【がん経験者が“医療と患者をつなぐ新しい支援者”を育てる】善本考香氏が「メディカルコーディネーター講座」メインナビゲーターに就任 ～自らの闘病経験をもとに、がん患者が希望を持てる社会の実現を目指す～
株式会社はつが（本社：東京都、代表取締役：服部秀幹）は、一般社団法人 日本複合医療臨床研究会と共同で展開する「メディカルコーディネーター認定講座」において、NPO法人Smile Station代表理事の善本考香（よしもと としか）氏が、メインナビゲーター／患者支援ネットワーク統括として就任したことを発表いたします。
「メディカルコーディネーター講座」は、一般社団法人 日本複合医療臨床研究会が認定する民間資格講座であり、がんや難病の患者と医療機関・地域支援をつなぐ“医療と生活の架け橋”となる人材の育成を目的としています。
■ がん経験者だからこそできる「医療と生活の架け橋」
「メディカルコーディネーター講座」は、がん・難病・慢性疾患などを抱える人々と、その支援者・相談者をつなぐ“新しい支援者”を育成するeラーニング型の認定講座です。
善本氏は、自身が5度の再発転移と「余命3ヶ月・生存率0%」というがん闘病を経験。誰にも相談できなかった日々から、「医師以外に相談できる信頼できる存在の必要性」を痛感し、本講座の発足に深く関わってきました。
「がん患者が“医師以外に頼れる人”を持てるかどうかで、人生は変わります。
この資格は、あなた自身や大切な人の“選択”を守る知恵と力をくれます。」― 善本考香 氏
■「保険に携わる方にこそ届けたい」ナビゲーターとしての想い
善本氏はこれまで、第一生命・オリックス生命をはじめとする多数の保険会社での講演を通して、患者の“選択を支える知識”の重要性を訴えてきました。
今回の講座においても、特に保険営業職を含む幅広い関係者に向けて、次のように語っています。
「がん医療は常に進化しています。2024年6月の診療報酬改定では、重粒子線治療や免疫療法の保険適用が拡大され、早期肺がんや婦人科がんにも公的支援が広がりました。こうした“制度と医療の最前線”を理解していることは、保険という仕事において大きなアドバンテージになると感じています。」
「医療従事者ではなくても、“メディカルコーディネーター”という新しい肩書きを得ることで、がん患者さんやご家族の“医療と生活の悩み”に耳を傾けられる存在になれます。単なる保障の説明を超え、“どう生きるか”まで寄り添う支援が、保険の信頼にもつながると信じています。」
■ メディカルコーディネーター × がんサバイバーをつなぐ新たな「支え合いの場」を創出
善本考香さんは、「メディカルコーディネーター講座」のメインナビゲーターとして、講座受講生や有資格者と、実際に治療や療養を経験しているがん患者・サバイバーとの双方向コミュニケーションの場を育てるため、新たなSNSコミュニティの構築にも取り組んでいきます。
このコミュニティでは、患者支援に関わる専門知識や講座で学んだ内容を、実際の患者の声と結びつけ、より「現場感のある支援力」や「共感力のある対応力」を高めることを目指します。
また、がんサバイバー側にとっても、経験者の立場である善本さんが運営に関わることで、安心して悩みや想いを共有できる環境が整備されていきます。
●患者と支援者が出会えるオンラインプラットフォーム
●相互に学び合うコミュニティとしての相談チャットや配信イベント
●医療だけでは解決できない“不安”や“孤独”に寄り添う場
今後は、SNS上での非公開グループやLIVE配信、定期的なテーマ別座談会などを通じて、がんというテーマを超えて「人生を支える伴走者のつながり」を全国に広げていく計画です。
