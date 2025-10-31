民間宇宙旅行時代到来！ASTRAX代表TAICHIがオーストラリアのシドニーで開催された「国際宇宙会議」で「民間宇宙事業創造教育訓練機関ASTRAX ACADEMYについて2025」の論文を発表！
世界中の人々の夢を宇宙で実現させる民間宇宙サービスプラットフォームを提供する宇宙ベンチャー企業株式会社ASTRAX（アストラックス、以下 ASTRAX、本社：神奈川県鎌倉市、代表：代表取締役・民間宇宙飛行士 TAICHI（山崎大地））代表TAICHIは、2025年9月29日から10月3日にオーストラリアの都市シドニーにある「シドニー国際会議場（ICC）」で開催された世界最大の宇宙業界の国際会議、第76回国際宇宙会議（IAC 2025）において、「民間宇宙事業創造教育訓練機関ASTRAX ACADEMYについて2025」の論文を発表しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332941&id=bodyimage1】
【国際宇宙会議での論文発表】
今年の国際宇宙会議（IAC 2025）において、ASTRAXおよびASTRAXグループメンバーは、民間宇宙旅行産業の発展と人類の宇宙進出に向けて、さまざまな民間宇宙サービスについての革新的な論文を合計13本（ASTRAX代表山崎大地が8本、ASTRAXメンバーが5本）発表いたしました。
発表した論文について、今後順次発表してまいります。
【発表論文9本目】
■発表日：2025年10月2日（木）
■論文タイトル：
SPACE BUSINESS DEVELOPMENT EDUCATION AND TRAINING ACADEMY: ASTRAX ACADEMY 2025
（民間宇宙事業創造教育訓練機関ASTRAX ACADEMYについて2025）
■著者（所属）：TAICHI（山崎大地）（ASTRAX・民間宇宙飛行士）
■共著者（所属）：川上泰子（ASTRAX・宇宙ワーママ）
■アブストラクト（日本語版）:
ASTRAX ACADEMYは、2017年より民間宇宙産業向けの専門的なトレーニングを提供しており、特に商業有人宇宙飛行に焦点を当てています。主なプログラムには、民間宇宙飛行士（ミッションコマンダー）教育訓練、宇宙フライトアテンダント（SFA）教育訓練、宇宙旅行者の教育とミッションのリハーサル、宇宙旅行者を支援する人材の教育などが含まれます。中でも「民間宇宙ビジネスコース」や「ASTRAX月面シティ開拓者養成コース」などが注目されています。アカデミーの本拠地は、日本・千葉にあるASTRAX宇宙センターで、iOSベースのシステムとApple製デバイスを活用しています。施設内には民間宇宙船教育訓練シミュレーター、宇宙船運用支援管制センターがあります。また、ASTRAX ACADEMY では、 無重力体験や高G負荷訓練などの実践的なトレーニングなどの講義も行っています。ハワイのHI-SEAS、イギリスのBlue Abyss、オランダのTNOなど、世界各地のパートナーと連携しており、今後はハワイ、シンガポール、ドバイ、イギリスなどへの拠点拡大も計画中です。また、国際的な受講生のニーズに応えるため、多言語対応の教材開発も進められています。ASTRAX ACADEMYは、先進的かつグローバルな教育を通じて、民間宇宙市場の成長を牽引していくことを目指しています。
■Abstract：
Since 2017, ASTRAX ACADEMY has offered specialized training for the private space industry, focusing on commercial human spaceflight. Its programs include Mission Commander training, Space Flight Attendant （SFA） training, courses for space travelers, and support staff education. Key offerings include the Private Space Business Course and ASTRAX LUNAR CITY Pioneer Training. The academy is headquartered at the ASTRAX Space Center in Chiba, Japan, and uses iOS-based systems with Apple devices. It features spacecraft simulators, a Mission Support Control Center, and practical training such as zero gravity and high-G force experiences. ASTRAX ACADEMY collaborates with global partners like HI-SEAS （Hawaii）, Blue Abyss （UK）, and TNO （Netherlands）. It plans to expand to locations such as Hawaii, Singapore, Dubai, and the UK. To support international learners, it is also developing multilingual educational materials. The academy aims to drive the growth of the private space market through advanced, globally connected training.
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332941&id=bodyimage1】
【国際宇宙会議での論文発表】
今年の国際宇宙会議（IAC 2025）において、ASTRAXおよびASTRAXグループメンバーは、民間宇宙旅行産業の発展と人類の宇宙進出に向けて、さまざまな民間宇宙サービスについての革新的な論文を合計13本（ASTRAX代表山崎大地が8本、ASTRAXメンバーが5本）発表いたしました。
発表した論文について、今後順次発表してまいります。
【発表論文9本目】
■発表日：2025年10月2日（木）
■論文タイトル：
SPACE BUSINESS DEVELOPMENT EDUCATION AND TRAINING ACADEMY: ASTRAX ACADEMY 2025
（民間宇宙事業創造教育訓練機関ASTRAX ACADEMYについて2025）
■著者（所属）：TAICHI（山崎大地）（ASTRAX・民間宇宙飛行士）
■共著者（所属）：川上泰子（ASTRAX・宇宙ワーママ）
■アブストラクト（日本語版）:
ASTRAX ACADEMYは、2017年より民間宇宙産業向けの専門的なトレーニングを提供しており、特に商業有人宇宙飛行に焦点を当てています。主なプログラムには、民間宇宙飛行士（ミッションコマンダー）教育訓練、宇宙フライトアテンダント（SFA）教育訓練、宇宙旅行者の教育とミッションのリハーサル、宇宙旅行者を支援する人材の教育などが含まれます。中でも「民間宇宙ビジネスコース」や「ASTRAX月面シティ開拓者養成コース」などが注目されています。アカデミーの本拠地は、日本・千葉にあるASTRAX宇宙センターで、iOSベースのシステムとApple製デバイスを活用しています。施設内には民間宇宙船教育訓練シミュレーター、宇宙船運用支援管制センターがあります。また、ASTRAX ACADEMY では、 無重力体験や高G負荷訓練などの実践的なトレーニングなどの講義も行っています。ハワイのHI-SEAS、イギリスのBlue Abyss、オランダのTNOなど、世界各地のパートナーと連携しており、今後はハワイ、シンガポール、ドバイ、イギリスなどへの拠点拡大も計画中です。また、国際的な受講生のニーズに応えるため、多言語対応の教材開発も進められています。ASTRAX ACADEMYは、先進的かつグローバルな教育を通じて、民間宇宙市場の成長を牽引していくことを目指しています。
■Abstract：
Since 2017, ASTRAX ACADEMY has offered specialized training for the private space industry, focusing on commercial human spaceflight. Its programs include Mission Commander training, Space Flight Attendant （SFA） training, courses for space travelers, and support staff education. Key offerings include the Private Space Business Course and ASTRAX LUNAR CITY Pioneer Training. The academy is headquartered at the ASTRAX Space Center in Chiba, Japan, and uses iOS-based systems with Apple devices. It features spacecraft simulators, a Mission Support Control Center, and practical training such as zero gravity and high-G force experiences. ASTRAX ACADEMY collaborates with global partners like HI-SEAS （Hawaii）, Blue Abyss （UK）, and TNO （Netherlands）. It plans to expand to locations such as Hawaii, Singapore, Dubai, and the UK. To support international learners, it is also developing multilingual educational materials. The academy aims to drive the growth of the private space market through advanced, globally connected training.