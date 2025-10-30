登録者数28万人の人気ゴルフYouTubeチャンネル「Toru Golf TV」が“OFFICIAL グッつく”を導入！福岡タッグの共創ECで新しいファンサービスを実現！

センド株式会社

この度、センド株式会社（本社：福岡市中央区）の受注生産型のカスタマイズグッズECサイト構築サービス「OFFICIAL グッつく」が、登録者28万人を超える人気ゴルフYouTubeチャンネル「Toru Golf TV」（運営：宗光 徹氏）に導入されたことをお知らせいたします。

Toru Golf TV × OFFICIAL グッつく

https://torugolftv.myshopify.com/

■YouTubeチャンネル『Toru Golf TV社会人ゴルファーの挑戦【宗光 徹】』について

「Toru Golf TV」は、福岡出身の宗光 徹 氏が運営するゴルフ専門チャンネルです。

登録者数は28万人を超えており、ゴルフ系Youtubeチャンネルの中ではトップクラスの再生回数を誇ります。（2025年10月現在）

社会人として働きながら、独学でスコアを磨いてきたリアルな挑戦記録が人気を集め、ゴルフ初心者から上級者まで幅広い層から支持を得ています。

YouTubeチャンネル『Toru Golf TV 社会人ゴルファーの挑戦 【宗光 徹】』

https://www.youtube.com/channel/UCcOeYXyn6mtxhHw64CKVt-w

■「OFFICIAL グッつく」について

本サービスは受注生産型のグッズ販売のECサイトを簡単に作ることができるパッケージシステムです。

最大の特徴は、受注生産型のため、導入店が在庫リスクなくグッズ販売を開始できることです。

従来のグッズ販売の、先に仕入れ費用が必要だったり、在庫リスクがあったり、配送のリソースがかかったり、といったハードルを完全に撤廃しました。

事前に設定した固定デザインでの販売に加えて、デザインをユーザーが自由にカスタマイズできる機能も備えているため、ユーザーは自身の好みに合わせた世界に1つだけのグッズ作成が可能です。

導入店・ファンそれぞれに「リスクのない新たなマネタイズ」と「個人個人のニーズに合わせたグッズ制作」を提供するという、新しい応援のカタチをサービス化しました。

参考デモサイト

https://sendo.official-merchandise.jp/

※導入店様は上記と同じ機能を有したサイトを持つことができます。

以前のプレスリリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000156977.html

現在は福岡を中心にスポーツチーム・飲食店・地域イベント等への導入を進めており、「Toru Golf TV」も福岡のタッグの事例となります。

■OFFICIAL グッつく導入の決め手 宗光 徹 氏のコメント

「Toru Golf TV」では、以前から独自にECサイトを運営していましたが、在庫余りのリスクや配送管理の手間が課題となっていました。

今回導入した「OFFICIAL グッつく」は、受注生産型のグッズ制作のため在庫を抱える必要がなく、また配送まで一貫して対応するため配送管理も不要となります。

また、視聴者さんが自分の欲しいデザインを自分で作ることができるという新しいファンサービスも提供することができます。

この2点に大きなメリットを感じ、導入を決めました。

視聴者さんが作ってくれたデザインや出演者さんのサインなどを画素材としてグッズが作れたり、スポンサーさんとのコラボグッズが作れたり、気軽に色々な展開が考えられるのもOFFICIAL グッつくのいいところですね。

で自由に作成したウェアを着る、Toru Golf TVの徹さんとゆうすけさん

■今後の展開

弊社は、ファンを抱えるすべての「届けたい人たち」の想いをかたちにするEC支援サービスを全国へ広げてまいります。

グッズを販売するということは、ファンに「応援してもらう」ということ。

だからこそ私たちは、

“お金がないからできない”をなくしたい、

“必要な人に、必要な分だけ”を届けたい、

という想いでこの仕組みを開発しました。

1人1人のファンが、欲しいモノを作ることで応援につながる。

そんな新しい“応援のかたち”をつくることが、私たちの目指す未来です。

応援しやすい仕組みが広がれば、地域や立場に関係なく、挑戦するチーム、個人が

活動資金を得る機会も増えていきます。

「誰もが応援できて、誰もが応援される」

そんな社会の実現に向けて、弊社はこれからも挑戦を続けてまいります。

■お問い合わせ先

会社名： センド株式会社

所在地： 福岡県福岡市中央区平尾3-17-10

代表者： 代表取締役 笠井 聡成

URL： https://www.sen-do.co.jp

e-mail：info@official-merchandise.jp