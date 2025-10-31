ベンチャー・スタートアップ企業を中心にオフィス移転のコンサルティングをおこなう株式会社アットオフィス（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：谷健太郎）は、2025年10月31日より関西初の拠点となる「大阪支店 梅田営業所」（所在地：大阪府大阪市北区堂山町1-5 三共梅田ビル5階）の営業を開始いたします。東京本社・神奈川支店横浜営業所に続く3拠点目であり、関西では初拠点となります。関西におけるサービスの拡大を図ります。

営業所開設の背景

当社では、関西圏でのオフィス物件に関するご要望が増加していることを受け、2025年春に物件検索サイト「アットオフィス」にて大阪エリアページ（https://www.at-office.jp/osaka/）を公開しました。

これにより、従来の首都圏でのサポートに加え、関西圏においても新規の企業さまからのお問い合わせ対応が可能となり、対応範囲を拡大してまいりました。

このたび、大阪支店 梅田営業所を開設し、現地に常駐スタッフを配置。大阪エリアにおける物件情報の収集・オーナー様との連携体制を強化するとともに、物件提案から内見・契約・内装・入居に至る一連の移転プロジェクトを、より迅速かつきめ細やかにサポートできる体制を整えました。今後も、企業の多様な働き方や成長段階に寄り添った最適なオフィス提案を行ってまいります。

新営業所の概要

名称：株式会社アットオフィス 大阪支店 梅田営業所

所在地：〒530-0027 大阪府大阪市北区堂山町1-5 三共梅田ビル 5階

電話番号：06-7777-6423

FAX番号：06-6949-8401

営業開始日：2025年10月31日

営業内容：オフィス仲介、移転コンサルティング、内装サポート 等





















株式会社アットオフィスについて

オフィス移転に関するサービスをワンストップで提供。中小ベンチャー・スタートアップ企業、新規開業の医師の方などの「新しいチャレンジ」を、オフィス仲介を通じて応援しています。また、中小ビルオーナーのリーシング協力も行っています。

会社概要

会社名： 株式会社アットオフィス

代表者： 代表取締役社長CEO 谷 健太郎

所在地： 東京都港区南青山1-15-9 第45興和ビル5階

U R L ： https://www.at-office.co.jp/

運営サイト

・起業家向けメディアサイト『ベンチャー.jp』 https://venture.jp/

・事業用賃貸オフィス仲介『アットオフィス』 https://www.at-office.jp/

居抜き特集サイト ：https://www.at-office.jp/inuki/

・クリニック仲介『アットクリニック』 https://www.at-clinic.jp/

・事業用物件検索サイト『ビルアド』 https://bldg-ad.jp/

・M&A支援プラットフォーム『at M&A』：http://at-ma.jp/