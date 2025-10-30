アイユニバース、Lond CEO吉田牧人氏の経営哲学を学べるAIをiProducerで期間限定公開

株式会社Eye Universe

株式会社Eye Universe（所在地：東京都港区、代表取締役：森越道大）は、サロン経営支援プラットフォーム「iProducer」内で、「Lond Holdings 吉田牧人氏AI」を公開しました。

美容業界の第一線で活躍するLond Holdingsの吉田牧人氏が持つ経営哲学を、AIを通じて学べる新しい体験がスタートします。

■特徴

本AIは、吉田氏の経営哲学やサロン運営ノウハウを学習したAIから対話形式で学べます。



主な特徴

■効果・実績

- 経営論を学習：吉田氏が実際に語った経営論や理念をAIが学習- 情報発信の考え方も再現：「なぜYouTubeを活用するのか」など、独自の発信哲学を回答- 経営ヒント機能：「もっと詳しく知りたい」などの質問から実践に役立つヒントを提供

iProducerでは、実在の経営者や美容業界トップの知見をAI化することで、次世代のサロンオーナー育成やAI教育の新たな形を提案しています。

本AIの導入により、経営者やスタッフが日常的に学びを得られる環境づくりを進めています。

■iProducerについて

iProducerは、美容業界のプロフェッショナルが学び・発信・成長できる次世代型プラットフォームです。アプリを通じて、業界トップの知見や経営哲学を身近に体験できます。

https://apps.apple.com/jp/app/i-producer/id6738260542

■今後の展望

Eye Universeでは、業界の第一線で活躍する経営者やインフルエンサーの知見をAI化し、「リアルな学び × デジタル教育」を融合させた新しい学習環境を拡充していく予定です。

今後は、Lond吉田牧人氏AIをはじめ、複数のトップサロン経営者AIをシリーズ化し、美容業界全体の知識循環とDX促進を目指します。

■株式会社Eye Universeについて

株式会社Eye Universeは、AI技術を活用して美容業界を含む様々な分野で顧客体験の向上を目指す先駆け企業です。美容業界における顧客体験の革新を通じて、新たな価値を創造し続けています。

会社HP：https://eye-universe.co.jp/