iPhone修理アイサポ【江別店】が令和7年10月31日（金）OPEN！
株式会社ギア（本社：東京都新宿区、運営代表者：望月弘晃）はiPhone修理フランチャイズ事業において、アイサポ江別店を令和7年10月31日（金）にOPENしました。
■アイサポについて
アイサポは「最短30分！即日スピード修理」「高品質かつリーズナブルな修理」でお客様のiPhoneトラブルをサポートする身近なリペアショップです。
iPhone修理のエキスパートとして、修理実績150万台以上の豊富な経験から様々な故障事例の「原因の切り分け」を行い「必要な箇所のみ」を部品単位で修理、余計な修理は一切致しませんので適正価格で修理サービスをご提供いたします。
お客様の大切なiPhoneを、ネジの1本1本までこだわり修理することをお約束致します。
アイサポはiPhoneに関する地域一番店、お客様の笑顔がたくさん集まるお店を目指して参ります。
■アイサポ江別店より皆様へ
この度、10月31日（金）に『iPhone修理アイサポ江別店』がOPENしました。
当店は、JR函館本線「大麻駅」から車で約6分のapollostation 江別大麻SSの店内にございます。
ガラス割れや液晶不良、タッチ操作の不具合、バッテリー劣化による交換、充電ができないトラブル、水没復旧など、あらゆるiPhoneの修理に対応可能です。
地域のお客様に安心してご利用いただけるよう、即日対応を基本とし、大切なデータを守りながらスピーディーに修理いたします。
さらに、当店では修理後に独自の18項目動作チェックを行い、細部まで入念に確認。
修理したその日から快適にご利用いただけるよう、品質面でも徹底的にこだわっています。
また、iPhoneだけでなくiPad修理にも対応可能ですので、「画面が映らない」「バッテリーの持ちが悪い」といったお困りごともお気軽にご相談ください。
今後もスピード・技術・丁寧な対応を大切にし、地域の皆さまから信頼される店舗を目指してまいります。
江別市でiPhone・iPadの修理なら、ぜひアイサポ江別店へお任せください。
【アイサポ江別店店舗概要】
所 在 地：〒069-0863
北海道江別市大麻新町7-2-3 apollostation江別大麻SS店内
8時30分～17時まで営業中（最終受付 16時）
電話番号：0120-401-596
iPhone修理アイサポ江別店公式HP：
https://www.iphone-support.jp/tenpoebetsu/
アクセス方法：
・JR函館本線 大麻駅より車で6分
・北海道中央バス・JR北海道バス 大麻11丁目バス停より徒歩1分
・道央自動車道 江別西ICより車で6分
【駐車場】無料駐車場あり
■iPhone修理アイサポ公式HP
https://www.iphone-support.jp/
