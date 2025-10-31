世界のガスセンサー市場は年平均成長率8.90%で着実に成長
導入
ガスセンサーは、屋内または屋外の環境における可燃性ガスと不燃性ガスを識別する複雑な電気機器です。センサーは制御システムに接続されており、ガス漏れを検知し、警報を発したり、ガスを遮断したりすることができます。赤外線センサー、光イオン化センサー、電気化学センサーなどの用途において、ガスセンサーは一般的に一酸化炭素、メタン、水素、アンモニア、酸素などのガスの検知に使用されます。これらのガスセンサーは、産業用自動車、軍事・防衛用途など、様々な最終用途で利用されています。メタンセンサーは、最も広く使用されているガスセンサーの一つです。
市場動向
HVACシステム向けガスセンサーの開発が世界市場を牽引
HVACシステムは、十分な換気と加圧によって環境中の不純物を除去し、清浄な室内空気を作り出します。製油所、石油・ガス業界、その他の企業では、これらのシステムが利用されています。これらの企業は、危険物や可燃性の貨物を輸送するための技術を採用しています。そのため、有毒ガスや可燃性ガスが存在する主要産業のHVACシステムでは、環境中の有害物質を検知・定量化するために、ガスセンサーの利用がますます増加しています。ガス検知はHVACシステムの重要な要素の一つです。
早期検知と迅速な是正措置により、危険ガスや爆発性ガスの排出リスクを低減します。HVACシステムにおけるガスセンサーは、危険ガスや可燃性ガスを検知し、その濃度が危険レベルに達する前に従業員に警告を発することができます。例えば、政府規制の遵守強化と労働安全衛生への懸念の高まりにより、HVACシステムにおけるガスセンサーの使用は拡大しており、これら2つの要因がガスセンサー市場の世界的な拡大を支えています。
モノのインターネット（IoT）への傾向の高まりが大きなチャンスを生み出す
ITが支配的な現代の環境において、人々は自動化に基づくソリューションやサービスに惹かれています。IoTベースのガジェットは、革新的で最先端のアプリケーションとして、ますます注目を集めています。IoTは、家庭、オフィス、電子レンジ、冷蔵庫、スマートフォン、防衛・軍事機器など、ほぼすべてのアプリケーションをインターネットに接続し、オンラインで連携させることを可能にする技術です。IoTは、電子ソフトウェア、センサー、アクチュエーターを通じて、これらすべてのガジェットを単一のネットワークに接続します。IoTで使用されるセンサーには、タッチセンサー、近接センサー、ガスセンサー、温度センサーなどがあります。
IoTベースのガスセンサーは、マシンツーマシン（M2M）およびパーソンツーコンピュータ（P2C）通信を可能にします。例えば、IoTガスセンサーは屋内と屋外の両方の空気質を評価するために利用されています。これらのセンサーは、窒素、メタン、一酸化炭素など、様々なガスを高精度に測定できます。
地域分析
北米は最も大きな収益貢献国であり、予測期間中に5.90%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。北米は、米国、カナダ、メキシコを対象としています。北米の人口における可処分所得の増加は、装着型ガスセンサーの販売を促進しています。この業界は、最先端技術の導入を可能にするエネルギー・電力分野の変化により拡大しています。北米のガスセンサー市場を牽引する主なトレンドは、無線機能の開発、小型化、そして通信機能の強化です。これらの特性により、ガスセンサーを様々な機械や機器に組み込むことが可能になっています。予測期間全体を通して、北米の先進市場における従業員の労働安全衛生の向上を目的とした複数の立法措置が、市場拡大を後押しすると予想されます。
