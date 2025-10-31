クリニックの開業支援を行う株式会社アットクリニック（本社：東京都港区、代表取締役：谷健太郎）は、2025年10月31日より「大阪支店 梅田営業所」（所在地：大阪府大阪市北区堂山町1-5 三共梅田ビル5階）の営業を開始いたします。

関西エリアでのクリニック開業を検討される医師の皆さまへのサポート体制を強化します。

営業所開設の背景

アットクリニックでは、これまで首都圏を中心に、医師の皆さまへの物件紹介から開業支援までをトータルで行ってまいりました。

首都圏でご支援させていただいた医師・医療法人さまからの関西拠点に関するご相談の増加に伴い、2025年春にサービスサイト「アットクリニック」の物件検索に大阪エリアの物件を公開（https://www.at-clinic.jp/area/osaka/）。これを機に、関西での開業に関する新規のお問い合わせも多数いただいています。

このたびの営業所開設により、関西エリアの医療モールやクリニック向け物件情報の収集・オーナーとの連携強化に加え、物件提案や現地案内などにも迅速に対応できる体制となりました。 今後は、開業候補地のご提案から内装設計、医療機器や人材採用など、開業までのサポートをさらに拡充してまいります。

営業所の概要

名称：株式会社アットクリニック 大阪支店 梅田営業所

所在地：〒530-0027 大阪府大阪市北区堂山町1-5 三共梅田ビル 5階

電話番号：06-7777-6423

FAX番号：06-6949-8401

営業開始日：2025年10月31日

営業内容：クリニック物件の紹介・開業コンサルティング・事業承継・M＆A仲介















開設記念キャンペーンを実施

大阪支店の開設を記念し、「アットクリニック大阪支店 開設キャンペーン」を実施いたします。

大阪府内で新規開業の特別サポートとして、限定5名様を開業まで無料でご支援いたします。（※物件をご成約いただく場合の仲介手数料や、機器・施工費などの実費はお客様負担となります。）

対象：大阪府内でクリニック開業を予定されている医師の方 限定5名様

期間：2025年10月31日～（定員に達し次第終了）

詳細：https://www.at-clinic.jp/opening_support/osaka_campaign.php

なお 、 大阪以外での開業相談も随時受け付けています。お気軽にお問合せください。







株式会社アットクリニックについて

アットクリニックは、グループ会社である株式会社アットオフィスでのクリニック物件仲介事業から派生し、医療業界のニーズ拡大に伴い誕生したクリニック専門チームを母体としています。

物件紹介にとどまらず、開業計画の立案、設計・内装、資金調達、人材採用、医療機器導入など、クリニック開業に必要なすべての過程をワンストップで支援。

現在では、物件のご相談だけでなく開業のご相談も多く、開業において最も重要となる“物件選定”に強みを持ちながら、全体のプロジェクトマネジメントまで担う開業コンサルティング企業として高い評価をいただいています。

株式会社アットクリニック 会社概要

会社名：株式会社アットクリニック

代表者：代表取締役 谷 健太郎

所在地：東京都港区南青山1-15-9 第45興和ビル5階

サイトURL：https://www.at-clinic.jp/

株式会社アットオフィス 会社概要

会社名： 株式会社アットオフィス

代表者： 代表取締役社長CEO 谷 健太郎

所在地： 東京都港区南青山1-15-9 第45興和ビル5階

U R L ： https://www.at-office.co.jp/

運営サイト

・事業用賃貸オフィス仲介『アットオフィス』 https://www.at-office.jp/

居抜き特集サイト ：https://www.at-office.jp/inuki/

・事業用物件検索サイト『ビルアド』 https://bldg-ad.jp/

・起業家向けメディアサイト『ベンチャー.jp』 https://venture.jp/

・M&A支援プラットフォーム『at M&A』：http://at-ma.jp/