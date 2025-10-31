







北海道札幌発の体幹トレーニングメソッド「あへあほ®体操」は、創設18年を迎えた今年、オンライン展開を本格的にスタートしました。

自宅にいながら全国どこからでも受講できるようになり、2025年11月15日（土）より「オンライン体験会」を定期開催。

声を出しながらお腹を凹ませるユニークな呼吸法で、ワクワクしながら体を整える“新しい健康習慣”を提案します。

■ ワクワクしながら体を整える、新しい健康習慣





「あへあほ®体操」は、2007年に北海道札幌で誕生した体幹トレーニング法です。

「あーへーあーほー」と声を出しながら、「へ」と「ほ」でお腹を凹ませる独自の呼吸法を行うことで、体幹の深層筋（インナーマッスル）を刺激。姿勢の安定や腰痛・肩こりの予防に効果を発揮します。

このメソッドは、創始者である霜野昌博氏（元陸上自衛隊・駅伝強化選手）が、現役時代に経験した痛烈な腰痛をきっかけに開発したものです。

リハビリの現場で学んだ“ドローイン理論”をベースに、誰でも楽しく続けられる体幹トレーニングとして体系化されました。

医療・介護・フィットネス分野でも導入が進み、2024年には日本予防理学療法学会で即時的な効果が学術発表されるなど、科学的にも注目を集めています。

また、2020年までに全国で100クラス以上の教室を展開。パンデミックを機にオンライン化を進め、時代に合わせた形で“誰もがどこでも続けられる体幹トレーニング”へと進化してきました。

さらに、2025年11月1日には、プロスポーツ選手、看護師、介護福祉士など新たに3名の認定インストラクターが誕生し、全国の認定インストラクターは合計48名となり、ニーズに合わせたプログラムでトレーニングの指導を行っていきます。

⸻

■ 全国どこからでも、気軽に参加できる、個人向けオンラインサービス“あへあほクラブ”

これまで北海道を中心に展開してきた「あへあほ体操」ですが、オンライン化によって全国・海外からも受講可能になりました。

Zoomを使った30分の短時間レッスンを実施し、40代から90代まで幅広い世代に喜ばれており、親しみを込めて“あへあほクラブ”と呼ばれています。

運動が苦手な方や、在宅ワークで体を動かす機会が少ない方でも安心。

さらに、腰痛や膝の痛みを抱えている方、また腰部脊柱管狭窄症や変形性膝関節症などの診断を受けた方でも、無理なく、安全に参加できる内容となっています。

レッスン後は「体が軽くなる」「気持ちが明るくなる」と、多くの参加者から好評を得ています。



高齢者デイサービスなどの施設での導入実績も。



⸻

■ 11月15日よりオンライン体験会スタート

2025年11月15日（土）から、無料のオンライン体験会を定期開催。

全国どこからでも参加でき、スマートフォンやパソコンがあればOK。

体験会では、認定インストラクターが丁寧に動きをガイドし、初心者でも安心して体験できます。

オンライン体験会の申込は、公式サイトの 「あへあほクラブ」ページ より受け付けています。















⸻

■ コメント

創始者コメント

（株式会社アクティブスタイル 専務取締役／あへあほ創始者 霜野 昌博）

「“発声しながら体を整える”という一見ユニークな方法ですが、続けることで驚くほど体が変わります。

北海道から始まったあへあほ体操が、オンラインで全国に広がっていくことに大きな可能性を感じています。

“あへあほで世界を繋ぐ”というビジョンのもと、これからも笑顔と健康を届けていきます。」

代表コメント

（株式会社アクティブスタイル 代表取締役／理学療法士 齊藤 学）

「私は15年前、病院で理学療法士として勤務していた頃にあへあほ体操に出会い、今は創始者である霜野と共に会社を経営しています。

理学療法士の視点から見ても、あへあほ体操は体幹の安定や呼吸の改善に非常に効果的です。

それを“楽しく、ワクワクしながら続けられる形”で提供している点が、多くの方に支持されている理由です。

今後はオンラインを通じて、地域の枠を越えて健康づくりをサポートしていきます。」

⸻

今後の展開

株式会社アクティブスタイル・あへあほ事業部では、オンライン化を軸に次の3つの取り組みを進めています。

•オンライン教室「あへあほクラブ」の全国展開

•企業向けオンラインパーソナルトレーニング

•高齢者施設・障がい者施設・医療機関・自治体への導入支援

さらに、2026年には米国整形外科基礎学会（ORS）での研究発表を予定しており、日本発の体幹トレーニングメソッドとして世界への発信を進めていきます。

⸻

会社概要

会社名： 株式会社アクティブスタイル

所在地： 北海道札幌市白石区北郷3条1丁目6-28-1階

代表者： 代表取締役 齊藤 学（理学療法士）

専務取締役： 霜野 昌博（あへあほ体操®創始者）

設立： 平成24年7月11日

事業内容：

・リハビリ特化型デイサービス運営

・障がい者グループホーム運営、短期入所、移動支援

・訪問鍼灸あん摩マッサージ治療院の運営

・あへあほ体操本部の運営

・オンライン教室運営、法人研修、インストラクター養成

・医療機関・フィットネスクラブでの運動指導

・企業研修、トレーナー育成事業

公式サイト：

あへあほ体操 https://shimo-tore.com/

あへあほクラブ https://shimo-tore.com/lp/aheaho_club/