強みと経験を解説していきます。
大東賢さんの活動は、そのユニークな経歴と強靭な肉体に裏打ちされています。
☆ 肉体と精神力 アームレスリング元日本王者
全盛期には前腕の太さが45cm、握力85kgという並外れたフィジカルを持っています。
☆武道経験
少林寺拳法、日本拳法、フルコンタクト空手などの経験が豊富です。
☆大学野球部での経験
高校野球の経験がなかったにもかかわらず、大学の野球部に4年間所属し、精神力や集中力、協調性を培いました。
☆ 監督・俳優としての実績
アームレスリングで培ったフィジカルを活かし、従来の日本のアクション俳優には少なかった「パワー系アクション」という新しいスタイルを確立しました。
☆映画製作
アームレスラーやボディビルダーなど、パワフルな肉体を持つ人材がアクション映画界で活躍できるような作品製作を目指しています。
☆受賞歴
監督・主演を務めた映画『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』は、第3回丹波国際映画祭でグランプリを受賞しています。
☆国際的な評価
香港アクション映画界のレジェンドから「ブルース・リー以来のグローブ」と評されるなど、その実戦的な迫力は高く評価されています。２０２６年８月にはインドネシアのバリ島での教育機関の学校や芸術祭での上映が決定されています。
☆ 日本アクション映画界への貢献
大東賢さんの活動は、日本の映画界に多角的な影響を与えています。
☆新たなアクションスタイルの提案
ハリウッドの大型アクション俳優と比較されることもある大東さんのスタイルは、日本のアクション作品の表現の幅を広げ、国際的な視点からも日本のコンテンツがユニークな価値を持つ可能性を示しています。
☆自主制作映画への希望
低予算ながらヒットを記録した『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』の成功は、大手プロダクションに頼らなくても質の高い作品を生み出せることを証明し、インディーズ映画制作者に大きな希望を与えました。
☆社会問題への意識喚起
映画を通じて、運送業界が抱える誤配、パワハラ、人手不足、カスハラ、過労といった現代社会の問題を取り上げ、社会問題への関心を高めるきっかけを提供しています。
☆若手育成と活性化
多様な身体能力を持つ人材が活躍できる場を創出し、日本のアクション界全体の活性化に貢献しています。
☆大東賢さんの代表作
『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』
監督・主演を務めた作品で、アームレスリング元日本王者である大東さんのフィジカルを存分に活かしたアクション映画です。2050年の社会問題を背景にした社会派アクションコメディであり、時代劇アクションや空手アクション、特撮ヒーローアクションも含まれています。
『燃えよエクスペンダブルズ ～今度のイケメンは手強いぞ～』監督・主演
